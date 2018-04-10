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10.04.18 20:00
112
Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона наградила полиция в Костанае
Молодец.. Пока профессиональные Ютуберы делали селфи на фоне грабежа.. Да, мы профессионалы комментирования, ни на что не способны там в реальной жЫзни, и это нужно честно признать.. Не то что улицу...
10.04.18 19:58
шанхай уральская
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Как и сотни-тысячи предприятий по всей России, так или иначе завязанных на Дерипаску. Как завязали так и развяжут, тебе хомут повешают и потянешь его наша ты народная...
10.04.18 19:57
Читатель 1
Сулейменов о курсе тенге: Рынок отреагировал нервно
А нам-то что волноваться?))) Все равно денег нет, сидим в ...опе.
10.04.18 19:57
ТАНОМИ
Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона наградила полиция в Костанае
"Не подав вида, она взяла аппарат с кнопкой вызова охраны и бросилась к выходу, по пути захватив металлическую трубку. Подперев дверь снаружи, вызвала сотрудников полиции и охраны." Ни...
10.04.18 19:52
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Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона наградила полиция в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

10 апреля 2018, 19:15 |  Государство

Почетную грамоту за активное содействие органам внутренних дел в раскрытии преступления и проявленные при этом инициативу и смелость 53-летней Жание ИСМАГУЛОВОЙ вручил сегодня, 10 апреля, на брифинге в ДВД Костанайской области начальник УВД Костаная Ербол Мурзатаев.

Напомним, 5 апреля, около 19 часов, трое мужчин под видом покупателей зашли в торговый павильон «Село Лесное» на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Чехова в Костанае. Пока один из них отвлекал внимание продавца Жании Исмагуловой, второй вытащил из кассы 95 000 тенге. Но женщина заметила действия преступников. Не подав вида, она взяла аппарат с кнопкой вызова охраны и бросилась к выходу, по пути захватив металлическую трубку. Подперев дверь снаружи, вызвала сотрудников полиции и охраны. Два преступника сумели вырваться из павильона и убежать, но третьего Жания смогла задержать до приезда полицейских. Злоумышленники бросили похищенные средства, но 22 тысяч тенге им всё же удалось унести.

На брифинге, что ведётся досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража). 

- Как вы смогли сориентироваться в такой стрессовой ситуации и за максимально короткое время принять верное решение? - спросили журналисты.

- Как сказать, я даже не знаю, оно само всё как-то получилось, - скромно ответила Жания Исмагулова. - Паники у меня не было, да и просто так отпустить их я не могла.

«НГ» обратилась к работодателю продавщицы с вопросом - будут ли похищенные 22 тысячи тенге вычтены из её заработной платы. Нам ответили, что вычитать деньги не будут. И пояснили, что Жанию ждёт вознаграждение. 
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Комментарии к новости

Борух
Re: Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона...




Отправлено: 10.04.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так, герой среди нас, скромная продавец магазина обезвредила матерых преступников - рецидивистов, могли бы и хозяина магазина отметить, есть же и его заслуга в подборе кадров и воспитании работника.
Если бы это было в России, то наверное на Героя Российского Государства потянула, а потом бесконечные ток шоу, потом депутат госдумы, а там и даже представить себе невозможно....

§ Victor Yang
Re: Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10517
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.04.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ленинский Путь ваще зачётное фото полиционера сделал:
Профайл

ТАНОМИ
Re: Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона...




Отправлено: 10.04.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Не подав вида, она взяла аппарат с кнопкой вызова охраны и бросилась к выходу, по пути захватив металлическую трубку. Подперев дверь снаружи, вызвала сотрудников полиции и охраны."

Ни секунды не раздумывая! Цены она себе не знает! С такими смелостью, сметливостью, с такой реакцией надо в разведке нелегальной служить! Анна Чапман ей и в подмётки не годится!

§ 112
Re: Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10857
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.04.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец..
Пока профессиональные Ютуберы делали селфи на фоне грабежа..
Да, мы профессионалы комментирования, ни на что не способны там в реальной жЫзни, и это нужно честно признать..
Не то что улицу Тарана отстоять..
Профайл

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