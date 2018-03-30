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Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти медицинское освидетельствование
Ну вообще если такое дело пошло, тут и газета не должна такое писать, утверждающие факты без решения суда, а суд все поставит на место. Таких фактов конечно великое множество, куча сфабрикованных...
30.03.18 19:01
патриот
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Нормально можно свою работу выполнять а не свчзями и взятками работать!!! И.Н.Н. ты не ной, иди учись, и выполняй работу...а пока, подтяни граматику и правописание...а то так и будешь, кляузы о не...
30.03.18 18:57
Бауржан
Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти медицинское освидетельствование
А еще он взяток не брал, потому ведать его и замотали, еще и пьяным за рулем, это просто сделать кучу мелких неприятностей, просто так бы он не уволился. Это точно заказуха сплошная.
30.03.18 18:55
Гость
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30.03.18 18:48
Лара
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Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти медицинское освидетельствование

Ольга ЛИХОГРАЙ

30 марта 2018, 16:11 |  Происшествия

В судебной базе Костанайской области появилась информация об административном деле в отношении сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Нурлана ЕСЕТАЕВА. Дело возбуждено по ст. 613 ч.4 КоАП РК - «Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции)».

- Да, это дело рассматривается у нас, - подтвердили «НГ» в административном суде области. - Первое открытое заседание прошло 28 марта. Сотрудника УБОП судят за невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел пройти медицинское освидетельствование.

В ночь с 16 на 17 марта сотрудник УБОП Нурлан Есетаев был задержан нарядом дорожной полиции пьяным за рулем. 17 марта информацию об этом на сайте «НГ» в рубрике «Народные новости» сообщил читатель "НГ".

- Из протокола ясно, что нарушителю на днях исполнится 40 лет, и он управлял машиной TOYOTA с блатным номером 010, - говорилось в сообщении, к которому прилагалось фото протокола, составленного полицейскими на месте происшествия.

В тот же день пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ подтвердила в Фейсбуке, что в отношении сотрудника «проводится служебное расследование». Если в суде будет доказано, что Есетаев действительно не выполнил законное требование полицейского, его могут лишить права управлять транспортным средством на три года.
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Комментарии к новости
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мимка
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есетаев был задержан нарядом дорожной полиции пьяным за рулем
Освидетельствования ведь не было. Как можно заявлять что он был пьян?

Вова
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же уволился за день до этого по собственному желанию или у них там автобухарикам можно работать?

Реке
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьяный за рулем - преступник, а работает в органах правопорядка

Костя
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет факта , нет преступления. Красавчик

§ dimash
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...
dimash


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 16.10.14
Отправлено: 30.03.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отказ от мед освидетельствования автоматически значит попадаешь под статью лишение прав на три года!!! но лишение только в суде!
Профайл

Гость
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факт то что он был пьян не зафиксирован, как пишут такое, сами не разобравшись.

А
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно писать,что был задержан в нетрезвом состоянии,я знаю этого сотрудника,очень грамотный и опытный сотрудник,а тем более как работают опера,просто стал кому то неугодным соей принципиальностью

Гость
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может ему и не предлагали ничего пройти, просто подстава

Голос народа
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько мне известно,Нурлан Есетаев отлично характеризуется во всех отношениях, кроме этот согласно заключения эксперта на момент освидетельствования был трезв. 8-)

Алтын
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не проходят комментарии? Создается впечатление что и тут все сделали под заказ, пропускают только то что надо? И это наша газета?

Алтын
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если уволился, значит неспроста, ведать уволили, и добавили еще, значит кому то надо просто было человека подставить. Этого человека знаю, всегда правильно поступал. И был сам строг с теми кто неправ, потому ведать и уволили что не шел на компромиссы, наверно сынка какого нибудь начальничка поймал, потому и подставляют его. А газета тоже пишете все подряд, заключения нет, как можно так писать. Пишите хотя бы что дело на расследовании или как то так.

Алтын
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более если эксперт дал заключение что трезвый, сразу понятно что заказ. куда мы катимся. Правильно говорят что везде есть хорошие и плохие, только вот плохих чтото стало много последнее время

АфроАмериканец
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И это наша газета?
нет, это НЕ Ваша газета...это просто...у газеты такое название... ;-)

Гость
Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти медицинское освидетельствование




Отправлено: 30.03.18 - 18:53
Комментарий проходит проверку.

по
Re: Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти...




Отправлено: 30.03.18 - 18:54
Комментарий удален модератором.

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