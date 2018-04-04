Полиция проводит расследование по факту обнаружения тела младенца в Федоровском районе
Татьяна НАЗАРУК
Пресс-служба ДВД Костанайской области сообщила, что по факту обнаружения тела младенца в п. Кенерал Федоровского района проводится досудебное расследование по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка).
Иллюстративное фото
- Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления роженицы, а также свидетелей и очевидцев данного преступления, - коротко прокомментировали в ведомстве. - Назначены экспертизы.
Напомним, вечером 2 апреля пограничник Руслан Бердибеков обнаружил в колодце тело новорожденного мальчика. На место сразу же были вызваны участковый инспектор, аким поселка и криминалисты.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30389
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30389
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