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Полиция проводит расследование по факту обнаружения тела младенца в Федоровском районе

Татьяна НАЗАРУК

4 апреля 2018, 17:33 |  Криминал

Пресс-служба ДВД Костанайской области сообщила, что по факту обнаружения тела младенца в п. Кенерал Федоровского района проводится досудебное расследование по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка).

Иллюстративное фото

- Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления роженицы, а также свидетелей и очевидцев данного преступления, - коротко прокомментировали в ведомстве. - Назначены экспертизы.

Напомним, вечером 2 апреля пограничник Руслан Бердибеков обнаружил в колодце тело новорожденного мальчика. На место сразу же были вызваны участковый инспектор, аким поселка и криминалисты.

вызвали полицию, участкового и местного акима. Для экспертизы прибыли криминалисты из Федоровского района.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30389
вызвали полицию, участкового и местного акима. Для экспертизы прибыли криминалисты из Федоровского района.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30389
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Комментарии к новости

гражданин
Re: Полиция проводит расследование по факту обнаружения тела...




Отправлено: 04.04.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам проявление моральной и материальной нищеты сельской молодежи. Нравственный упадок налицо. С таким человеческим ресурсом нам по плечу скоро будет и не такое.

Народный контроль
Re: Полиция проводит расследование по факту обнаружения тела...




Отправлено: 04.04.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как так можно? И почему именно в колодец? Может быть месть тому кто пользуется этим именно колодцем?

Народный контроль
Re: Полиция проводит расследование по факту обнаружения тела...




Отправлено: 04.04.18 - 18:23
Комментарий удален модератором.

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