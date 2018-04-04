В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце

Пограничник Руслан БЕРДИБЕКОВ в п. Кенерал Федоровского района 2 апреля находился на дежурстве с 8.00 до 20.00. Перед окончанием смены, около 19.00 - 19.15, пошел за водой к ближайшему колодцу. Когда опустил ведро, обнаружил, что в воде плавает что-то, похожее на куклу.

Иллюстративное фото

- Первое ведро набрал, потом подождал, пока вода успокоится, - рассказал «НГ» по телефону водитель пограничного состава «Кенерал» Руслан Бердибеков. - Сначала подумал, что это кукла. Мало ли, дети играли и закинули ее туда. Но не было стука характерного от этой куклы. Тогда я снова опустил ведро и выловил это. Оказалось, что это новорожденный. ОБычный ребенок, мальчик. Пуповина была не до конца отрезана. Тело даже не было завернуто ни во что, просто голый ребенок.

Пограничник побежал на заставу, откуда на место вызвали полицию, участкового и местного акима. Для экспертизы прибыли криминалисты из Федоровского района.

"НГ" ждет официальный комментарий по этому поводу от пресс-службы ДВД Костанайской области.