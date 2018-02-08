Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском районе Могилевской области

С просьбой помочь поисковикам в поиске родственников погибших в "НГ" обратился заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ.

- Военкомат и местные органы власти города Чаусского района готовы тепло встретить родственников, сопровождать и помочь привести в порядок могилы казахстанцев, - сообщил он. - Также всячески готовы поддержать родственников солдат и представители казахских общин Москвы.

В списках значатся 5 человек, призванных в армию в Кустанайской области. Четверо служили в 385 стрелковой дивизии и один - в 290-й, все погибли в декабре 1943 года.

Тулуспай Делиев ушел на войну из совхоза № 90 Шевченковского сельского совета Джетыгаринского района. Рядовой, стрелок.

Хайрулла Ахметов родился в колхозе им. Ворошилова, Синозерский (возможно Семиозерный - ред.) района. В документах указаны имя и фамилия супруги - Ульусан Ахметова.

Сейдула Турмаганбеков был призван на войну 1 июня 1943 года из села Шинсай Амангельдинского района. Погиб рядовой первого стрелкового батальона на опушке леса в 2 км от поселка Быново. В документах, в графе родственники, значится сноха Назира Турмаганбекова.

Из колхоза «3-й Интернационал» Тарановского района 22 декабря 1942 года был призван Жалкаида Муканов. В поселке осталась супруга солдата Жамеля Муканова.

Николай Егорович Пономарев был призван из Затобольского РВК. Место захоронения солдата не известно, дома его осталась ждать мама - Анна Викторовна.

От редакции:

Если вам что-либо известно о родственниках этих солдат, сообщите в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, по адресу: 110003, Костанай, ул. Майлина, 2/3, ng@ng.kz или на сайте www.ng.kz.

Список скончавшихся во время Великой Отечественной войны

в Чаусском районе Могилевской области