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Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
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Как казахстанцы отдохнут на майские праздники

3 апреля 2018, 14:40 |  Общество

В апреле казахстанцев ожидает девять выходных и 21 рабочий день, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: orinfo.ru

В мае будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Согласно календарю праздников, размещенному на портале eGov, выходным днем считается 30 апреля. На этот день перенесен отдых с субботы, 28 апреля, которая будет рабочим днем. Если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день. 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Таким образом, казахстанцы отдохнут с 29 апреля по 1 мая.

Также выходной переносится с субботы, 5 мая, на вторник, 8-е число. 7 мая отмечают День защитника Отечества а 9-го - День Победы. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня - с 6 по 9 мая.

Государственными и национальными праздниками, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

  • Новый год - 1-2 января;
  • Международный женский день - 8 марта;
  • Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
  • День защитника Отечества - 7 мая;
  • День Победы - 9 мая;
  • День cтолицы - 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
  • День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря;
  • День Независимости Республики Казахстан - 16 декабря.

Кроме того, в Казахстане выходными днями считаются православный праздник Рождество Христово, ежегодно отмечаемый 7 января, и мусульманский праздник Курбан-байрам, в 2018 году выпадающий на 21 августа.
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Комментарии к новости

* drakon
Re: Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало,ну очень мало - Праздников... :-x
Профайл

Гость
Re: Как казахстанцы отдохнут на майские праздники




Отправлено: 03.04.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праальна!!!
От работы и люди дохнут!!!

Народный контроль
Re: Как казахстанцы отдохнут на майские праздники




Отправлено: 03.04.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мало,ну очень мало - Праздников...

В чём проблема? Возьми красный фломастер и вперёд!

Гость
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники




Отправлено: 03.04.18 - 19:08
Комментарий проходит проверку.

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