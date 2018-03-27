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Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
27.03.18 20:18
112
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
27.03.18 20:10
???
Трагедия в Кемерово
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
27.03.18 19:53
Как таг
Трагедия в Кемерово
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
27.03.18 19:46
Соболезную
Трагедия в Кемерово
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...
27.03.18 19:37
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В Костанае встретили чемпиона Паралимпийских игр Александра Колядина

Дмитрий ПЕТРЕНКО

27 марта 2018, 16:05 |  Спорт

В 10 часов утра сегодня, 27 марта, аэропорту Костаная было непривычно многолюдно. Журналисты, спортсмены и заслуженные тренеры, студенты и болельщики с плакатами, билбордами и цветами, а также целый оркестр - все они встречали Александра КОЛЯДИНА, участника Паралимпийских игр в Пхёнчхане, ставшего обладателем золотой медали в лыжном спринте на 1,5 км. Встречали, как героя, по сути которым он и является.

Александр стал первым паралимпийским чемпионом за всю историю не только Костаная, но и всего Казахстана. Поэтому из Южной Кореи он вылетел не домой, а в Астану, где его поздравил президент РК Нурсултан Назарбаев.

В Костанае, прямо в аэропорту, организовали пресс-конференцию, на которой задали вопросы и корреспонденты «НГ».

- Александр, за всю историю независимого Казахстана вы - первый паралимпийский чемпион. Какого это осознавать?

- Я старался, очень усердно шёл к этому золоту. Я горд своей страной, это непередаваемое ощущение - стоять на пьедестале и слушать гимн своей страны, смотреть как поднимается ее флаг.

- Как вы боролись с волнением во время Паралимпиады?

- Ну, вы знаете, это не первая моя олимпиада, поэтому настрой был только на победу.

- Собираетесь ли вы принять участие в следующей Паралимпиаде?

- Да, конечно. А еще - в чемпионате мира, ведь мир я еще не выигрывал (смеётся). Я хочу сказать всем большое спасибо! Всем, кто приехал меня встречать, всем неравнодушным. Спасибо за то, что поддерживали меня и болели за меня!

После брифинга каждый хотел сфотографироваться с чемпионом, пожать ему руку или просто постоять рядом. Почувствовать энергию победителя - того, кто никогда не сдаётся, несмотря ни на какие преграды. Александр каждому хотел уделить внимание, но времени у него было немного.

Чествование спортсмена продолжилось вечером 27 марта в ДК «Мирас», там ему вручили ключи от квартиры. О том, что чемпиону подарят квартиру, ранее заявлял аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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