Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском районе Могилевской области
Лика НОВИКОВА
С просьбой помочь поисковикам в поиске родственников погибших в "НГ" обратился заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ.
- Военкомат и местные органы власти города Чаусского района готовы тепло встретить родственников, сопровождать и помочь привести в порядок могилы казахстанцев, - сообщил он. - Также всячески готовы поддержать родственников солдат и представители казахских общин Москвы.
В списках значатся 5 человек, призванных в армию в Кустанайской области. Четверо служили в 385 стрелковой дивизии и один - в 290-й, все погибли в декабре 1943 года.
Тулуспай Делиев ушел на войну из совхоза № 90 Шевченковского сельского совета Джетыгаринского района. Рядовой, стрелок.
Хайрулла Ахметов родился в колхозе им. Ворошилова, Синозерский (возможно Семиозерный - ред.) района. В документах указаны имя и фамилия супруги - Ульусан Ахметова.
Сейдула Турмаганбеков был призван на войну 1 июня 1943 года из села Шинсай Амангельдинского района. Погиб рядовой первого стрелкового батальона на опушке леса в 2 км от поселка Быново. В документах, в графе родственники, значится сноха Назира Турмаганбекова.
Из колхоза «3-й Интернационал» Тарановского района 22 декабря 1942 года был призван Жалкаида Муканов. В поселке осталась супруга солдата Жамеля Муканова.
Николай Егорович Пономарев был призван из Затобольского РВК. Место захоронения солдата не известно, дома его осталась ждать мама - Анна Викторовна.
От редакции:
Если вам что-либо известно о родственниках этих солдат, сообщите в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, по адресу: 110003, Костанай, ул. Майлина, 2/3, ng@ng.kz или на сайте www.ng.kz.
Список скончавшихся во время Великой Отечественной войны
в Чаусском районе Могилевской области
|
ФИО воина
|
Место рождения
|
Дата смерти
|
Воинская часть
|
Место смерти/захоронения
|
Тулуспай Делиев
|
Шевченковский с/с мясосовхоз № 90, ферма№ 1 Бержан 17 «А». Джетыгаринский р-н
|
29.11.1943
|
385 сд, 1270 сп
|
100 м. северо-вост. поселка Высокое
|
Хайрулла Ахметов
|
колхоз им. Ворошилова, Шулепетский с/с, Синозерский р-н.
|
25.12.1943
|
385 сд, 1266 сп
|
Вост. опушка леса 2 км Ю-Зап. поселка Быново
|
Жалкаида Муканов
|
колхоз «3-й Интернационал», Тарановский р-н
|
27.12.1943
|
385 сд, 1266 сп
|
Вост. опушка леса 2 км Ю-Зап. поселка Быново
|
Николай Егорович Пономарев
|
пос. Афанасьевка, Затобольский р-н
|
убит
18.06.1944
|
290 сд, 885 сп
|
поселок Будино
|
Сейдула Турмаганбеков
|
село Шинсай, Амангельдинский р-н
|
25.12.1943
|
385 сд, 1266 сп
|
Вост. опушка леса 2 км Ю-Зап. поселка Быново
|
Максура Екиджанов
|
колхоз «Джанат....» Бурлю-Тобинский р-н, Алма-Атинская обл.
|
убит 27.12.1943
|
385 сд, 665 отд. сап. бат.
|
остался на поле боя в районе поселка Прилеповка – Путьки
|
Калхин Дулатов
|
колхоз «Дзыл-Отау», Куктуринский р-н. Джамбульская обл.
|
29.11. 1943
|
385 сд, 1270 сп
|
100 м. северо-вост. поселка Высокое
|
Уразбай Нусупов
|
колхоз «Кзыл-Жлуп», Копальский р-н, Алма-Атинская обл.
|
16.01.1944
|
385 сд, 1266 сп
|
500 м. Западнее поселка Устье
|
Катахтан Дукомбаев
|
с/с Акимшский, Энбекши-Казахский р-н, Алма-Атинская обл.
|
убит 8.03.1944
|
290 сд, 872 сп
|
труп оставлен на территории противника в районе поселка Пырцы, Скварск, Барышевка
|
Ураз Нурмашев
|
Западно-Казахстанская обл. Адрес записан неразборчиво
|
убит 26.10.1943
|
212 сд
|
1200 м западнее поселка Ключь
|
Абдурахман Азизов
|
Чимкент, Южно-Казахстанская обл.
|
убит 26.12.1914
|
49 сд, 551 сп
|
поселок Загоренка
|
Джамамай Дерибаев
|
с/с Аркабатовский, Казалинский р-н, Кзыл-Ординская обл.
|
убит 20.12.1943
|
49 сд, 21 сп
|
Поле. 1.3 км восточнее поселка Антоновка
|
Доскай Самбетов
|
поселок Шваровка, Арысский р-н, Южно-Казахстанская обл.
|
убит 26 12.1943
|
139 сд, 364 сп
|
Опушка леса северо – западнее поселка Загоренка
|
Ачмайжан Касимов (казах колхозник)
|
С/с Коскопа, Акмолинский р-н, Акмолинской обл.
|
убит 23.12.43
|
139 сд
|
На южной окраине рощи, севернее 400 метров поселка Загоренка
|
Ермухамет Омаров
|
колхоз «Сарбулах», Анбекинский с/с, Кармальский р-н, Алма-Атинсая обл.
|
убит 26 12 43
|
139 сд, 609 сп
|
поселок Загоренка
|
Тагжай Шулумбаев
|
колхоз «Уркынде», Казалинский р-н, Кызыл-Ординская обл.
|
убит 28.03.1944
|
290 сд
|
опушка леса южнее 0.5 км поселка Красная Буда
|
Сагатбай Тажеев
|
Чуйский р-н, Джамбульская обл.
|
убит 28.03.1944
|
290 сд, 882 сп
|
опушка леса южнее 0.5 км поселка Красная Буда
|
Секимбек Садыев
|
Бостандыкский р-н, Чимкентская обл.
|
8.03.1944
|
290 сд, 878 сп
|
пропал без вести в бою под деревней Борышевка
|
Бакит Медишев
|
Пром. Искина …. № 1, Макатский р-н, Гурьевская обл.
|
15.12 .1943
|
385 сд 1168 сп
|
западнее 1.5 км поселка Старая Буда
|
Аркадий Перфильевич Никульшин
|
неразборчиво. Был призван Чуйским РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Чуйский р-н
|
убит 12.12 43
|
385 сд
|
поселок Старая Буда
|
Петр Трофимович Шошин
|
поселок Коновалово, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.
|
убит 8.03.1944
|
290 сд 878 сп
|
труп оставлен на территории противника в районе поселков Ст. Пырцы, Сварск, Борышевка
|
Ураз Нурмашев
|
Актузинский сс, Тайпакский р-н, Западно-Казахстанская обл.
|
убит 26.12.43
|
212 сд 369 сп
|
1200 м. Западнее поселка Ключи
|
Уркумбай Бекмухаметов
|
колхоз «Жинатолы», Чимкентский р-н, Южно-Казахстанская обл.
|
убит 8.03.
1944
|
290 сд, 878сп
|
труп оставлен на территории противника район поселков Скварск, Пырцы, Барышевка
|
Мокат Тахтабаев
|
колхоз «Жинатолы», Чимкентский р-н, Южно-Казахстанская обл.
|
9.03.1944 умер от ран В 291 МСБ
|
290 сд
|
поселок Быново
|
Егозбай Телепов
|
Станция Уштобе, Каратальский р-н, Алма-Атинская обл.
|
8.03.1944 убит под деревней Барышевка
|
290 сд, 878сп
|
труп оставлен на территории противника
|
Жуман Шильмухамед
|
Бескубанский с/с, Хобдинский р-н, Актюбинская обл.
|
8.03.1944
|
290 сд, 882сп
|
поселок Скварс 1.5 км. лес
|
Канапья Токушев
|
колхоз «Ворошилов», Ворошиловский р-н, Карагандинская обл.
|
убит 8.03.1944 поселок М. Пырцы
|
290 сд, 885 сп
|
поселок Скварс 1.5 км. лес
|
Тулипберген Сутамиров
|
свиносовхоз Атплакинский р-н, Чкаловская обл.
|
убит в бою 15.01.1944 поселок Староселье
|
76 сд, 216 сп
|
Юго-западнее 500 метров поселок Н. Александровка
|
Кпакчакпай Карбеков
|
колхоз «Акобоз», Октябрьский с/с, Сузанский р-н, Чимкенская обл.
|
убит 4.1.1944 в районе поселок Барышевка
|
290 сд, 882 сп
|
1 км севернее поселок Прилеповка
|
Мусаим Битимиров
|
Колхоз им. Жданова, Кировский р-н, Южно-Казахстанская обл.
|
убит в районе послека Смирный
|
290 сд,878 сп
|
поселок Скварс 1.5 км. лес
|
Абдры Утаров
|
станция Мокрое, Макатский р-н, Западно-Казахстанская обл.
|
убит 8.03.1944
|
330 сд, 1109 сп
|
поселок Желивье
|
Бурбай Ахрамов
|
колхоз им. Куйбышева, Бостандыкский р-н, Южно-Казахстанская обл.
|
убит 8.03.1944
|
330 сд, 1109 сп
|
труп оставлен на поле боя в районе деревни Борышевка
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