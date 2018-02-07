Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку, приревновав ее к сантехнику

Рассмотрение дела об убийстве 22-летней Кристины Шульженко началось в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области 6 января. Девушку нашли задушенной в одной из съемных квартир в Костанае 27 ноября 2017 года.

Как сказано в материалах дела, бывшая воспитанница детского дома "оказывала интимные услуги за денежное вознаграждение" и погибла от рук клиента - 31-летнего сотрудника фирмы по установке пластиковых окон Абая Мухамбетова, ранее судимого.

Тело Кристины обнаружила ее подруга. Подозреваемого задержали через несколько дней.

- В ноябре 2017 года житель города Костанай Абай Мухамбетов решил воспользоваться интимными услугами Кристины Шульженко, которая арендовала квартиру в центре Костаная, - зачитал текст обвинительного заключения прокурор Нурбол АБДРАХМАНОВ. - После этого у Мухамбетова и Шульженко возникли приятельские отношения. В ходе разговора Мухамбетов попросил Шульженко отказаться от оказания интимных услуг и заняться поиском постоянного партнера для создания семьи. Также он предложил ей материальную помощь в размере 15 000 тенге в неделю в обмен на регулярное вступление с ним в половую связь, на что получил согласие.

27 ноября к Шульженко пришел сантехник. Починив кран в ванной, он в дверях столкнулся с Мухамбетовым. Мужчина принял рабочего за клиента девушки. После секса он стал выяснять отношения с Кристиной и обвинил ее в том, что она продолжает работать, несмотря на их договоренность. Шульженко возразила, что у Мухамбетова есть другая девушка, но он все равно пользуется ее услугами. В процессе скандала мужчина схватил простыню, которую накинула себе на плечи потерпевшая, и задушил ее.

На предварительном слушании присутствовали 82-летний отец Мухамбетова, которого признали общественным защитником, и бабушка погибшей Валентина Шульженко, заявившая ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

- Шульженко Кристина Юрьевна приходилась мне внучкой, которую я с рождения содержала и воспитывала, являясь ее опекуном, - озвучила ходатайство судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА. - Погибшая Кристина и ее младший брат Егор являются детьми моей единственной дочери Галины. Она - инвалид 2-й группы, поэтому все тяготы по воспитанию и содержанию ее детей я взяла на себя. Смерть Кристины является для меня, ее матери и брата невосполнимой утратой. Нам не безразлично, как жители Рудного, в котором мы проживаем длительное время, будут обсуждать произошедшее с Кристиной. Обсуждение в соцсетях негативно сказалось на психике матери Кристины. Убедительно прошу вас решить вопрос о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании и исключить присутствие в зале судебного заседания представителей средств массовой информации.

Между тем, как рассказывали корреспонденту «НГ» другие родственники девушки сразу после ее смерти, Кристина Шульженко воспитывалась в Рудненском детском доме.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья удовлетворила ходатайство, сославшись на «интимные стороны процесса». Теперь журналисты смогут присутствовать только на оглашении приговора.