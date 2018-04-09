Кражу из торгового павильона предотвратила продавщица в Костанае

В четверг, 5 апреля, примерно в 19 часов, в торговый павильон «Село Лесное» на перекрестке пр. Аль-Фараби и ул. Чехова в Костанае под видом покупателей вошли трое мужчин в возрасте около 40 лет, одетые в темные куртки и вязаные шапки. Один из них стал спрашивать цену выпечки, отвлекая внимание продавца. Второй в это время достал деньги из кассы. Третий стоял у двери.

– Когда обернулась, поняла, что они достали деньги из кассы, но виду не подала, - рассказала «НГ» сегодня, 9 апреля, продавец Жания ИСМАГУЛОВА. - Я держала себя в руках, ведь двое стояли предо мной, а один дежурил у входа. Затем подошла к стойке, аккуратно достала пульт с тревожной кнопкой и резко выбежала к выходу, захватив железную трубку. Я сразу нажала тревожную кнопку, а этой трубкой пыталась подпереть дверь снаружи, чтобы задержать их до приезда сотрудников полиции. Они вытолкали меня и выбежали, но одного всё-таки смогла удержать. Я просила на улице у людей дать телефон чтобы вызвать сотрудников полиции, но двое мужчин равнодушно прошли мимо. После того, как девушка дала мне телефон, я вызвала наряд. Приехали быстро, вместе с пультовой охраной.

Как выяснилось позже, преступники взяли из кассы 95 000 тенге. Часть денег они бросили в павильоне, но 22 000 тенге всё-таки унесли.

По словам Жании Исмагуловой, одного из преступников она видела в день кражи немного раньше.

– Приходил один из них, позже я его вспомнила, наверное присматривался, - рассказала она.

Напомним, ночью 27 февраля в этом же районе был ограблен магазин «Тополёк», в котором тоже участвовали трое преступников. Охранник магазина пытался оказать им сопротивление и получил травмы.

На этот раз 53-летняя Жания Исмагулова, не имея специальной подготовки, находясь в меньшинстве, быстро сориентировавшись в стрессовой ситуации и приняла единственное верное решение за максимально короткое время. Такому мужеству и выдержке женщины могут позавидовать и некоторые сотрудники силовых структур.

По данным «НГ», задержанный продавцом мужчина совсем недавно освободился из мест лишения свободы.

«НГ» направила запрос по данному происшествию в пресс-службу ДВД Костанайской области.