Быстрее не бывает

Форум
Алиса
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Андрей: видите ли многим подняли зп в Казахстане озвучьте списком, конкретизируйте. Не включайте в список пенсионеров только. И просьба, список конкретно!!! по Кустанаю, без среднестатистических...
05.01.18 23:38
Андрей
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Всем добрый вечер !да ладно вам ,что вы так зъелись на них на кого а них можно не наезжать они реально работают!тем более посмотрите как цены растут на все и вы хотели чтобы и тут на месте стояло тут...
05.01.18 23:24
шутка юмора
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
кто то решил под меня косить, не есть гут это :lol:
05.01.18 23:08
Андрей
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
Как будто зарплаты не выросли с Нового года. Как обычно ажиотаж
05.01.18 23:05
elektron
Нас ждет собачья радость
Тема недели говоришь?
05.01.18 22:19
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Календарь праздников на 2018 год в Казахстане появился на eGov

5 января 2018, 15:18 |  Общество

Календарь выходных дней и праздников, а также дни переноса выходных опубликовали на портале электронного правительства eGov, передает Tengrinews.kz.

Государственными праздниками, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

  • Новый год - 1-2 января;
  • Международный женский день - 8 марта;
  • Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
  • День защитника Отечества - 7 мая;
  • День Победы - 9 мая; День Столицы - 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
  • День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.

По данным сайта, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.

Напомним, ранее постановлением правительства Казахстана были перенесены дни отдыха в 2018 году.

Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Напомним, в 2018 году казахстанцы отдохнут 119 дней. Рабочих дней будет 246 при пятидневной рабочей неделе.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты


Последние новости
05.01.18 12:40 В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
05.01.18 11:34 Единую базу учёта детей создадут в Казахстане, чтобы места в детсадах готовили заранее
05.01.18 09:49 Костанайский ученый предлагает сажать деревья возле накопителя-испарителя
05.01.18 08:50 Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило потребителей газа в Костанайской области
04.01.18 20:42 Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
04.01.18 18:09 Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года получили 17 детей
04.01.18 16:44 В футбольном клубе «Тобол» проведут проверку после публикации «НГ»
04.01.18 16:01 В начале следующей недели в Костанайской области ожидается снег
04.01.18 15:17 Данные казахстанских бухгалтеров в опасности: на известном портале нашли вирус-майнер
04.01.18 14:34 Казахстанцы сдали на утилизацию почти 50 000 старых автомобилей

Комментарии к новости

Регион 10 юг
Re: Календарь праздников на 2018 год в Казахстане появился на...




Отправлено: 05.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за праздник 21 августа? В календаре он красным помеченным.

Аннушка
Re: Календарь праздников на 2018 год в Казахстане появился на...




Отправлено: 05.01.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 августа праздник Айт -у мусульман

коматозник
Re: Календарь праздников на 2018 год в Казахстане появился на...




Отправлено: 05.01.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аннушка:
21 августа праздник Айт -у мусульман

Курбан - байрам.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 1
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх