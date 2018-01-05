Календарь праздников на 2018 год в Казахстане появился на eGov

Календарь выходных дней и праздников, а также дни переноса выходных опубликовали на портале электронного правительства eGov, передает Tengrinews.kz.

Государственными праздниками, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

Новый год - 1-2 января;

Международный женский день - 8 марта;

Наурыз мейрамы - 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;

День защитника Отечества - 7 мая;

День Победы - 9 мая; День Столицы - 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;

День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.

По данным сайта, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.

Напомним, ранее постановлением правительства Казахстана были перенесены дни отдыха в 2018 году.

Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.

Напомним, в 2018 году казахстанцы отдохнут 119 дней. Рабочих дней будет 246 при пятидневной рабочей неделе.



