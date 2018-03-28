Психологи, волонтёры и баурсаки - Молодежный ресурсный центр отчитался о том, как потратит 150 млн тенге

О работе, проделанной в 2017 году, и планах на 2018-й представители Молодежных ресурсных центров (МРЦ) Костанайской области рассказали 27 марта на брифинге в областном пресс-клубе.

МРЦ создавались по инициативе президента РК в 2012-2014 годах, а в 2015-м приобрели законный статус. Сейчас в Костанайской области 20 МРЦ, в них работают 95 сотрудников. С прошлого года в штат центров ввели ставки юриста и психолога. В 2018 году финансирование МРЦ составило 150 млн тнг.

- Одна из приоритетных задач этого года – улучшение материально технической базы МРЦ, - сообщила директор «Молодежного ресурсного центра» по Костанайской области Айгуль АБДУЛИНА. - По поручению акима области будут созданы центры досуга в каждом городе и районе. Стартовал новый проект «Я волонтёр», были созданы штабы в каждом городе и районе. Начали привлекать менторов для конкурса социальных проектов и стартапов «Менің арманым». До этого мы принимали участие в организации аналогичного республиканского конкурса «Startup Bolashak» с главным призом 3 млн тенге.

По чистой случайности за несколько часов до начала брифинга журналисты «НГ» могли наблюдать за работой волонтёров МРЦ - более сотни юношей и девушек встречали в аэропорту Костаная чемпиона Паралимпийских игр Александра Колядина. Как мы выяснили уже после брифинга, сотрудники МРЦ были и ведущими этой встречи. А в прошлом году активисты принимали участие в организации Фестиваля красок холи в рамках празднования Дня молодежи, шоу талантов «ЖАСSTAR.KST», «Домбыра PARTY» в KOSTANAY PLAZA, ярмарки вакансий.

- При МРЦ в Рудном действуют клубы - дебатный, волонтёрский, клуб молодого лидера, клуб журналистики, клуб ЗОЖ, киноклуб, - рассказал директор МРЦ Рудного Айбар БАЙБУСИНОВ. - Юрист оказывает консультации, психолог ведет профилактику суицидального поведения. Последнюю акцию волонтёры провели на Наурыз - раздавали баурсаки.

Казахстан стабильно занимает лидирующие позиции по СНГ в рейтинге подросткового суицида, а Костанайская область - одна из лидеров по числу суицидов в стране. 20 психологов на область (по одному на МРЦ, как и юристов с бухгалтерами и директорами) – это кажется разумной тратой бюджетных средств. Если годовой бюджет организации разделить только на зарплаты 95 сотрудников, каждому достанется по 130 000 в месяц до уплаты налогов. Даже при таких раскладах, исключая транспортные, коммунальные, канцелярские расходы и расходы на связь, это достойная плата за спасение жизней.

- Мы занимаемся профилактикой антивитального поведения (суицида) в молодежной среде, - сообщила директор МРЦ Тарановского района Гульбарам ТЮЛЮБАЕВА. - С 2015 года функционирует «Экологический отряд», который занимается благоустройством и озеленением, а также помогает пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Есть свой «Клуб добряков», который оказывает посильную благотворительную помощь, раз в два месяца в каждом сельском округе открывает бесплатный социальный магазин, смогли купить дом для матери с тремя детьми пострадавшей от пожара. В этом году мы возили молодежь на ЭКСПО, в Наурзумский заповедник, организуем форумы, «гавайские» вечеринки, волонтёрские слёты.

Областной МРЦ финансирует пионерскую организацию, которая, в свою очередь, создает рабочие места и отряды тимуровцев. Кстати, после встреча Александра Колядина корреспонденты "НГ" возвращались из аэропорта в забитом молодыми людьми автобусе маршрута № 3. Удивительно было видеть, как веселые ребята-волонтеры уступали пожилым людям сразу по два места.

МРЦ имеет активные аккаунты в социальных сетях, где практически ежедневно публикует фото и видео отчеты о проведенных мероприятиях и анонсы запланированных.

Вывод из услышанного и увиденного: государство, тратя деньги на МРЦ, получает гораздо более ценный ресурс – лояльность подрастающего поколения. Обычно люди требуют «хлеба и зрелищ». Дать хлеб на организацию зрелищ, при этом решая несколько социальных проблем разом – хороший ход.