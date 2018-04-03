Казахстанцы смогут участвовать в проверках ТРЦ на пожарную безопасность
Казахстанцы смогут проверить каждый торговый центр страны на пожарную безопасность, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.
Иллюстративное фото: dvinatoday.ru
"В рамках реализации проекта "Карта общественного контроля" Агентством РК по делам госслужбы и противодействию коррупции (далее - Агентство) совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК (далее - КЧС) запланировано вовлечение граждан в процесс проверок соблюдения правил пожарной безопасности в 1151 торговом центре страны", - говорится в сообщении.
- Ожидается, что любой желающий сможет участвовать в инспектировании объектов совместно с уполномоченными органами, для чего необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный Департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей, - сообщили в АДГСПК РК.
Кроме того, активными участниками проверочных мероприятий станут члены Специальных мониторинговых групп Агентства, состоящих из экспертов различных областей: представителей гражданского общества, бизнес структур, научного и академического сообществ, а также блогеров и СМИ, которые созданы в каждом районе и области страны.
Согласно информации Агентства, по указанным координатам также могут обратиться и предприниматели, в случае, если они столкнутся с неправомерными действиями инспекторов.
Агентство, обращаясь ко всем жителям страны и организациям неправительственного сектора, призывает принимать активное участие в реализации проекта "Карта общественного контроля" по различным направлениям.
Напомним, 2 апреля в Костанае уже прошли пожарные учения в ТРЦ MART.
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