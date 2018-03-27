Быстрее не бывает

Форум
архимед
Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
27.03.18 20:18
112
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
27.03.18 20:10
???
Трагедия в Кемерово
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
27.03.18 19:53
Как таг
Трагедия в Кемерово
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
27.03.18 19:46
Соболезную
Трагедия в Кемерово
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...
27.03.18 19:37
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Труп повесившегося мужчины нашли в Костанае подростки

Татьяна НАЗАРУК

27 марта 2018, 17:36 |  Криминал

Об этом "НГ" сообщил житель Костаная, назвавший себя Иваном. По его словам, труп мужчины сегодня, 27 марта, около 16.00, нашел его 10-летний племянник. Мужчина в возрасте 40-45 лет повесился в заброшенном ангаре, расположенном на перекрестке пр. Абая и ул. Победы.

Иван добавил, что на этом же перекрестке примерно 5 дней стояла белая «Волга». Он предполагает, что машина принадлежала повесившемуся мужчине.

- Да вот племянник недавно позвонил, говорит, что там труп висит, - рассказал Иван. - Ему 10 лет, он с друзьями лазил по району. Ходили по заброшкам. И вот в этом ангаре нашли повесившегося. Они вызвали полицию. Как рассказал племянник, мужчина был лысый.

Корреспонденты "НГ" прибыли на место в 16.45, в это время в заброшенном ангаре никого уже не было. Мы нашли в ангаре одноразовые перчатки, испачканные красным порошком, который полиция использует для снятия отпечатков пальцев.

"НГ" сделала запрос в пресс-службу ДВД по данному происшествию.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.03.18 21:03 В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово
27.03.18 17:44 Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав
27.03.18 16:55 До начала апреля резкого таяния снега в Костанайской области не ожидается
27.03.18 16:43 Республиканский теннисный турнир KOSTANAYGOLD 14 & UNDER прошел в Костанае
27.03.18 16:05 В Костанае встретили чемпиона Паралимпийских игр Александра Колядина
27.03.18 15:54 "Удар кикбоксера или действия врача?" - в Рудном завершается процесс по делу о гибели Дмитрия Дядюна
27.03.18 15:02 В Костанае прошёл чемпионат области по жекпе-жек среди детей, юношей и мужчин
27.03.18 14:24 83% казахстанцев владеют государственным языком, сообщил Мухамедиулы
27.03.18 12:16 Трагедия в Кушмурунской колонии - в ДУИС и управлении здравоохранения приводят разные данные о количестве отравившихся
27.03.18 11:23 Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после трагедии в Кемерово

Комментарии к новости

§ yeti91
Re: Труп повесившегося мужчины нашли в Костанае подростки
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 27.03.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо еще запрос сделать почему криминалисты оставляют мусор после себя,в данном случае перчатки
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 1
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх