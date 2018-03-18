ДВД Костанайский области проводит служебное расследование по факту задержания сотрудника УБОП, управлявшего машиной в нетрезвом виде
Ольга КОЛОКОЛОВА
О том, что в ночь с 16 на 17 марта сотрудник УБОП был задержан нарядом дорожной полиции пьяным за рулем, сообщил читатель "НГ" в рубрике "Народные новости".
"Из протокола ясно, что нарушителю на днях исполнится 40 лет, и он управлял машиной TOYOTA с блатным номером 010", - говорилось в сообщении, к которому прилагалось фото протокола, составленного полицейскими на месте происшествия.
В комментарии к новости в сети facebook происшествие прокомментировала пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина Беженарь:
- Уже проводится служебное расследование, по итогам которого виновные лица будут привлечены к ответственности. Данный вопрос находится на контроле руководства ДВД.
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