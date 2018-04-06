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Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
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06.04.18 16:17
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.
06.04.18 16:16
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В Костанае случился пожар в одном из отделов ТРЦ МАRT

Татьяна НАЗАРУК

6 апреля 2018, 11:18 |  Происшествия

Об этом "НГ" сообщили читатели в соцсетях. По их данным, пожар был аптеке, расположенной в цокольном этаже.

Фото из архива "НГ"

Корреспонденты "НГ" приехали в ТРЦ к 10.00. Двери во всем здании были открыты, ощущался стойкий запах дыма, особенно на цокольном этаже.

Фото Татьяны НАЗАРУК

Аптечный отдел был закрыт и завешен баннером. Рядом стояли коробки, в них сотрудницы отдела собирали непригодный после пожара товар. Аптека после задымления почернела.

Фото Татьяны НАЗАРУК

Как прокомментировал "НГ" заместитель директора по эксплуатации управляющей компании WP Management Олег ШАЛДИН, пожар случился из-за короткого замыкания.

- Замкнуло системный блок, дым пошёл, датчик сработал, охранники потушили, - сообщил он. - Задымление было такое нормальное. До сих пор не выключаем систему дымоотвода. Сразу вызвали пожарных, но возгорание устранили до их приезда. Пожара большого не было, потому что охрана быстро отреагировала - учения сказались. Но теперь мы будем строже разговаривать с арендаторами.

Судя по всему, сотрудники аптеки после окончания рабочего дня забыли выключить компьютер.

По информации пресс-службы ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ", вызов на пульт поступил в 5.59. В аптеке горели системный блок компьютера и прилавок, площадь пожара составила 3 кв. м. Возгорание было потушено до приезда пожарных служб.

Фото Татьяны НАЗАРУК

Как стало известно "НГ", один из охранников, который тушил пожар, получил ожоги. В городской больнице ему оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

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Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=610&storyid=24229
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Комментарии к новости

555107
Re: В Костанае случился пожар в одном из отделов ТРЦ МАRT




Отправлено: 06.04.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хитрый ход

100
Re: В Костанае случился пожар в одном из отделов ТРЦ МАRT




Отправлено: 06.04.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за дешевая постановка? Прям сразу после учений - пожар как по заказу.
Интересно, если действительно был пожар, то точно так же оперативно, но месяц назад потушили бы?

100
Re: В Костанае случился пожар в одном из отделов ТРЦ МАRT




Отправлено: 06.04.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще, как может вдруг внезапно загореться системный блок? Первый раз слышу про такое. Если блок питания, то он скорее от возраста сам сдохнет.

АфроАмериканец
Re: В Костанае случился пожар в одном из отделов ТРЦ МАRT




Отправлено: 06.04.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как прокомментировал "НГ" заместитель директора по эксплуатации управляющей компании WP Management Олег ШАЛДИН, пожар случился из-за.....
из-за..дешЕвой пиар-акции... ;-) что может так гореть, в "системнике" , что охранник получил ожоги ??? :-x расскажите про это подробней..."пиарьтесь" до конца ;-) раз уж начали 8-)

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