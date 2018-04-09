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Ну надо ж было уродится в златоусте: в магаз за мясом Кстати я не кушаю мясо. в отличие от вас! И вредных привычек не имею! А если думаете что ТОО золотое дно, попробуйте на этом поприще...
09.04.18 20:12
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
анюта: ..И ведь не глупые люди вроде,но система их не щадит... Я почти расплакался ...
09.04.18 20:03
peshexod
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Житель Солнца: Ведь за базар пришлось бы отвечать. Бывший сиделец? Что именно смутило? От чего щечки зарделись? Или предлагаете вора уважать как то положено? :lol: 8-)
09.04.18 20:01
peshexod
Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов
Россиянину сообщение пришло :lol:
09.04.18 19:55
анюта
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Виновата во всём система...,просто жалко,когда нормальные люди для того,чтобы соответствовать этой системе и удержаться на должности незаметно втягиваются в красивую жизнь,теряют головы от...
09.04.18 19:52
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Кражу из торгового павильона предотвратила продавщица в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

9 апреля 2018, 17:18 |  Криминал

В четверг, 5 апреля, примерно в 19 часов, в торговый павильон «Село Лесное» на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Чехова в Костанае под видом покупателей вошли трое мужчин в возрасте около 40 лет, одетые в темные куртки и вязаные шапки. Один из них стал спрашивать цену выпечки, отвлекая внимание продавца. Второй в это время достал деньги из кассы. Третий стоял у двери.

– Когда обернулась, поняла, что они достали деньги из кассы, но виду не подала, - рассказала «НГ» сегодня, 9 апреля, продавец Жания ИСМАГУЛОВА. - Я держала себя в руках, ведь двое стояли предо мной, а один дежурил у входа. Затем подошла к стойке, аккуратно достала пульт с тревожной кнопкой и резко выбежала к выходу, захватив железную трубку. Я сразу нажала тревожную кнопку, а этой трубкой пыталась подпереть дверь снаружи, чтобы задержать их до приезда сотрудников полиции. Они вытолкали меня и выбежали, но одного всё-таки смогла удержать. Я просила на улице у людей дать телефон чтобы вызвать сотрудников полиции, но двое мужчин равнодушно прошли мимо. После того, как девушка дала мне телефон, я вызвала наряд. Приехали быстро, вместе с пультовой охраной.

Как выяснилось позже, преступники взяли из кассы 95 000 тенге. Часть денег они бросили в павильоне, но 22 000 тенге всё-таки унесли.

По словам Жании Исмагуловой, одного из преступников она видела в день кражи немного раньше.

– Приходил один из них, позже я его вспомнила, наверное присматривался, - рассказала она.

Напомним, ночью 27 февраля в этом же районе был ограблен магазин «Тополёк», в котором тоже участвовали трое преступников. Охранник магазина пытался оказать им сопротивление и получил травмы.

На этот раз 53-летняя Жания Исмагулова, не имея специальной подготовки, находясь в меньшинстве, быстро сориентировавшись в стрессовой ситуации и приняла единственное верное решение за максимально короткое время. Такому мужеству и выдержке женщины могут позавидовать и некоторые сотрудники силовых структур.

По данным «НГ», задержанный продавцом мужчина совсем недавно освободился из мест лишения свободы.

«НГ» направила запрос по данному происшествию в пресс-службу ДВД Костанайской области.
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Комментарии к новости

неравнодушная
Re: Кражу из торгового павильона предотвратила продавщица в...




Отправлено: 09.04.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грабеж это , учите матчасть! кража тайное хищение, ляпы одни.

Народный контроль
Re: Кражу из торгового павильона предотвратила продавщица в...




Отправлено: 09.04.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот какая боевая женщина! Учитесь мужчины! Цитата:
чтобы вызвать сотрудников полиции, но двое мужчин равнодушно прошли мимо
Разве это мужчины? Трусы,самые настоящие! Что то нет тут троллей, наверное кто нибудь из них это были.

Гость
Кражу из торгового павильона предотвратила продавщица в Костанае




Отправлено: 09.04.18 - 20:16
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