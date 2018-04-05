Задушившего из ревности проститутку костанайца осудили на 12 лет лишения свободы

Приговор 31-летнему Абаю Мухамбетову огласили сегодня, 5 апреля, в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области. Ему было предъявлено обвинение по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство).

Согласно материалам дела, 27 ноября 2018 года Мухамбетов задушил простыней 22-летнюю студентку Кристину Шульженко, с которой у них были близкие отношения. Поводом к преступлению стала ревность мужчины.

Судья Жаннара Тлеубаева назначила Мухамбетову 12 лет лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности. Бабушке погибшей Кристины Шульженко он должен будет выплатить 1,5 млн тенге в счет компенсации морального вреда и 120 000 тенге за представительские расходы.

Напомним, жительница Рудного Кристина Шульженко, как сказано в материалах дела, "оказывала интимные услуги за денежное вознаграждение". С одним из своих клиентов, Абаем Мухамбетовым, у нее сложились приятельские отношения.

Мухамбетов попросил девушку отказаться от занятия проституцией и предложил ей материальную помощь: 15 000 тенге еженедельно в обмен на регулярное вступление с ним в половую связь. Девушка согласилась.

27 ноября к Шульженко приходил сантехник. Когда он уже починил кран, в дверях столкнулся с Мухамбетовым. Тот принял сантехника за клиента девушки. После секса, в порыве ревности, Мухамбетов задушил Шульженко.

Другие подробности этого дела неизвестны, поскольку процесс проходил в закрытом режиме.

Как рассказал «НГ» после вынесения приговора гособвинитель Нурбол Абдрахманов, подсудимый признал свою вину в полном объеме.