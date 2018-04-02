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Нурбанчик
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Кушмурунец23: Кушмурунцы, железнодорожники локомотивщики помнят Бертрана Рубинштейна, он часто бывал у нас , работал. Заслуженный уважаемые Человек! Кушмурунец23: Это мы, железнодорожники...
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02.04.18 15:30
Кушмурунец23
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Бывалый: Отличная опечатка! ))) Правда нечаянно, спешил . Костанай Кустанай !!! Привокзальная она и останется привокзальной, но только привокзальная площадь имени Б.Рубинштейн . Еще и потому что...
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02.04.18 14:52
5555
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
За Обоснование: 1) человек реально жил в г. Костанай и трудился на его благо 2) он действительно заслуженный житель Костаная (о чем говорит его почетность как жителя) 3) его реально знают люди-жители...
02.04.18 14:52
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Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна

Галина ПЕТРЕНКО

2 апреля 2018, 13:23 |  Общество

Об инициативе стало известно вчера, 1 апреля. В этот день прошло поминальное мероприятие в честь годовщины со дня смерти человека, который 33 года возглавлял Кустанайское отделение железной дороги.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

По словам выступившего доктора исторических наук Аманжола КУЗЕМБАЕВА, многие студенты и преподаватели Костанайского педагогического института «за» присвоение привокзальной площади имени Рубинштейна, ими собрано уже 350 подписей.

Бертран Иосифович прожил долгую и достойную жизнь. Юноша из Ашхабада перед войной поступил в Московский институт инженеров транспорта. Не пожелав отсиживаться за бронью, добровольцем отправился на фронт. Дошел до Кенигсберга, участвовал и в японской кампании, которая для него завершилась лишь в мае 1946 года - в Порт-Артуре.

Фото из архива "НГ"

Пехотинец Рубинштейн был участником битвы за Москву. Символично, что последний знак отличия, который в феврале 2017 года прикрепили к его кителю, отягощенному множеством наград, был за оборону Москвы.

Вся мирная жизнь Бертрана Рубинштейна была связана с железной дорогой. Он начал работать на станции Акмолинск дежурным по парку, за 10 лет прошел все ступеньки карьерной лестницы и на три с лишним десятилетия утвердился в должности НОДа в Кустанае. Тогда железная дорога была мощнейшим ведомством, которое обеспечивало не только перевозки грузов и пассажиров, но имело огромную собственную социальную сферу: от больниц, школ, домов культуры до жилья.

- Мы, дети железнодорожников, слушая разговоры родителей, играя во дворах наших железнодорожных домов, посещая нашу прекрасную 538-ю школу и наш Дом культуры железнодорожников... - мы долгое время были уверены, что НОД — это фамилия Бертрана Иосифовича, - призналась директор филиала Ассоциации деловых женщин Римма БЕКТУРГАНОВА.

На поминальное мероприятие пришли коллеги, друзья семьи, ветераны труда. Они говорили также о том, какую активную общественную жизнь на пенсии вел почетный железнодорожник СССР, заслуженный работник транспорта Казахстана, член консультативного совета АО «НК «КТЖ», почетный гражданин Костаная Бертран Рубинштейн.

Инициативная группа костанайцев подготовила обращение к акиму области и секретарю областного маслихата по поводу присвоения имени Бертрана Рубинштейна площади перед железнодорожным вокзалом в Костанае. В день поминовения подписные листы, прилагающиеся к обращению, подписали более 70 человек.
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Комментарии к новости

§ Кушмурунец23
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 02.04.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кушмурунцы, железнодорожники локомотивщики помнят Бертрана Рубинштейна, он часто бывал у нас , работал. Заслуженный уважаемые Человек! Он очень много сделал не только Казахстана, но и СССР. Только при чем эти "педагоги", они уже переименовали одну из главных улиц Кутстаная! Это мы, железнодорожники должны выступить с такой инициативой! и здесь, наверно впервые, не будет противников, потому что Рубинштейн этого заслужил!!!
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Гость
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...




Отправлено: 02.04.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так...
Заинтриговали,однако...
А на это,как форумчане отреагируют...
Другую площадь подыскать?
Или поддержим ономастов?

§ юля елиссева
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1076
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.04.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смешно читать про то, что многие студенты за КГПИ реально за переименование площади. 90% нынешних студентов и двух слов о Рубинштейне не знают.
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декаданс
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...




Отправлено: 02.04.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
наверно впервые, не будет противников,

..я противник..))почему привокзальная площадь не может остаться привокзальной площадью чтобы было понятно любому челу что это привокзальная площадь?почему ее нужно обязательно называть чьим то именем?хотите увековечить память именитого человека-поставьте ему памятник или повесьте табличку на здании где он жил или работал...))))))а то скоро все парковки и стоянки в городе будут называть в честь именитых людей или родственников))))))))))))

§ berdan
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...
berdan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 02.04.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильная инициатива, поддерживаю
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Бывалый
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...




Отправлено: 02.04.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Кутстан[ая]!

Отличная опечатка! )))

5555
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...




Отправлено: 02.04.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За
Обоснование: 1) человек реально жил в г. Костанай и трудился на его благо
2) он действительно заслуженный житель Костаная (о чем говорит его почетность как жителя)
3) его реально знают люди-жители Костаная (многи/мало вопрос другой)

§ Кушмурунец23
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 02.04.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Отличная опечатка! )))

Правда нечаянно, спешил . Костанай Кустанай !!!
Привокзальная она и останется привокзальной, но только привокзальная площадь имени Б.Рубинштейн . Еще и потому что она и выглядит как когда то сам рубинштейн ее задумывал, и тот же паровоз и т.д. все в основе практически при нем.
А про студентов Педа, все типа фигового хаупа. Да и "педагоги" своим переименованием улицы Тарана явно себя "запятнали" на всегда! Не забудем мы их "переименования!!!"
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Гость
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна




Отправлено: 02.04.18 - 15:32
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§ Нурбанчик
Re: Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1830
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 02.04.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Кушмурунцы, железнодорожники локомотивщики помнят Бертрана Рубинштейна, он часто бывал у нас , работал. Заслуженный уважаемые Человек!

Цитата:
Кушмурунец23:
Это мы, железнодорожники должны выступить с такой инициативой! и здесь, наверно впервые, не будет противников, потому что Рубинштейн этого заслужил!!!


Поддерживаю!
Для привокзальной площади достойное имя Бертрана Рубинштейна, отличника МИИТа, почетного железнодорожника СССР, заслуженного работника транспорта Казахстана.
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