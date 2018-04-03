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Казахстанцы смогут участвовать в проверках ТРЦ на пожарную безопасность

3 апреля 2018, 11:32 |  Государство

Казахстанцы смогут проверить каждый торговый центр страны на пожарную безопасность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Иллюстративное фото: dvinatoday.ru

"В рамках реализации проекта "Карта общественного контроля" Агентством РК по делам госслужбы и противодействию коррупции (далее - Агентство) совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК (далее - КЧС) запланировано вовлечение граждан в процесс проверок соблюдения правил пожарной безопасности в 1151 торговом центре страны", - говорится в сообщении.

- Ожидается, что любой желающий сможет участвовать в инспектировании объектов совместно с уполномоченными органами, для чего необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный Департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей, - сообщили в АДГСПК РК.

Кроме того, активными участниками проверочных мероприятий станут члены Специальных мониторинговых групп Агентства, состоящих из экспертов различных областей: представителей гражданского общества, бизнес структур, научного и академического сообществ, а также блогеров и СМИ, которые созданы в каждом районе и области страны.

Согласно информации Агентства, по указанным координатам также могут обратиться и предприниматели, в случае, если они столкнутся с неправомерными действиями инспекторов.

Агентство, обращаясь ко всем жителям страны и организациям неправительственного сектора, призывает принимать активное участие в реализации проекта "Карта общественного контроля" по различным направлениям.

Напомним, 2 апреля в Костанае уже прошли пожарные учения в ТРЦ MART.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Казахстанцы смогут участвовать в проверках ТРЦ на пожарную...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10705
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.04.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Один вопрос с одного слова - Зачем?
Мы как профессионалы можем увидеть и со стороны монитора..
Профайл

5555
Re: Казахстанцы смогут участвовать в проверках ТРЦ на пожарную...




Отправлено: 03.04.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы как профессионалы можем увидеть и со стороны монитора..

Я так понимаю по закону без заявления пожарные не могут проверять. А сообщение в месенжере офицально опубликованном приравнивают к заявлению. Вот и получится нашел заблокированный выход снял ролик отправил. И по этому поводу прискакивают МЧСовцы и выписывают бумагу а то и штраф.

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