Казахстанцы смогут участвовать в проверках ТРЦ на пожарную безопасность

Казахстанцы смогут проверить каждый торговый центр страны на пожарную безопасность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Иллюстративное фото: dvinatoday.ru

"В рамках реализации проекта "Карта общественного контроля" Агентством РК по делам госслужбы и противодействию коррупции (далее - Агентство) совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК (далее - КЧС) запланировано вовлечение граждан в процесс проверок соблюдения правил пожарной безопасности в 1151 торговом центре страны", - говорится в сообщении.

- Ожидается, что любой желающий сможет участвовать в инспектировании объектов совместно с уполномоченными органами, для чего необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный Департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей, - сообщили в АДГСПК РК.

Кроме того, активными участниками проверочных мероприятий станут члены Специальных мониторинговых групп Агентства, состоящих из экспертов различных областей: представителей гражданского общества, бизнес структур, научного и академического сообществ, а также блогеров и СМИ, которые созданы в каждом районе и области страны.

Согласно информации Агентства, по указанным координатам также могут обратиться и предприниматели, в случае, если они столкнутся с неправомерными действиями инспекторов.

Агентство, обращаясь ко всем жителям страны и организациям неправительственного сектора, призывает принимать активное участие в реализации проекта "Карта общественного контроля" по различным направлениям.

Напомним, 2 апреля в Костанае уже прошли пожарные учения в ТРЦ MART.