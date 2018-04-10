Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона наградила полиция в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Почетную грамоту за активное содействие органам внутренних дел в раскрытии преступления и проявленные при этом инициативу и смелость 53-летней Жание ИСМАГУЛОВОЙ вручил сегодня, 10 апреля, на брифинге в ДВД Костанайской области начальник УВД Костаная Ербол Мурзатаев.
Напомним, 5 апреля, около 19 часов, трое мужчин под видом покупателей зашли в торговый павильон «Село Лесное» на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Чехова в Костанае. Пока один из них отвлекал внимание продавца Жании Исмагуловой, второй вытащил из кассы 95 000 тенге. Но женщина заметила действия преступников. Не подав вида, она взяла аппарат с кнопкой вызова охраны и бросилась к выходу, по пути захватив металлическую трубку. Подперев дверь снаружи, вызвала сотрудников полиции и охраны. Два преступника сумели вырваться из павильона и убежать, но третьего Жания смогла задержать до приезда полицейских. Злоумышленники бросили похищенные средства, но 22 тысяч тенге им всё же удалось унести.
На брифинге, что ведётся досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).
- Как вы смогли сориентироваться в такой стрессовой ситуации и за максимально короткое время принять верное решение? - спросили журналисты.
- Как сказать, я даже не знаю, оно само всё как-то получилось, - скромно ответила Жания Исмагулова. - Паники у меня не было, да и просто так отпустить их я не могла.
«НГ» обратилась к работодателю продавщицы с вопросом - будут ли похищенные 22 тысячи тенге вычтены из её заработной платы. Нам ответили, что вычитать деньги не будут. И пояснили, что Жанию ждёт вознаграждение.
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неравнодушная: ну извиняйте. тут уж обоюдка а если регистратор повешен то уж извините тут и есть доказуха. правила то уж с зимы поменяли пешеход не всегда прав.
Задержавшую преступника продавщицу торгового павильона наградила полиция в Костанае
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А нам-то что волноваться?))) Все равно денег нет, сидим в ...опе.
"Не подав вида, она взяла аппарат с кнопкой вызова охраны и бросилась к выходу, по пути захватив металлическую трубку. Подперев дверь снаружи, вызвала сотрудников полиции и охраны." Ни...