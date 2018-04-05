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Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12 лет лишения свободы

Татьяна НАЗАРУК

5 апреля 2018, 16:07 |  Криминал

Приговор 31-летнему Абаю Мухамбетову огласили сегодня, 5 апреля, в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области. Ему было предъявлено обвинение по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство).

Согласно материалам дела, 27 ноября 2018 года Мухамбетов задушил простыней 22-летнюю студентку Кристину Шульженко, с которой у них были близкие отношения. Поводом к преступлению стала ревность мужчины.

Судья Жаннара Тлеубаева назначила Мухамбетову 12 лет лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности. Бабушке погибшей Кристины Шульженко он должен будет выплатить 1,5 млн тенге в счет компенсации морального вреда и 120 000 тенге за представительские расходы.

Напомним, жительница Рудного Кристина Шульженко, как сказано в материалах дела, "оказывала интимные услуги за денежное вознаграждение". С одним из своих клиентов, Абаем Мухамбетовым, у нее сложились приятельские отношения.

Мухамбетов попросил девушку отказаться от занятия проституцией и предложил ей материальную помощь: 15 000 тенге еженедельно в обмен на регулярное вступление с ним в половую связь. Девушка согласилась.

27 ноября к Шульженко приходил сантехник. Когда он уже починил кран, в дверях столкнулся с Мухамбетовым. Тот принял сантехника за клиента девушки. После секса, в порыве ревности, Мухамбетов задушил Шульженко.

Другие подробности этого дела неизвестны, поскольку процесс проходил в закрытом режиме.

Как рассказал «НГ» после вынесения приговора гособвинитель Нурбол Абдрахманов, подсудимый признал свою вину в полном объеме.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12...




Отправлено: 05.04.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не проститутка, а девушка с пониженной социальной ответственностью. В.В.Путин.

362
Re: Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12...




Отправлено: 05.04.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам, сюжет для романа или фильма, наверное все рыдали прочитав роман или посмотрев фильм, а в обыденной жизни, ему было предъявлено обвинение по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство), конец фильма или продолжение, прошло 12 лет, и новая серия фильма.

вундервафля
Re: Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12...




Отправлено: 05.04.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Не проститутка, а девушка с пониженной социальной ответственностью. В.В.Путин.

Отелло ,не?

362
Re: Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12...




Отправлено: 05.04.18 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вундервафля:
Иолис:
Не проститутка, а девушка с пониженной социальной ответственностью. В.В.Путин.

Отелло ,не?

Типо этого, только времена другие.

чика
Re: Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12...




Отправлено: 05.04.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:Не проститутка, а девушка с пониженной социальной ответственностью. В.В.Путин.

Ну да, этот чикист большой спец по части социума..

Серж
Re: Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12...




Отправлено: 05.04.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То,что она проститутка,сам придумал,что бы шума меньше?

362
Re: Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12...




Отправлено: 05.04.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
То,что она проститутка,сам придумал,что бы шума меньше?

Зачем же? они стоят на учете, вы думаете менты не работают, все такие хаты на учете, просто вы об этом не знаете, тебе любой участковый скажет где наркоманы, где алкоголики, проститутки живут, они же проводят отработки, да и соседи стучат.

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