Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна

Об инициативе стало известно вчера, 1 апреля. В этот день прошло поминальное мероприятие в честь годовщины со дня смерти человека, который 33 года возглавлял Кустанайское отделение железной дороги.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

По словам выступившего доктора исторических наук Аманжола КУЗЕМБАЕВА, многие студенты и преподаватели Костанайского педагогического института «за» присвоение привокзальной площади имени Рубинштейна, ими собрано уже 350 подписей.

Бертран Иосифович прожил долгую и достойную жизнь. Юноша из Ашхабада перед войной поступил в Московский институт инженеров транспорта. Не пожелав отсиживаться за бронью, добровольцем отправился на фронт. Дошел до Кенигсберга, участвовал и в японской кампании, которая для него завершилась лишь в мае 1946 года - в Порт-Артуре.

Фото из архива "НГ"

Пехотинец Рубинштейн был участником битвы за Москву. Символично, что последний знак отличия, который в феврале 2017 года прикрепили к его кителю, отягощенному множеством наград, был за оборону Москвы.

Вся мирная жизнь Бертрана Рубинштейна была связана с железной дорогой. Он начал работать на станции Акмолинск дежурным по парку, за 10 лет прошел все ступеньки карьерной лестницы и на три с лишним десятилетия утвердился в должности НОДа в Кустанае. Тогда железная дорога была мощнейшим ведомством, которое обеспечивало не только перевозки грузов и пассажиров, но имело огромную собственную социальную сферу: от больниц, школ, домов культуры до жилья.

- Мы, дети железнодорожников, слушая разговоры родителей, играя во дворах наших железнодорожных домов, посещая нашу прекрасную 538-ю школу и наш Дом культуры железнодорожников... - мы долгое время были уверены, что НОД — это фамилия Бертрана Иосифовича, - призналась директор филиала Ассоциации деловых женщин Римма БЕКТУРГАНОВА.

На поминальное мероприятие пришли коллеги, друзья семьи, ветераны труда. Они говорили также о том, какую активную общественную жизнь на пенсии вел почетный железнодорожник СССР, заслуженный работник транспорта Казахстана, член консультативного совета АО «НК «КТЖ», почетный гражданин Костаная Бертран Рубинштейн.

Инициативная группа костанайцев подготовила обращение к акиму области и секретарю областного маслихата по поводу присвоения имени Бертрана Рубинштейна площади перед железнодорожным вокзалом в Костанае. В день поминовения подписные листы, прилагающиеся к обращению, подписали более 70 человек.