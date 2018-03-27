Труп повесившегося мужчины нашли в Костанае подростки

Об этом "НГ" сообщил житель Костаная, назвавший себя Иваном. По его словам, труп мужчины сегодня, 27 марта, около 16.00, нашел его 10-летний племянник. Мужчина в возрасте 40-45 лет повесился в заброшенном ангаре, расположенном на перекрестке пр. Абая и ул. Победы.

Иван добавил, что на этом же перекрестке примерно 5 дней стояла белая «Волга». Он предполагает, что машина принадлежала повесившемуся мужчине.

- Да вот племянник недавно позвонил, говорит, что там труп висит, - рассказал Иван. - Ему 10 лет, он с друзьями лазил по району. Ходили по заброшкам. И вот в этом ангаре нашли повесившегося. Они вызвали полицию. Как рассказал племянник, мужчина был лысый.

Корреспонденты "НГ" прибыли на место в 16.45, в это время в заброшенном ангаре никого уже не было. Мы нашли в ангаре одноразовые перчатки, испачканные красным порошком, который полиция использует для снятия отпечатков пальцев.

"НГ" сделала запрос в пресс-службу ДВД по данному происшествию.