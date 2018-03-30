В ДВД Костанайской области прокомментировали факт обнаружения повесившегося мужчины

"Наша Газета" писала, что днем 27 марта костанайские подростки случайно обнаружили труп повесившегося мужчины в заброшенном ангаре на пересечении пр. Абая - ул. Победы. Пресс-служба ДВД ответила на запрос "НГ" об этом случае.

- По факту обнаружения тела 30-летнего мужчины в заброшенном ангаре по ул. Победы проводится досудебное расследование по статье 105 ч. 1 УК РК «Доведение до самоубийства», - ответили на наш запрос.

Ранее "НГ" сообщала, что дети играли и залезли в заброшенное строение.

- Да вот племянник позвонил, говорит, что там труп висит, - рассказал нам очевидец Иван 27 марта. - Ему 10 лет, он с друзьями лазил по району. Ходили по заброшкам. И вот в этом ангаре нашли повесившегося. Они вызвали полицию. Племянник сказал, что мужчина был лысый.

Также очевидец отметил, что 5 дней на том же перекрестке стояла белая "Волга". Он предположил, что машина принадлежала повесившемуся мужчине. Но эту информацию в пресс-службе ДВД не подтвердили.

- Да вот племянник недавно позвонил, говорит, что там труп висит, - рассказал Иван. - Ему 10 лет, он с друзьями лазил по району. Ходили по заброшкам. И вот в этом ангаре нашли повесившегося. Они вызвали полицию. Как рассказал племянник, мужчина был лысый.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30288

- Да вот племянник недавно позвонил, говорит, что там труп висит, - рассказал Иван. - Ему 10 лет, он с друзьями лазил по району. Ходили по заброшкам. И вот в этом ангаре нашли повесившегося. Они вызвали полицию. Как рассказал племянник, мужчина был лысый.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30288





Источник: - Да вот племянник недавно позвонил, говорит, что там труп висит, - рассказал Иван. - Ему 10 лет, он с друзьями лазил по району. Ходили по заброшкам. И вот в этом ангаре нашли повесившегося. Они вызвали полицию. Как рассказал племянник, мужчина был лысый.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30288

По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.