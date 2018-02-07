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Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку, приревновав ее к сантехнику

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

7 февраля 2018, 12:44 |  Криминал

Рассмотрение дела об убийстве 22-летней Кристины Шульженко началось в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области 6 января. Девушку нашли задушенной в одной из съемных квартир в Костанае 27 ноября 2017 года.

Как сказано в материалах дела, бывшая воспитанница детского дома "оказывала интимные услуги за денежное вознаграждение" и погибла от рук клиента - 31-летнего сотрудника фирмы по установке пластиковых окон Абая Мухамбетова, ранее судимого.

Тело Кристины обнаружила ее подруга. Подозреваемого задержали через несколько дней.

- В ноябре 2017 года житель города Костанай Абай Мухамбетов решил воспользоваться интимными услугами Кристины Шульженко, которая арендовала квартиру в центре Костаная, - зачитал текст обвинительного заключения прокурор Нурбол АБДРАХМАНОВ. - После этого у Мухамбетова и Шульженко возникли приятельские отношения. В ходе разговора Мухамбетов попросил Шульженко отказаться от оказания интимных услуг и заняться поиском постоянного партнера для создания семьи. Также он предложил ей материальную помощь в размере 15 000 тенге в неделю в обмен на регулярное вступление с ним в половую связь, на что получил согласие.

27 ноября к Шульженко пришел сантехник. Починив кран в ванной, он в дверях столкнулся с Мухамбетовым. Мужчина принял рабочего за клиента девушки. После секса он стал выяснять отношения с Кристиной и обвинил ее в том, что она продолжает работать, несмотря на их договоренность. Шульженко возразила, что у Мухамбетова есть другая девушка, но он все равно пользуется ее услугами. В процессе скандала мужчина схватил простыню, которую накинула себе на плечи потерпевшая, и задушил ее.

На предварительном слушании присутствовали 82-летний отец Мухамбетова, которого признали общественным защитником, и бабушка погибшей Валентина Шульженко, заявившая ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

- Шульженко Кристина Юрьевна приходилась мне внучкой, которую я с рождения содержала и воспитывала, являясь ее опекуном, - озвучила ходатайство судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА. - Погибшая Кристина и ее младший брат Егор являются детьми моей единственной дочери Галины. Она - инвалид 2-й группы, поэтому все тяготы по воспитанию и содержанию ее детей я взяла на себя. Смерть Кристины является для меня, ее матери и брата невосполнимой утратой. Нам не безразлично, как жители Рудного, в котором мы проживаем длительное время, будут обсуждать произошедшее с Кристиной. Обсуждение в соцсетях негативно сказалось на психике матери Кристины. Убедительно прошу вас решить вопрос о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании и исключить присутствие в зале судебного заседания представителей средств массовой информации.

Между тем, как рассказывали корреспонденту «НГ» другие родственники девушки сразу после ее смерти, Кристина Шульженко воспитывалась в Рудненском детском доме.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья удовлетворила ходатайство, сославшись на «интимные стороны процесса». Теперь журналисты смогут присутствовать только на оглашении приговора.
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Комментарии к новости
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362
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и любовь, вот это сюжет для романа и фильмов, а вы говорите нет любви, Қозы Көрпеш — Баян Сұлу по Костанайский.

§ сайлау курманов
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2572
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.02.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера видел в одноклассниках , турки двух плохих русских девушек выбросили из балкона многоэтажной гостиницы , зеваки вытащили телефоны и стали снимать
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§ 112
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парень или мужык дурак..
15 тысяч в месяц, решил насмешить этими крохами, алигарх блин..
Купил бы мерседес, белый пароход и тд..
Хоть бы фильм Красотка посмотрел с Ричардом Гиром, как нужно ухаживать..
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Бывалый
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 13:39
Комментарий удален модератором.

KCT
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хоть бы фильм Красотка посмотрел с Ричардом Гиром, как нужно ухаживать.
За проституткой? Э.. Это по другому называется. А вообще не понятно, как она в детдоме оказалась с кучей родственников? И где еёный отец?

§ Victor Yang
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10253
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
вчера видел в одноклассниках

Нужно уметь фильтровать "новости" из соцсетей, а то верят во всякую ерунду, что там публикуют - и в то что Байтерек погнулся, и в то что цвет отрезного маркера на тюбике зубной пасты означает количество химических веществ в оной.
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Народный контроль
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно фильм снять "Чистильщик и сантехник". Влюбился парень в дамочку, а дамочка "прости господи" ну чем не сценарии для фильма?

§ Медный
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Парень или мужык дурак..
15 тысяч в месяц, решил насмешить этими крохами, алигарх блин..

вот как тебя воспринимать серьёзно если ты даже читать не умеешь :-x
Цитата:
Также он предложил ей материальную помощь в размере 15 000 тенге в неделю
Профайл

§ 112
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
как тебя воспринимать серьёзно если ты даже читать не умеешь
Цитата:
Также он предложил ей материальную помощь в размере 15 000 тенге в неделю

И?
15 тысяч тенге это каким то образом меняются?
В неделю?
Хоть какая помощь, хоть зп, хоть подаяние, хоть как назови, но как Это меняет озвученную сумму?
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§ 112
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KCT:
вообще не понятно, как она в детдоме оказалась с кучей родственников? И где еёный отец?

Там как раз все понятно..
Неблагопллучная семья.
Сейчас она их кормит.
Ктгда махонькая была, ее нужно было кормить и отнесли за ненадобностью..
Это вообще чудовищный момент и родственники вообще не должны иметь там слова..
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§ Volonter
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1374
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 07.02.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проститутка или девушка высоких нравов... Кто в своём поведении хороший, а кто плохой - это придумали мы сами, отталкиваясь от условно общепринятых нами же рамок... В первую очередь это ЧЕЛОВЕК, поэтому делать акцент на образ жизни девушки считаю абсолютно неэтичным. Об этом вообще не стоило упоминать ибо убили её не в притоне, не на вызове где-нибудь в бане, а в квартире - по сути "бытовуха": женатый сожитель убил любовницу из ревности к сантехнику...
Страшно, что хлеб всё дорожает, а жизнь человека всё дешевеет...
Профайл

оро
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 14:39
Комментарий удален модератором.

123
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это он сейчас на фантазирует,приревновал и т.д. чтобы смягчить. Ведь к жрицам любви ходят,как правило,очень закомплексованные люди. Вот не получилось у парня,а девушка неправильно себя повела. Конфликт. Убийство. И не надо тут Ромео строить из себя.

Юрист
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
а в квартире - по сути "бытовуха": женатый сожитель убил любовницу из ревности к сантехнику...

здесь проглядывается другой мотив. Преднамеренное убийство работника при выполнении им прямых служебных обязанностей.

неравнодушная
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Юрист:
Преднамеренное убийство работника при выполнении им прямых служебных обязанностей.

можно называть вещи своими именами или нет? акакого работника то?

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