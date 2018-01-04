Быстрее не бывает

Форум
elektron
Имена, дороги и понты - наше все
Везёт же людям, живут и всего 1% налогов платят. Только позавидовать можно. Правда тогда я бы дорогам уже не удивлялся особо :-x
04.01.18 23:48
zas
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
председатель мужик с юмором, знаю его лично, только юмор зловещий
04.01.18 23:33
112
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: Кругом леворукие и с руками из другого места. Оди Да, совершенно верно.. Мои коллеги по профессиональному комментированию.. Особенно те, которые торгуются и ловят пьяного водятела с...
04.01.18 23:26
Я живу в этой стране
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
экспортер: Не давай . надо наказывать и взяткодателей . и строго
04.01.18 23:25
112
Имена, дороги и понты - наше все
Бомбила .: Кстати , мы с тобой общались , когда ещё транспортный контроль был , Не помню, он по моему всегда есть.. И где, по интернету что ли или васапу?
04.01.18 23:21
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Данные казахстанских бухгалтеров в опасности: на известном портале нашли вирус-майнер

4 января 2018, 15:17 |  Криминал

На одном из известных казахстанских порталов для бухгалтеров нашли майнер, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото РИА Новости

- Вчера наша система WebTotem зафиксировала майнер на одном из главных бухгалтерских порталов Казахстана - www.balans.kz. Наличие майнера подтверждает, что доступы на портал, вероятно, были скомпрометированы. А это значит, что мошенники имеют доступ к базе казахстанских бухгалтеров и к их паролям на этом портале, а также возможность заменить файлы на портале различного рода вредоносными скриптами, - сообщили в Центре анализа и расследования кибератак.

Также ЦАРКА нашел майнер на порталах kodeks.kz и urist.kz. По их данным, все три ресурса находятся на одном сервере.

- Для примера, вспомним эпидемию вируса "Петя" в Украине, который как раз распространился через бухгалтерское программное обеспечение. Будьте осторожны, - предупредили в ЦАРКА.

Отметим, с представителями портала balans.kz корреспонденту Tengrinews.kz связаться не удалось.

28 июня 2017 года пресс-служба РГП на ПХВ "Государственная техническая служба" сообщила о масштабной вирусной атаке вируса-шифровальщика PETYA.A на энергетические, телекоммуникационые компании, а также государственные органы нескольких стран. В первую очередь им были атакованы правительственные компьютеры Украины, их банковские системы, а также Чернобыльская АЭС. В десятку пострадавших стран вошли: Украина, Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

По информации Государственной технической службы, по полученным данным, заражение происходит через фишинговые сообщения (файл Петя.apx) или обновления бухгалтерской программы M.E.doc. Затем вирус распространяется по локальной сети через DoblePulsar и EternalBlue аналогично методам WannaCry. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Казахстан сразу же принял все необходимые меры по защите государственных органов, подключенных к единому шлюзу доступа к Интернету, от вирусной атаки PETYA.A.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
04.01.18 20:42 Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
04.01.18 18:09 Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года получили 17 детей
04.01.18 16:44 В футбольном клубе «Тобол» проведут проверку после публикации «НГ»
04.01.18 16:01 В начале следующей недели в Костанайской области ожидается снег
04.01.18 14:34 Казахстанцы сдали на утилизацию почти 50 000 старых автомобилей
04.01.18 13:00 Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
04.01.18 10:57 Баскетбольная команда "Костанай" вернула себе звание чемпиона РК среди спортсменов 2001 г. р.
04.01.18 09:41 Как изменятся штрафы за нарушения ПДД в 2018 году
04.01.18 09:12 Костанайцы в 28-й раз приняли участие в пробеге "Новогодняя карусель"
03.01.18 16:52 Как изменился МРП в 2018 году

Комментарии к новости

§ Валентин
Re: Данные казахстанских бухгалтеров в опасности: на известном...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7233
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.01.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наличие майнера подтверждает, что доступы на портал, вероятно, были скомпрометированы.


Строго говоря, нет, не подтверждает, как впрочем и не опровергает.

Это означает что у всех, кто заходит на сайт, в фоне запускается экземпляр майнера, который отъедает немного CPU.
С миру по нитке, админам на пиво :)

А известный вирус Петя и WannaCry это вообще про другое совершенно.
Профайл

Народный контроль
Re: Данные казахстанских бухгалтеров в опасности: на известном...




Отправлено: 04.01.18 - 18:03
Комментарий удален модератором.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 2
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх