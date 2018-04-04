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Lana
В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце
А кто девчонкам детей делает? Ветром надувает? Парниша лапши на уши навешает наивной деревенской дурочке, попользуется, а когда она залетит - свалит с чистой совестью. У него совесть чиста. А что там...
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В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце

Татьяна НАЗАРУК

4 апреля 2018, 13:01 |  Криминал

Пограничник Руслан БЕРДИБЕКОВ в п. Кенерал Федоровского района 2 апреля находился на дежурстве с 8.00 до 20.00. Перед окончанием смены, около 19.00 - 19.15, пошел за водой к ближайшему колодцу. Когда опустил ведро, обнаружил, что в воде плавает что-то, похожее на куклу.

Иллюстративное фото

- Первое ведро набрал, потом подождал, пока вода успокоится, - рассказал «НГ» по телефону водитель пограничного состава «Кенерал» Руслан Бердибеков. - Сначала подумал, что это кукла. Мало ли, дети играли и закинули ее туда. Но не было стука характерного от этой куклы. Тогда я снова опустил ведро и выловил это. Оказалось, что это новорожденный. ОБычный ребенок, мальчик. Пуповина была не до конца отрезана. Тело даже не было завернуто ни во что, просто голый ребенок.

Пограничник побежал на заставу, откуда на место вызвали полицию, участкового и местного акима. Для экспертизы прибыли криминалисты из Федоровского района.

"НГ" ждет официальный комментарий по этому поводу от пресс-службы ДВД Костанайской области.

 
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Комментарии к новости

Вова
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце




Отправлено: 04.04.18 - 13:24
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце




Отправлено: 04.04.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое не делают даже дикие звери со своими детьми. Как можно убить своего ребёнка своими руками? Как может жить дальше этот человек с таким грехом на душе?

андрей
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце




Отправлено: 04.04.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство детей высшая мера.....по идее должна быть

Желтый
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце




Отправлено: 04.04.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни мозгов, ни воспитания... как после этого людям воду пить? По ДНК же могут найти, хотя, молва сама найдет. Фашисты тоже трупы в колодцы закидывали

§ 112
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце
112


(Пользователи)
Сообщений: 10731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Убийство детей высшая мера.....по идее должна быть

Да ладно то..
Около гинекологии постой кабинета, там этих малолеток пруд пруди и каждую так можно обозвать..
Это к сожалению наша жизнь..
Чем отличается неузаконенное убийство от узаконенного?
И там и там плод гибнет..
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§ CrazyBeaver
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 04.04.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Такое не делают даже дикие звери со своими детьми.

Плохо Вы в школе учились... А по поводу этого случаем можно сказать, мы же не животные, что бы в голодный год сокращать число нахлебников такими методами. Наказать тварь.
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§ drakon
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13644
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.04.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
убийство от узаконенного?

У нас аборты - запрещены.
Пока добьёшся - разрешения,
уже пришла пора - рожать... 8-)
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§ 112
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце
112


(Пользователи)
Сообщений: 10731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас аборты - запрещены.

У нас само то..
Сосед гинеколог у меня, дочь в Штатах живет.
Сами в Москву скоро уезжают.
Гинекология очень прибыльная профессия, аборт за абортом..
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Lana
Re: В Федоровском районе нашли мертвого младенца в колодце




Отправлено: 04.04.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто девчонкам детей делает? Ветром надувает? Парниша лапши на уши навешает наивной деревенской дурочке, попользуется, а когда она залетит - свалит с чистой совестью. У него совесть чиста. А что там у девки - пофиг. Ей же родителям объяснять, перед соседями позориться, ответственность нести за будущее этого ребенка. Папаша-то себя таковым вряд ли будет считать. И хорошо, если родители нормальные, не будут девчонку прессовать, помогут. Или она вовремя успеет аборт сделать (да, грех! Но иногда бывает лучше так). А вот когда уже рожать приходится, а родители чересчур строгие, а денег нет, работы нет... У девки паника, страх, невроз, все что угодно... Я не оправдываю такие убийства. Меня только удивляет, что мамаша - сразу тварь и убить её мало. А папаша? Он кто?

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