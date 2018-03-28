Быстрее не бывает

Форум
Городской
Арматура угрожает жизни жильцов костанайского дома
На это в бюджете ПКСК денег не заложено.Вот проведут собрание,повысят плату,заложат в бюджет ...ну и на следующий год уберут вам эту арматуру .Что ж вы так распереживались?Ну не на следующий,так...
28.03.18 19:48
Мама
В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000 человек
Мой ребенок работает в бюджетной организации и уже 10 лет стоит на очереди.Уже за это время женился и родил ребенка,а когда получит жилье -не известно.
28.03.18 19:44
Серый волк
В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте
FOMA: не: "нуждаются в ремонте" а "нуждаются в постоянном техническом обслуживании" т.к. это стратегические объекты Сейчас они поилки для коров созданные в оврагах и...
28.03.18 19:38
112
Ездившего без прав пьяного водителя публично осудили в Костанае
Аноним: Вот бы тебя к "кормушке" допустили, уж ты бы развернулся... Слюнки Дорогуша, уже давно бы жЫл в Майами Бич..
28.03.18 19:37
112
МВД РК: Владельцы ТРЦ в Казахстане экономят на охране и закрывают выходы для эвакуации
Приятно видеть что в А, в районе туалета двери уже открыты.. Теперь через весь зал переться не надо будет при его посещении..
28.03.18 19:33
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр отчитался о том, как потратит 150 млн тенге

Артём МАРУСИЧ

28 марта 2018, 10:14 |  Общество

О работе, проделанной в 2017 году, и планах на 2018-й представители Молодежных ресурсных центров (МРЦ) Костанайской области рассказали 27 марта на брифинге в областном пресс-клубе.

МРЦ создавались по инициативе президента РК в 2012-2014 годах, а в 2015-м приобрели законный статус. Сейчас в Костанайской области 20 МРЦ, в них работают 95 сотрудников. С прошлого года в штат центров ввели ставки юриста и психолога. В 2018 году финансирование МРЦ составило 150 млн тнг.

- Одна из приоритетных задач этого года – улучшение материально технической базы МРЦ, - сообщила директор «Молодежного ресурсного центра» по Костанайской области Айгуль АБДУЛИНА. - По поручению акима области будут созданы центры досуга в каждом городе и районе. Стартовал новый проект «Я волонтёр», были созданы штабы в каждом городе и районе. Начали привлекать менторов для конкурса социальных проектов и стартапов «Менің арманым». До этого мы принимали участие в организации аналогичного республиканского конкурса «Startup Bolashak» с главным призом 3 млн тенге.

По чистой случайности за несколько часов до начала брифинга журналисты «НГ» могли наблюдать за работой волонтёров МРЦ - более сотни юношей и девушек встречали в аэропорту Костаная чемпиона Паралимпийских игр Александра Колядина. Как мы выяснили уже после брифинга, сотрудники МРЦ были и ведущими этой встречи. А в прошлом году активисты принимали участие в организации Фестиваля красок холи в рамках празднования Дня молодежи, шоу талантов «ЖАСSTAR.KST», «Домбыра PARTY» в KOSTANAY PLAZA, ярмарки вакансий.

- При МРЦ в Рудном действуют клубы - дебатный, волонтёрский, клуб молодого лидера, клуб журналистики, клуб ЗОЖ, киноклуб, - рассказал директор МРЦ Рудного Айбар БАЙБУСИНОВ. - Юрист оказывает консультации, психолог ведет профилактику суицидального поведения. Последнюю акцию волонтёры провели на Наурыз - раздавали баурсаки.

Казахстан стабильно занимает лидирующие позиции по СНГ в рейтинге подросткового суицида, а Костанайская область - одна из лидеров по числу суицидов в стране. 20 психологов на область (по одному на МРЦ, как и юристов с бухгалтерами и директорами) – это кажется разумной тратой бюджетных средств. Если годовой бюджет организации разделить только на зарплаты 95 сотрудников, каждому достанется по 130 000 в месяц до уплаты налогов. Даже при таких раскладах, исключая транспортные, коммунальные, канцелярские расходы и расходы на связь, это достойная плата за спасение жизней.

- Мы занимаемся профилактикой антивитального поведения (суицида) в молодежной среде, - сообщила директор МРЦ Тарановского района Гульбарам ТЮЛЮБАЕВА. - С 2015 года функционирует «Экологический отряд», который занимается благоустройством и озеленением, а также помогает пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Есть свой «Клуб добряков», который оказывает посильную благотворительную помощь, раз в два месяца в каждом сельском округе открывает бесплатный социальный магазин, смогли купить дом для матери с тремя детьми пострадавшей от пожара. В этом году мы возили молодежь на ЭКСПО, в Наурзумский заповедник, организуем форумы, «гавайские» вечеринки, волонтёрские слёты.

Областной МРЦ финансирует пионерскую организацию, которая, в свою очередь, создает рабочие места и отряды тимуровцев. Кстати, после встреча Александра Колядина корреспонденты "НГ" возвращались из аэропорта в забитом молодыми людьми автобусе маршрута № 3. Удивительно было видеть, как веселые ребята-волонтеры уступали пожилым людям сразу по два места.

МРЦ имеет активные аккаунты в социальных сетях, где практически ежедневно публикует фото и видео отчеты о проведенных мероприятиях и анонсы запланированных.

Вывод из услышанного и увиденного: государство, тратя деньги на МРЦ, получает гораздо более ценный ресурс – лояльность подрастающего поколения. Обычно люди требуют «хлеба и зрелищ». Дать хлеб на организацию зрелищ, при этом решая несколько социальных проблем разом – хороший ход.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.03.18 16:45 Циклон испортит погоду в Костанайской области, но гостить у нас будет только сутки
28.03.18 14:45 В Мажилисе обеспокоились возможностью Казахтелекома диктовать условия на рынке
28.03.18 11:12 В очереди на жилье в Костанайской области стоят почти 25 000 человек
28.03.18 10:43 В Костанайской области 28 дамб и плотин нуждаются в ремонте
28.03.18 09:24 Ездившего без прав пьяного водителя публично осудили в Костанае
27.03.18 21:03 В Костанае проходит акция памяти погибших в торговом центре Кемерово
27.03.18 17:44 Костанайские госслужащие стали чаще жаловаться на нарушение их прав
27.03.18 17:36 Труп повесившегося мужчины нашли в Костанае подростки
27.03.18 16:55 До начала апреля резкого таяния снега в Костанайской области не ожидается
27.03.18 16:43 Республиканский теннисный турнир KOSTANAYGOLD 14 & UNDER прошел в Костанае

Комментарии к новости

АлексиЯ
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Удивительно было видеть, как веселые ребята-волонтеры уступали пожилым людям сразу по два места". Да уж, действительно, удивительно... Вообще-то, это должно быть в порядке вещей.

?
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где в Костанае такая организация находится?

Танечка
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто нашел работу через ярмарку вакансий,отзовитесь?!

Читатель 1
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот кто организовал дьявольский праздник красок....

ТАНОМИ
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Удивительно было видеть, как веселые ребята-волонтеры уступали пожилым людям сразу по два места."

Действительно, диво!

Серж
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пыльную работенку они своим деткам придумали,а наши бегают менеджерами по базарам ,да магазинам.Ну.ну...

§ Красный
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 04.08.07
Отправлено: 28.03.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-Волонтеры? А что их переименовали? Нормально же раньше было - бюджетники.(с) Камызяки
Профайл Посетить вебсайт

362
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!! работают лучше Комсомольцев, они сидели в обкоме, у всех были персональные авто и кабинеты с секретаршами и инструкторами, а эти сами бегают и нет у них ни какого раздутого аппарата, дешево и сердить, а делают то же самое и даже больше, так держать!!!

ппп
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гавайские вечеринки.... почему не ямайские 8-)

Гость
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно у кого переняли опыт создания МРЦ, средняя зарплата сотрудников 130,0 тыс.тенге, не многовато ли? У обычного гос.служащего средняя 75,0 тыс.тенге, да ответственности в 2 раза больше; одни гос.услуги, за которые постоянно карают гос.служащих чего стоят, гос.закупки, бухгалтеров в бюд.организациях за каждый тенге трясут. Бухгалтера и директора в таких центрах больше получают, чем обычные бухгалтера на гос.службе, у которых объёмы работ бывают и побольше. Не соразмерная зарплата и объём работ. А здесь развлекаются и такую зарплату получают? Когда создавали уже тогда думалось, куда деньги гос-во опять тратит? Вроде как есть отделы внутренней политики при акиматах? Если бы ещё цель этих центров был охват детей, подростков из неблагополучных семей, реабилитация таких детей в социуме, я ещё понимаю. Работа слабая, только бегать по праздникам и всё. Суицидов больше стало по стране , значит направление деятельности таких центров надо пересматривать.

Гость
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за манера во всём видеть только негатив.Молодые,красивые,полезную работу делают для общества,да просто,наверное, радуются жизни,молодости,наконец.Ну,что в этом плохого?!

безумец
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за 130 тысяч в месяц я бы на ушах прилетал бы на такую не пыльную работу,

ТАНОМИ
Re: Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр...




Отправлено: 28.03.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
работают лучше Комсомольцев, они сидели в обкоме, у всех были персональные авто и кабинеты с секретаршами и инструкторами, а эти сами бегают и нет у них ни какого раздутого аппарата, дешево и сердить, а делают то же самое и даже больше, так держать!!!



Слышал звон, да не знаешь, где он. Горкомы комсомола существовали на средства, состоящие из комсомольских взносов. Учитывая массовость комсомольского движения - средства были не хилые. А здесь, во-первых "волонтёр" - означает "доброволец", предполагается, работает бесплатно. А эти - сидят на средства государства, да ещё и получают зарплату, гораздо большую, чем , как тут пишут :" У обычного гос.служащего средняя 75,0 тыс.тенге, да ответственности в 2 раза больше" И отдачу от их работы проверить трудно. Хорошая кормушка, ничего не скажешь!

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх