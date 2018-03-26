Нашелся родственник погибшего в Белоруссии красноармейца из Костанайской области

8 февраля "НГ" сообщила о том, что белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском районе Могилевской области. Список погибших в Белоруссии красноармейцев, в котором были фамилии пятерых уроженцев Костанайской области, нам прислал заместитель председателя Казахской национальной культурной автономии Москвы совета Асылбек Толешов.

На эту публикацию откликнулся 61-летний Сабитбек ШМЕТОВ из Костаная, узнавший своего родственника - солдата Сейдулы Турмаганбекова - благодаря семейному древу и воспоминаниям членов семьи.

На рисунке семейного древа, который Сабитбек Башенович принес в редакцию, он показал, где среди сотен имен мужчин разных поколений значится имя Сейдоллы Турмагамбетова (так правильно пишется его имя), который погиб на фронте 25 декабря 1943 года.

В списках о Турмагамбетове было сказано следующее: призван на военную службу 1 июня 1943 года из села Шинсай Амангельдинского района, служил в 385-й стрелковой дивизии, 1266-м стрелковом полку. Погиб на опушке леса в 2 км от поселка Быново. Родственники - сноха Назира Турмаганбекова.

- Сноху его на самом деле звали Назира Смаилова, - рассказал Сабитбек Шметов. - Турмагамбет - это имя брата мужа Назиры, у нее не могло быть такой фамилии. Сейдолла был сыном Турмагамбета, он родился в 1910 году в Торгае. Весь наш род берет начало оттуда. Сейдолла мне приходится очень дальним родственником, наши деды на пятом поколении являются братьями. Он мне родня по двоюродной линии. Мы с Сейдоллой в родственниках сходимся примерно на 10-м поколении. У нас общий род - Сарымбет. Так звали и моего деда. Сейчас фамилию Турмагамбет уже никто не носит, его род прервал свое существование. У Сейдоллы не было детей. Погиб он в 33 года.

По словам Шметова, семейное древо начал вести в 1977 году его дядя, который жил в Жезказгане. Записывал в документ всех родственников, о ком только мог разузнать. В древо, по традиции, вписывают только имена мужчин. В какое время жили самые первые записанные в древе, неизвестно - год рождения там не указывается. Как рассказал Сабитбек Шметов, дед Сейдоллы жил во времена правления хана Кенесары, то есть в 40-х годах XIX века.

- А его сноха Назира дожила до 1994 года, умерла в 83 года, - показал старую фотографию Сабитбек Шметов. - Ее внучки, Асия и Алия, сейчас живут в Астане, я с ними связался. Когда-то Назира им рассказывала, что в молодости ухаживала за четырьмя братьями своего мужа. Назира была в составе районного Совета депутатов трудящихся Костанайской области Каз. ССР.

Родственницы Сабитбека Шметова прислали ему фотографии - престарелой Назиры и ее документа.

Когда родственники Сейдоллы Турмагамбетова смогут посетить место его захоронения, пока неизвестно. На перелет и проживание нужны деньги. Сабитбек Шметов намерен связаться с советом Казахской национальной культурной автономии Москвы и узнать, на каких условиях в Беларуси смогут принять родственников погибших солдат.

- Есть такая традиция: нужно привезти горсть земли с родины и осыпать ею могилу, - говорит он. - В любом случае туда нужно съездить, мы обсудим семьей и решим, кто поедет и отдаст дань уважения погибшему солдату.