Сотрудника УБОП Костанайской области судят за отказ пройти медицинское освидетельствование

В судебной базе Костанайской области появилась информация об административном деле в отношении сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Нурлана ЕСЕТАЕВА. Дело возбуждено по ст. 613 ч.4 КоАП РК - «Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции)».

- Да, это дело рассматривается у нас, - подтвердили «НГ» в административном суде области. - Первое открытое заседание прошло 28 марта. Сотрудника УБОП судят за невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел пройти медицинское освидетельствование.

В ночь с 16 на 17 марта сотрудник УБОП Нурлан Есетаев был задержан нарядом дорожной полиции пьяным за рулем. 17 марта информацию об этом на сайте «НГ» в рубрике «Народные новости» сообщил читатель "НГ".

- Из протокола ясно, что нарушителю на днях исполнится 40 лет, и он управлял машиной TOYOTA с блатным номером 010, - говорилось в сообщении, к которому прилагалось фото протокола, составленного полицейскими на месте происшествия.

В тот же день пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ подтвердила в Фейсбуке, что в отношении сотрудника «проводится служебное расследование». Если в суде будет доказано, что Есетаев действительно не выполнил законное требование полицейского, его могут лишить права управлять транспортным средством на три года.