Смертельное отравление заключенных: глава КУИС рассказал об инциденте

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Азамат Базылбеков рассказал о расследовании по факту смертельного отравления осужденных в колонии в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как ранее писала "НГ", 20 марта в УК-161/4 (Кушмурун) в вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии, употребила растворитель, в состав которого входили ацетон и бутилацетат. Четверым осужденным жизнь спасти не удалось

- К сожалению, такой факт произошел в нашем учреждении. Я пять лет работаю комитете, на моей памяти такого группового отравления не было. Это считается большим ЧП, четыре человека с летальным исходом. В общей сложности мы вывезли 16 человек в больницу, из них достоверно установлено, что 10 человек распивали растворитель, - сказал Азамат Базылбеков.

По остальным, по его словам, были подозрения, наблюдалось плохое самочувствие.

- Десятерым, которые в реанимации находились, комплекс терапии провели. Остальных проверили, подержали, сразу назад отправили, - добавил он. - 19 марта один из работодателей, который открыл участок по производству сувенирных деревянных изделий как обычно в сопровождении наших сотрудников завез строительный материал. У них идут и фанера, и тот же растворитель, и лаки - все это они завезли. Выявляется первое нарушение в ходе служебного расследования, что эти лакокрасочные материалы все-таки по правилам нашего внутреннего распорядка должны находиться в запираемом месте. Да, там должен был мастер выдавать, под контролем мастера материалы должны использоваться. Такая ошибка была, определенные люди ответственность понесли. Но с другой стороны, лица, которые отбывают наказание, взрослые и адекватные люди. Чтобы пить химический растворитель, чем нужно думать, непонятно.

По словам Базылбекова, растворитель отлил один заключенный, который позже угостил других.

- Один из работников-осужденный отлил растворитель и в вечернее время пошел своих друзей, развел его с водой. Они четверо скончались. Видимо, максимальную дозу приняли растворителя. Когда мы начали разбираться, оказывается, действие этого растворителя не моментально проявляется, чуть ли не через 10-15 часов идет интоксикация, рвота, изжога. Первоначально было состояние опьянения, видимое химическое, - сказал глава КУИС.

Он отметил, что дежурный помощник не знал про данный инцидент и принял решение до прихода начальника задержать заключенных.

- С 19 на 20 марта ночью они снимались со второй смены по очереди. Сначала двоих с промышленной зоны, там же их тоже досматривают, потом еще двоих. О том, что они выпили не сказали, поэтому их держали. Медицинский сотрудник на тот момент на работе отсутствовал. На второй день, когда медработник и начальник учреждения вернулись, у данных осужденных начало проявляться токсическое отравление. Симптомы проявлялись ближе к обеду. Фельдшер принял решение вывести в поселковую больницу. К вечеру начали на месте помощь оказывать. На месте один осужденный скончался, в ходе было выяснено, что он больше всех употреблял, - рассказал Азамат Базылбеков.

По его словам, сначала троих вывезли в Аулиекольскую больницу, позже двоих отвезли в областную костанайскую больницу.

- Медики предпринимали меры. Хотя если бы они сразу сказали, что употребили, то, возможно, дежурный по-другому действовал. (...) Камеры в промышленной зоне не установлены, их там нет. Камеры мы устанавливаем в жилой зоне, в столовой, в помещениях. Некоторым осужденным камеры мешают, есть факты, что их ломают, - отметил глава КУИС. - В ходе расследования было установлено, что было нарушение в части осуществления надзора, тем более в промышленной зоне в ночное время. Котельная - такой объект, который бесперебойно работает, там нужно топить, поддерживать. По инструкции, каждые два часа наряд контролеров обязан проверять на местах. (...) Если бы они сразу в момент распития выявили, то, конечно, другой исход был бы.

Он отметил, что 21 марта прибыла специализированная прокуратура и завела уголовное дело на сотрудников. По итогам служебного расследования прошло заседание дисциплинарной комиссии, где вынесена рекомендация из органов внутренних дел двоих сотрудников уволить: дежурного, кто должен был правильные действия осуществить, в том числе заместителя начальника учреждения.

- Двум сотрудникам, в том числе начальнику, неполное служебное соответствие объявили и строгий выговор получили руководители департамента Костанайской области, восьмерых человек коснулось, - рассказал Азамат Базылбеков.

Среди четверых скончавшихся был один гражданин России.

- Троих родственники забрали. Один из них был гражданином РФ, он в областном центре скончался, там же его и провели. Один был осужден по статье "Грабеж" на 4 года; по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" к 8 годам колонии общего режима; еще один за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, статье "Грабеж" к 10 годам; четвертый за кражу был приговорен к 3 годам, - рассказал глава КУИС.

Региональный директор Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Азамат ШАМБИЛОВ сообщил, что правозащитники намерены создать комиссию по расследованию смертельного отравления заключенных в Костанайской области.