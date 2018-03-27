Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении здравоохранения приводят разные данные о количестве отравившихся

Вечером 20 марта в УК 161/4 - колонии общего режима, расположенной в п. Кушмурун Костанайской области, - осужденные «употребили химическое изделие на спиртовой основе (растворитель 646) и получили тяжелое отравление».

Двое заключенных умерли прямо в Кушмурунской колонии. Еще двоих сначала доставили в ЦРБ Аулиеколя (в 25 км от Кушмурунсокй колонии), их состояние оказалось настолько критическим, что с помощью санавиации отравившихся доставили в Костанайскую областную больницу. Но заключенные все равно не выжили.

По информации руководства департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Костанайской области, такого ЧП в Кушмурунской колонии не было никогда, да и в колониях и тюрьмах Казахстана фиксировались лишь единичные случаи.

В понедельник, 26 марта, корреспонденты «НГ» посетили колонию Кушмуруна, а затем - ЦРБ Аулиеколя, куда госпитализировали отравившихся. В Кушмуруне, кроме начальника колонии Серикбая СЕЙТЕНОВА, мы переговорили с заместителем руководителя ДУИС Александром ГЛАЗКО.

- Вся информация есть в пресс-релизе, идет расследование, больше мы пока прокомментировать не можем, - коротко сказал начальник колонии.

Мы попросили прокомментировать два момента: когда именно произошло ЧП и сколько было отравившихся (на тот момент назывались цифры 8 и 11).

- ЧП произошло в вечернее время, уточнить его мы не можем - идет расследование, - ответил Александр Глазко. - Осужденные выпили растворитель в промышленной зоне. Он применяется, например, для разбавление красок и так далее. Всего отравившихся было 8 человек: четверо умерли в ЦРБ Аулиеколя, еще четверо уже идут на поправку.

Глазко объяснил, что в промышленной зоне колонии делают малые архитектурные формы, деревянные изделия, за это заключенные получают зарплату. На вопрос, что отравившиеся могли там делать в вечернее время, он ответил:

- У нас есть котельная, которой отапливается колония, поэтому есть ночные смены, в которые осужденные подбрасывают уголь. Территория промышленной зоны очень большая. Конечно, за ними все время наблюдает кто-то из администрации. Кстати, сотрудник администрации первым и обнаружил отравившихся и поднял тревогу. Во сколько именно - сказать не могу, ведется следствие. Почему выпили? Ну вы же понимаете, здесь не золотой фонд нации содержится... Хотя в четырех стенах никто не сидит, люди живут в больших общежитиях, во время работы свободно передвигаются по промышленной зоне. Давайте пока придерживаться пресс-релиза, следствие все выяснит.

Расследование ведется сотрудниками сразу двух ведомств: Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) и прокуратуры Костанайской области. Аулиекольский РОВД возбудил уголовное дело. В отношении заключенных будут приняты дисциплинарные меры.

В правдоподобности версии о том, что вечером 20 марта восемь осужденных подкидывали уголь, заставляет усомниться то обстоятельство, что представители ДУИС упорно не называют время отравления. Но самое главное - до сих пор непонятно, сколько было пострадавших.

- Мне позвонили 21 марта, примерно в 11-м часу вечера, и сказали, чтобы я принимал больных, - рассказал «НГ» главный врач Аулиекольской ЦРБ Сергей ШУЛЬГИН. - Сообщили, что двое уже умерли. Как я понял - прямо в колонии, их не успели довезти даже до Кушмурунской больницы. К нам поступило 9 человек, двое были в критическом состоянии, мы их отправили санавиацией в областную, в Костанай, они там умерли. Все, которые были у меня, мы откачали. Всем был поставлен диагноз - отравлением органическими растворителями. Думаю, это был именно растворитель, в состав которого входил метанол. Смертельная доза метанола для человека - 20-25 мл. Но, если его разбавляли водой, то, скажем так, тот, кто выпил стакан - не выжил, кто меньше - удалось спасти.

Шульгин добавил, что самый старший пострадавший был 1976 года рождения.

Информацию о том, что двое заключенных умерли прямо в колонии Кушмуруна, а еще двое - в областной больнице, «НГ» подтвердила заместитель руководителя управления здравоохранения Екатерина СЛОБОДЕНЮК.

- Отравление было тяжелом, в составе растворителя был метанол, - сообщила она. - В зависимости от организма и от того, кто сколько выпил, наступила и реакция. Но в любом случае реакция на отравление последовала в течение получаса одного часа. Отравившихся всего было 8 человек.

«НГ» попросила пресс-службу ДУИС прокомментировать нестыковку с количеством пострадавших. Но там выдали... третий вариант.

- Пострадавших было 10, четверо из них умерли, шестерых уже перевели обратно в колонию Кушмуруна, - отметили в пресс-службе. - Мы не знаем, откуда берутся другие данные о количестве отравившихся.

Мы спросили - почему телефон горячей линии, по которой родственники осужденных могли узнать необходимую им информации, заработал только спустя четыре дня после ЧП. В ответ посоветовали «сделать письменный запрос».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА