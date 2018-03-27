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Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении здравоохранения приводят разные данные о количестве отравившихся

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 марта 2018, 12:16 |  Происшествия

Вечером 20 марта в УК 161/4 - колонии общего режима, расположенной в п. Кушмурун Костанайской области, - осужденные «употребили химическое изделие на спиртовой основе (растворитель 646) и получили тяжелое отравление».

Двое заключенных умерли прямо в Кушмурунской колонии. Еще двоих сначала доставили в ЦРБ Аулиеколя (в 25 км от Кушмурунсокй колонии), их состояние оказалось настолько критическим, что с помощью санавиации отравившихся доставили в Костанайскую областную больницу. Но заключенные все равно не выжили.

По информации руководства департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Костанайской области, такого ЧП в Кушмурунской колонии не было никогда, да и в колониях и тюрьмах Казахстана фиксировались лишь единичные случаи.

В понедельник, 26 марта, корреспонденты «НГ» посетили колонию Кушмуруна, а затем - ЦРБ Аулиеколя, куда госпитализировали отравившихся. В Кушмуруне, кроме начальника колонии Серикбая СЕЙТЕНОВА, мы переговорили с заместителем руководителя ДУИС Александром ГЛАЗКО.

- Вся информация есть в пресс-релизе, идет расследование, больше мы пока прокомментировать не можем, - коротко сказал начальник колонии.

Мы попросили прокомментировать два момента: когда именно произошло ЧП и сколько было отравившихся (на тот момент назывались цифры 8 и 11).

- ЧП произошло в вечернее время, уточнить его мы не можем - идет расследование, - ответил Александр Глазко. - Осужденные выпили растворитель в промышленной зоне. Он применяется, например, для разбавление красок и так далее. Всего отравившихся было 8 человек: четверо умерли в ЦРБ Аулиеколя, еще четверо уже идут на поправку.

Глазко объяснил, что в промышленной зоне колонии делают малые архитектурные формы, деревянные изделия, за это заключенные получают зарплату. На вопрос, что отравившиеся могли там делать в вечернее время, он ответил:

- У нас есть котельная, которой отапливается колония, поэтому есть ночные смены, в которые осужденные подбрасывают уголь. Территория промышленной зоны очень большая. Конечно, за ними все время наблюдает кто-то из администрации. Кстати, сотрудник администрации первым и обнаружил отравившихся и поднял тревогу. Во сколько именно - сказать не могу, ведется следствие. Почему выпили? Ну вы же понимаете, здесь не золотой фонд нации содержится... Хотя в четырех стенах никто не сидит, люди живут в больших общежитиях, во время работы свободно передвигаются по промышленной зоне. Давайте пока придерживаться пресс-релиза, следствие все выяснит.

Расследование ведется сотрудниками сразу двух ведомств: Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) и прокуратуры Костанайской области. Аулиекольский РОВД возбудил уголовное дело. В отношении заключенных будут приняты дисциплинарные меры.

В правдоподобности версии о том, что вечером 20 марта восемь осужденных подкидывали уголь, заставляет усомниться то обстоятельство, что представители ДУИС упорно не называют время отравления. Но самое главное - до сих пор непонятно, сколько было пострадавших.

- Мне позвонили 21 марта, примерно в 11-м часу вечера, и сказали, чтобы я принимал больных, - рассказал «НГ» главный врач Аулиекольской ЦРБ Сергей ШУЛЬГИН. - Сообщили, что двое уже умерли. Как я понял - прямо в колонии, их не успели довезти даже до Кушмурунской больницы. К нам поступило 9 человек, двое были в критическом состоянии, мы их отправили санавиацией в областную, в Костанай, они там умерли. Все, которые были у меня, мы откачали. Всем был поставлен диагноз - отравлением органическими растворителями. Думаю, это был именно растворитель, в состав которого входил метанол. Смертельная доза метанола для человека - 20-25 мл. Но, если его разбавляли водой, то, скажем так, тот, кто выпил стакан - не выжил, кто меньше - удалось спасти.

Шульгин добавил, что самый старший пострадавший был 1976 года рождения.

Информацию о том, что двое заключенных умерли прямо в колонии Кушмуруна, а еще двое - в областной больнице, «НГ» подтвердила заместитель руководителя управления здравоохранения Екатерина СЛОБОДЕНЮК.

- Отравление было тяжелом, в составе растворителя был метанол, - сообщила она. - В зависимости от организма и от того, кто сколько выпил, наступила и реакция. Но в любом случае реакция на отравление последовала в течение получаса одного часа. Отравившихся всего было 8 человек.

«НГ» попросила  пресс-службу ДУИС прокомментировать нестыковку с количеством пострадавших. Но там выдали... третий вариант.

- Пострадавших было 10, четверо из них умерли, шестерых уже перевели обратно в колонию Кушмуруна, - отметили в пресс-службе. - Мы не знаем, откуда берутся другие данные о количестве отравившихся.

Мы спросили - почему телефон горячей линии, по которой родственники осужденных могли узнать необходимую им информации, заработал только спустя четыре дня после ЧП. В ответ посоветовали «сделать письменный запрос».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...




Отправлено: 27.03.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто этому "золотому фонду" заливал насильно растворитель в рот? Правильно принимают закон о том что за распитие алкоголя на удо, возвращать назад в зону.

§ лимон
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поражающая некомпетентность главного врача и заместителя руководителя :

-Думаю, это был именно растворитель, в состав которого входил метанол. Смертельная доза метанола для человека - 20-25 мл

-Отравление было тяжелом, в составе растворителя был метанол, - сообщила она

в каком растворителе используется метанол?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8

в 646 растворителе этанол и то 10% от состава
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безумец
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...




Отправлено: 27.03.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
разбавить и нейтрализовать другими средствами,раньше пили ,умели бодяжить,кто то слеп,глухим становился,у кого кишки горели,, просто не внимательно на состав посмотрели,,когда то после уборки урожая вся деревня травилась химией,кто то погиб,кто то потом умер,,боярышник ,стеклоочиститель,технический спирт,растворитель -- разбавляли и в осадок нейтрализовали натуральными средствами,,сейчас эти средства заменены на искусственные ,но не все это знают,,

§ 07Litra
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...
07Litra


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Сообщений: 9437
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.03.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трагедия в Кушмурунской колонии
какая трагедия? никакой трагедии.... закономерный конец... ну двинули кони,и двинули... какая разница от чего:растворителя,ТБЦ и лопнувшего аппендикса....
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§ 07Litra
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9437
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.03.18 - 13:51
Комментарий удален модератором.
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§ 07Litra
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9437
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.03.18 - 13:58
Комментарий удален модератором.
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Аноним
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...




Отправлено: 27.03.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
в 646 растворителе этанол и то 10% от состава

это в идеале.
Цитата:
Известно множество массовых отравлений метанолом. Источником метанола могут быть фальсифицированные незамерзающие жидкости для автомобилей[28], контрафактный алкоголь[29], метанол, выдаваемый за этиловый спирт.

Полиглот
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...




Отправлено: 27.03.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вывеске "Аулиекольская ЦРБ......." вместо слова: УправлениЕ должно быть УправлениЯ. Исправьте..... уважаемый главврач....

Аноним
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...




Отправлено: 27.03.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
поражающая некомпетентность главного врача
....................................................................
в 646 растворителе этанол и то 10% от состава

Он с пострадальцами распивал или образец ему привезли для хим анализа?
Цитата:
В органической химии метанол используется в качестве растворителя.

Главное, что выбрал правильную тактику лечения и жизни им спас.
Цитата:
К нам поступило 9 человек, двое были в критическом состоянии, мы их отправили санавиацией в областную, в Костанай, они там умерли. Все, которые были у меня, мы откачали. Всем был поставлен диагноз - отравлением органическими растворителями. Думаю, это был именно растворитель, в состав которого входил метанол.

§ лимон
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Он с пострадальцами распивал или образец ему привезли для хим анализа?


еще раз - в каком растворителе есть метанол в составе?
метанол сам по себе это растворитель, это да.
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Аноним
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...




Отправлено: 27.03.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
еще раз - в каком растворителе есть метанол в составе?

ещё раз: Кто знает - что они пили??? Или на лбу у них было написано? На тот момент - никто из врачей в точности не знал что за жидкость употребили, да и сейчас не факт. Было сделано предположение на основании симптомов, врачебного опыта и знаний. И главврач - не судмедэксперт, от него не требуют заключения со стопроцентной точностью по составу выпитого. У него работа - лечить и жизни спасать, а не в технических растворителях разбираться.

§ лимон
Re: Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Было сделано предположение


которое оказалось неверным, нету в 646 растворителе метанола
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