В Костанае сотрудника УБОП суд признал виновным в отказе от медосвидетельствования

Сегодня, 11 апреля, Административный суд Костаная вынес решение в отношении сотрудника УБОП ДВД Нурлана Есетаева, обвиняемого по ст. 613 ч. 2 КОАП РК (отказ от медицинского освидетельствования).

Перед этим судья Игорь Дудин заслушал свидетелей со стороны управления собственной безопасности (УСБ) ДВД Костанайской области, которые предоставили видеозапись медицинского освидетельствования в день задержания Есетаева.

Напомним, согласно материалам дела, в ночь с 16-го на 17 марта Есетаев был задержан отрядом дорожной полиции на своей «Тойоте». Полицейского заподозрили в том, что он сел за руль в состоянии опьянения, и попросили проехать на медицинское освидетельствование, от которого он якобы отказался. Как выяснилось на судебном процессе, в ту ночь дорожные полицейские проводили совместный рейд с сотрудниками УСБ, которые и дали указание остановить «Тойоту» с госномером 010.

- Отказывался Есетаев проходить медосвидетельствование? - спросил адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ свидетеля Жанибека МУСЛИМОВА, сотрудника школы милиции, находящейся в подчинении УСБ.

- Отказывался, - ответил Муслимов.

- Но на видео ведь ясно видно, что Есетаев не отказывается от прохождения освидетельствования. Вы же сами вели видеосъемку, - продолжил допрос адвокат.

– Он умышленно не продувал нормально в алкотестер. При взятии у него анализа мочи он залил в одноразовый стаканчик воду из унитаза.

- А как вы это определили - умышленно или не умышленно? Сигнал ведь при продувке прибор издал. И потом - вы сами видели, своими глазами, что он залил воду из унитаза? А если и видели, почему не настояли на анализе мочи?

– Я не врач, и это моё субъективное мнение, - ответил Муслимов. - Лично сам не видел, я снимал. Ребята стояли впереди - они видели. И медсестра. Там началась потасовка из-за того, что ребята увидели в щель дверного проёма, что он залил воду в стакан.

- До того, как освидетельствовать Есетаева, вы заходили к врачу Сомусеву (Евгений Сомусев - врач-нарколог кабинета круглосуточного поста алкогольного опьянения - "НГ")? - спросил адвокат.

- Нет, не заходили.

- А вот врач Сомусев на судебном заседании сказал, что заходили. Сомусев, значит, неправду сказал суду?

- Может быть, ребята заходили - максимум, очередь узнать, - согласился свидетель Муслимов.

Жанибек Муслимов также предоставил второй акт медосвидетельствования, в нем указано, что Есетаев в тот же день, спустя 4 часа после получения первого акта, повторно прошел тест на алкоголь - за свой счет.

- Во втором акте указано, что в трубке и моче обнаружено количество алкоголя, превышающее 1,5 промилле, - сообщил Муслимов. - В резолюции врача сказано, что количество алкоголя соответствует легкой степени опьянения.

– На момент освидетельствования лично я сам видел, как Есетаев не из бачка, а прямо из унитаза набрал воду, - сообщил следующий свидетель, сотрудник УСБ Батырбек КАЛИЕВ.

- Но на видеосъемке вас нет в кадре, - отметил адвокат Овсянников.

- Я просто не попал в кадр, так как стоял слева, - пояснил Калиев.

На видеозаписи отчётливо видно сотрудника дорожной полиции Бектурсынова, который в своём письменном объяснении, предоставленном суду, сообщил, что лично видел, как Есетаев взял воду из унитаза. Однако, когда судья спросил его о данном факте, Бектурсынов сказал, что не видел, как Есетаев подменял анализ мочи водой из унитаза. Тем не менее, свои свидетельские показания, записанные с его слов, Бектурсынов признал.

Свидетели говорили о неадекватном поведении Есетаева, однако на почти двухчасовом видео, представленном суду, он ведет себя сдержанно и спокойно, не позволял лишнего не в словах ни в действиях.

- Он специально устраивал этот цирк с мочой, - заявил сотрудник УСБ, майор Даулетжан КАСЕНОВ.

- Это кто вам говорил? Вы присутствовали? - спросил судья.

Мои сотрудники сказали, - ответил майор. - При сдаче анализа меня не было, мы не присутствуем обычно на таких процедурах, дабы это не рассматривалось как давление. Есть врач - он проводит освидетельствование.

Врач-нарколог Евгений Сомусев ещё раз подтвердил: до появления Есетаева к нему заходили сотрудники УСБ и говорили, что везут сотрудника на освидетельствование.

– Повторный анализ мочи, взятый у Есетаева через 4 часа после первого освидетельствования, показал 1,5 промилле — это лёгкая степень алкогольного опьянения. Но учитывать анализ мочи без наличия алкоголя в крови не совсем уместно, - отметил Сомусев.

В итоге судья принял решение об административном взыскании в отношении сотрудника УБОП Нурлана Есетаева в виде лишения прав на управление транспортным средством сроком на 3 года.