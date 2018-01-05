Календарь праздников на 2018 год в Казахстане появился на eGov
Календарь выходных дней и праздников, а также дни переноса выходных опубликовали на портале электронного правительства eGov, передает Tengrinews.kz.
Государственными праздниками, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", являются праздники, отмечаемые в следующие дни:
- Новый год - 1-2 января;
- Международный женский день - 8 марта;
- Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
- День защитника Отечества - 7 мая;
- День Победы - 9 мая; День Столицы - 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
- День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.
По данным сайта, в случае, если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день.
Напомним, ранее постановлением правительства Казахстана были перенесены дни отдыха в 2018 году.
Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
Напомним, в 2018 году казахстанцы отдохнут 119 дней. Рабочих дней будет 246 при пятидневной рабочей неделе.
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