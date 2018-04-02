Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Галина ПЕТРЕНКО
Об инициативе стало известно вчера, 1 апреля. В этот день прошло поминальное мероприятие в честь годовщины со дня смерти человека, который 33 года возглавлял Кустанайское отделение железной дороги.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
По словам выступившего доктора исторических наук Аманжола КУЗЕМБАЕВА, многие студенты и преподаватели Костанайского педагогического института «за» присвоение привокзальной площади имени Рубинштейна, ими собрано уже 350 подписей.
Бертран Иосифович прожил долгую и достойную жизнь. Юноша из Ашхабада перед войной поступил в Московский институт инженеров транспорта. Не пожелав отсиживаться за бронью, добровольцем отправился на фронт. Дошел до Кенигсберга, участвовал и в японской кампании, которая для него завершилась лишь в мае 1946 года - в Порт-Артуре.
Фото из архива "НГ"
Пехотинец Рубинштейн был участником битвы за Москву. Символично, что последний знак отличия, который в феврале 2017 года прикрепили к его кителю, отягощенному множеством наград, был за оборону Москвы.
Вся мирная жизнь Бертрана Рубинштейна была связана с железной дорогой. Он начал работать на станции Акмолинск дежурным по парку, за 10 лет прошел все ступеньки карьерной лестницы и на три с лишним десятилетия утвердился в должности НОДа в Кустанае. Тогда железная дорога была мощнейшим ведомством, которое обеспечивало не только перевозки грузов и пассажиров, но имело огромную собственную социальную сферу: от больниц, школ, домов культуры до жилья.
- Мы, дети железнодорожников, слушая разговоры родителей, играя во дворах наших железнодорожных домов, посещая нашу прекрасную 538-ю школу и наш Дом культуры железнодорожников... - мы долгое время были уверены, что НОД — это фамилия Бертрана Иосифовича, - призналась директор филиала Ассоциации деловых женщин Римма БЕКТУРГАНОВА.
На поминальное мероприятие пришли коллеги, друзья семьи, ветераны труда. Они говорили также о том, какую активную общественную жизнь на пенсии вел почетный железнодорожник СССР, заслуженный работник транспорта Казахстана, член консультативного совета АО «НК «КТЖ», почетный гражданин Костаная Бертран Рубинштейн.
Инициативная группа костанайцев подготовила обращение к акиму области и секретарю областного маслихата по поводу присвоения имени Бертрана Рубинштейна площади перед железнодорожным вокзалом в Костанае. В день поминовения подписные листы, прилагающиеся к обращению, подписали более 70 человек.
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Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Кушмурунец23: Кушмурунцы, железнодорожники локомотивщики помнят Бертрана Рубинштейна, он часто бывал у нас , работал. Заслуженный уважаемые Человек! Кушмурунец23: Это мы, железнодорожники...
Хохол: А что ты против имеешь ? :lol: Вообще в отличии от тебя, параллельно. Да и вопрос был задан не тебе. Чего занервничал?)) Хохол: Пуп земли что ль , что б указывать что и кому смотреть...
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Бывалый: Отличная опечатка! ))) Правда нечаянно, спешил . Костанай Кустанай !!! Привокзальная она и останется привокзальной, но только привокзальная площадь имени Б.Рубинштейн . Еще и потому что...
Вчера статью читал на Марсе нашли нефть и алмазы ,уже рванули на эту планету работать Байконур рядом вот область и оказалась в первых рядах по без работице.
За Обоснование: 1) человек реально жил в г. Костанай и трудился на его благо 2) он действительно заслуженный житель Костаная (о чем говорит его почетность как жителя) 3) его реально знают люди-жители...