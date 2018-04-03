Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В апреле казахстанцев ожидает девять выходных и 21 рабочий день, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: orinfo.ru
В мае будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Согласно календарю праздников, размещенному на портале eGov, выходным днем считается 30 апреля. На этот день перенесен отдых с субботы, 28 апреля, которая будет рабочим днем. Если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день. 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Таким образом, казахстанцы отдохнут с 29 апреля по 1 мая.
Также выходной переносится с субботы, 5 мая, на вторник, 8-е число. 7 мая отмечают День защитника Отечества а 9-го - День Победы. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня - с 6 по 9 мая.
Государственными и национальными праздниками, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", являются праздники, отмечаемые в следующие дни:
- Новый год - 1-2 января;
- Международный женский день - 8 марта;
- Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
- День защитника Отечества - 7 мая;
- День Победы - 9 мая;
- День cтолицы - 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
- День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря;
- День Независимости Республики Казахстан - 16 декабря.
Кроме того, в Казахстане выходными днями считаются православный праздник Рождество Христово, ежегодно отмечаемый 7 января, и мусульманский праздник Курбан-байрам, в 2018 году выпадающий на 21 августа.
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