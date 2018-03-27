В Костанае встретили чемпиона Паралимпийских игр Александра Колядина

В 10 часов утра сегодня, 27 марта, аэропорту Костаная было непривычно многолюдно. Журналисты, спортсмены и заслуженные тренеры, студенты и болельщики с плакатами, билбордами и цветами, а также целый оркестр - все они встречали Александра КОЛЯДИНА, участника Паралимпийских игр в Пхёнчхане, ставшего обладателем золотой медали в лыжном спринте на 1,5 км. Встречали, как героя, по сути которым он и является.

Александр стал первым паралимпийским чемпионом за всю историю не только Костаная, но и всего Казахстана. Поэтому из Южной Кореи он вылетел не домой, а в Астану, где его поздравил президент РК Нурсултан Назарбаев.

В Костанае, прямо в аэропорту, организовали пресс-конференцию, на которой задали вопросы и корреспонденты «НГ».

- Александр, за всю историю независимого Казахстана вы - первый паралимпийский чемпион. Какого это осознавать?

- Я старался, очень усердно шёл к этому золоту. Я горд своей страной, это непередаваемое ощущение - стоять на пьедестале и слушать гимн своей страны, смотреть как поднимается ее флаг.

- Как вы боролись с волнением во время Паралимпиады?

- Ну, вы знаете, это не первая моя олимпиада, поэтому настрой был только на победу.

- Собираетесь ли вы принять участие в следующей Паралимпиаде?

- Да, конечно. А еще - в чемпионате мира, ведь мир я еще не выигрывал (смеётся). Я хочу сказать всем большое спасибо! Всем, кто приехал меня встречать, всем неравнодушным. Спасибо за то, что поддерживали меня и болели за меня!

После брифинга каждый хотел сфотографироваться с чемпионом, пожать ему руку или просто постоять рядом. Почувствовать энергию победителя - того, кто никогда не сдаётся, несмотря ни на какие преграды. Александр каждому хотел уделить внимание, но времени у него было немного.

Чествование спортсмена продолжилось вечером 27 марта в ДК «Мирас», там ему вручили ключи от квартиры. О том, что чемпиону подарят квартиру, ранее заявлял аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Фото Артёма МАРУСИЧА