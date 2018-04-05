УБОП против УСБ: в Костанае продолжилось слушание дела об отказе полицейского пройти алкотест

Дело в отношении сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью области (УБОП) Нурлана ЕСЕТАЕВА рассматривает административный суд Костаная.

Согласно материалам дела, в ночь с 16-го на 17 марта Есетаев был задержан отрядом дорожной полиции на своей «Тойоте». Полицейского заподозрили в том, что он сел за руль в состоянии опьянения, и попросили проехать на медицинское освидетельствование, от которого он якобы отказался.

Сегодня, 5 апреля, в суде выяснилось, что это не совсем так, а заседание, как минимум, напомнило театр абсурда, как максимум - отрывок из сценария фильма «Ментовские войны».

Оказалось, что в ночь с 16-го на 17 марта дорожные полицейские проводили совместный рейд с сотрудниками управления собственной безопасности области (УСБ).

- Мы действовали по указанию сотрудников УСБ, - рассказал в суде дежуривший в ту ночь полицейский Арман БЕКТУРСЫНОВ. - Это было совместное рейдовое мероприятие. Они сказали, что нужно остановить «Тойоту» с госномером 010, что мы и сделали. В ней оказался сотрудник УБОП Есетаев. У меня возникли подозрения, что он пьян, потому что у него были красные глаза и слышался резкий запах. Мы попросили проехать на освидетельствование, он поехал, но уже в наркодиспансере отказался его пройти.

По словам Бектурсынова, в наркодиспансере нужно было пройти обычную процедуру, которая в народе называется «дыхнуть в трубочку». Однако Есетаев этого сделать не смог. Тогда врачи, согласно приказу, попытались взять кровь на анализ, но «не смогли найти вену». Потом дело дошло до анализа мочи, которую Есетаев смог сдать, но врач заподозрил, что «это вода», и не стал делать ее биохимический анализ.

- То есть, здоровый, спортивно подготовленный сотрудник УБОП несколько раз не смог дыхнуть в трубку? - уточнил председательствующий судья Игорь ДУДИН.

Бектурсынов подтвердил этот факт и еще раз пояснил, что именно поэтому врачи были вынуждены перейти к дополнительным анализам.

Врач-нарколог кабинета круглосуточного поста алкогольного опьянения Евгений СОМУСЕВ, который зафиксировал отказ Есетаева от медицинского освидетельствования, также сказал, что сотрудник УБОП «не смог продышать».

- Есть специальный прибор, который фиксирует количество промилле алкоголя в крови. Тестируемый должен набрать полную грудь воздуха, задержать дыхание на определенное количество времени и потом выдохнуть в трубку, - объяснил по просьбе судьи суть процедуры Сомусев. - Есетаев три раза пытался задержать дыхание, но ему не хватало воздуха и он не смог пройти алкотест. Тогда мы попытались сделать забор крови из вены, но, так как у него был затрудненный доступ к поверхностным венам, взять кровь мы также не смогли. Взять кровь из вены под ключицей мог только специалист, которого у нас не было.

- Ну неужели нельзя было пригласить специалиста, если вам был необходим этот анализ? - интересовался судья. - Вы же знаете, что по новому законодательству 0,3 промилле алкоголя в крови допускается, а 0,5 - уже нет?

- По анализу мочи тоже можно определить количество промилле, - сказал Сомусев. - Но когда Есетаев предоставил нам мочу, мы не стали проводить анализ, потому что мне не понравился цвет мочи. Я посчитал, что это вода.

- Вам не понравился цвет мочи и поэтому вы не отправили его в лабораторию на биохимический анализ? - искренне удивлялся судья. - А как теперь доказать, что это была вода или не вода? И что, в месте, где сдают мочу, есть кран с водой? Тогда получается, что любой может просто набрать воды и на этом основании ему выдадут заключению о том, что он трезв?

На все эти вопросы Сомусев толком ответить не смог, лишь повторял: им «было принято решение, что в моче присутствует вода». На основании всего этого он и вынес заявление об отказе Есетаева пройти освидетельствование. Однако, заметил Игорь Дудин, исходя из изложенных фактов, получается, что Есетаев как раз-таки хотел пройти освидетельствование, а отказывал ему врач-нарколог.

- Я расценил невозможность Есетаева выдохнуть воздух, как отказ от прохождения медицинского освидетельствования, - в итоге заявил Сомусев.

После этого ответа последовали вопросы от адвоката Есетаева Виктора ОВСЯННИКОВА, которые по сути повторяли предыдущие: если человек не смог продышать, почему не взяли кровь, а если не было возможности взять кровь, почему в конце концов не проверили мочу? Кстати, мочу опечатали. Но для чего это сделали, если анализ не сделали, так и осталось загадкой.

- Евгений Владимирович, скажите честно - перед тем, как освидетельствовать Есетаева, сотрудники УСБ заходили к вам? - напрямую спросил Овсянников.

- Никаких указаний сделать что-то специально - не было, - ответил Сомусев. - Сотрудник УСБ заходили и был разговор о том, что сейчас доставят сотрудника УБОП. Сотрудник УСБ высказал убеждение, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и что нужно провести его медосвидетельствование.

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что процесс освидетельствования Есетаева снимали не только видеокамеры в наркологии, камеры были также о сотрудников УСБ. Флешку с записью со своих камер Сомусев суду предоставил, а вот от сотрудников УСБ видео так и не поступило. Да и сами сотрудники УСБ, проводившие в ту ночь рейд, в суд так и не явились. Более того, сотрудник дорожной полиции никак не мог вспомнить их фамилии.

В общем, к концу заседания абсурдность дела начала просто зашкаливать. К следующему заседанию судья постановил разыскать сотрудников УСБ и предоставить сделанную ими видеозапись.