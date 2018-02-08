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Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Чаусском районе Могилевской области

Иллюстративное фото

Лика НОВИКОВА

8 февраля 2018, 17:27 |  Общество

С просьбой помочь поисковикам в поиске родственников погибших в "НГ" обратился заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ.

- Военкомат и местные органы власти города Чаусского района готовы тепло встретить родственников, сопровождать и помочь привести в порядок могилы казахстанцев, - сообщил он. - Также всячески готовы поддержать родственников солдат и представители казахских общин Москвы.

В списках значатся 5 человек, призванных в армию в Кустанайской области. Четверо служили в 385 стрелковой дивизии и один - в 290-й, все погибли в декабре 1943 года.

Тулуспай Делиев ушел на войну из совхоза № 90 Шевченковского сельского совета Джетыгаринского района. Рядовой, стрелок.

Хайрулла Ахметов родился в колхозе им. Ворошилова, Синозерский (возможно Семиозерный - ред.) района. В документах указаны имя и фамилия супруги - Ульусан Ахметова.

Сейдула Турмаганбеков был призван на войну 1 июня 1943 года из села Шинсай Амангельдинского района. Погиб рядовой первого стрелкового батальона на опушке леса в 2 км от поселка Быново. В документах, в графе родственники, значится сноха Назира Турмаганбекова.

Из колхоза «3-й Интернационал» Тарановского района 22 декабря 1942 года был призван Жалкаида Муканов. В поселке осталась супруга солдата Жамеля Муканова.

Николай Егорович Пономарев был призван из Затобольского РВК. Место захоронения солдата не известно, дома его осталась ждать мама - Анна Викторовна.

От редакции:

Если вам что-либо известно о родственниках этих солдат, сообщите в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, по адресу: 110003, Костанай, ул. Майлина, 2/3, ng@ng.kz или на сайте www.ng.kz.

 

Список скончавшихся во время Великой Отечественной войны
в Чаусском районе Могилевской области

 

ФИО воина

Место рождения

Дата смерти

Воинская часть

Место смерти/захоронения

Тулуспай Делиев

Шевченковский с/с мясосовхоз № 90, ферма№ 1 Бержан 17 «А». Джетыгаринский р-н

29.11.1943

385 сд, 1270 сп

100 м. северо-вост. поселка Высокое

Хайрулла Ахметов

колхоз им. Ворошилова, Шулепетский с/с, Синозерский р-н.

25.12.1943

385 сд, 1266 сп

Вост. опушка леса 2 км Ю-Зап. поселка Быново

Жалкаида Муканов

колхоз «3-й Интернационал», Тарановский р-н

27.12.1943

385 сд, 1266 сп

Вост. опушка леса 2 км Ю-Зап. поселка Быново

Николай Егорович Пономарев

пос. Афанасьевка, Затобольский р-н

убит

18.06.1944

290 сд, 885 сп

поселок Будино

Сейдула Турмаганбеков

село Шинсай, Амангельдинский р-н

25.12.1943

385 сд, 1266 сп

Вост. опушка леса 2 км Ю-Зап. поселка Быново

Максура Екиджанов

колхоз «Джанат....» Бурлю-Тобинский р-н, Алма-Атинская обл.

убит 27.12.1943

385 сд, 665 отд. сап. бат.

остался на поле боя в районе поселка Прилеповка – Путьки

Калхин Дулатов

колхоз «Дзыл-Отау», Куктуринский р-н. Джамбульская обл.

29.11. 1943

385 сд, 1270 сп

100 м. северо-вост. поселка Высокое

Уразбай Нусупов

колхоз «Кзыл-Жлуп», Копальский р-н, Алма-Атинская обл.

16.01.1944

385 сд, 1266 сп

500 м. Западнее поселка Устье

Катахтан Дукомбаев

с/с Акимшский, Энбекши-Казахский р-н, Алма-Атинская обл.

убит 8.03.1944

290 сд, 872 сп

труп оставлен на территории противника в районе поселка Пырцы, Скварск, Барышевка

Ураз Нурмашев

Западно-Казахстанская обл. Адрес записан неразборчиво

убит 26.10.1943

212 сд

1200 м западнее поселка Ключь

Абдурахман Азизов

Чимкент, Южно-Казахстанская обл.

убит 26.12.1914

49 сд, 551 сп

поселок Загоренка

Джамамай Дерибаев

с/с Аркабатовский, Казалинский р-н, Кзыл-Ординская обл.

убит 20.12.1943

49 сд, 21 сп

Поле. 1.3 км восточнее поселка Антоновка

Доскай Самбетов

поселок Шваровка, Арысский р-н, Южно-Казахстанская обл.

убит 26 12.1943

139 сд, 364 сп

Опушка леса северо – западнее поселка Загоренка

Ачмайжан Касимов (казах колхозник)

С/с Коскопа, Акмолинский р-н, Акмолинской обл.

убит 23.12.43

139 сд

На южной окраине рощи, севернее 400 метров поселка Загоренка

Ермухамет Омаров

колхоз «Сарбулах», Анбекинский с/с, Кармальский р-н, Алма-Атинсая обл.

убит 26 12 43

139 сд, 609 сп

поселок Загоренка

Тагжай Шулумбаев

колхоз «Уркынде», Казалинский р-н, Кызыл-Ординская обл.

убит 28.03.1944

290 сд

опушка леса южнее 0.5 км поселка Красная Буда

Сагатбай Тажеев

Чуйский р-н, Джамбульская обл.

убит 28.03.1944

290 сд, 882 сп

опушка леса южнее 0.5 км поселка Красная Буда

Секимбек Садыев

Бостандыкский р-н, Чимкентская обл.

8.03.1944

290 сд, 878 сп

пропал без вести в бою под деревней Борышевка

Бакит Медишев

Пром. Искина …. № 1, Макатский р-н, Гурьевская обл.

15.12 .1943

385 сд 1168 сп

западнее 1.5 км поселка Старая Буда

Аркадий Перфильевич Никульшин

неразборчиво. Был призван Чуйским РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Чуйский р-н

убит 12.12 43

385 сд

поселок Старая Буда

Петр Трофимович Шошин

поселок Коновалово, Октябрьский р-н, Северо-Казахстанская обл.

убит 8.03.1944

290 сд 878 сп

труп оставлен на территории противника в районе поселков Ст. Пырцы, Сварск, Борышевка

Ураз Нурмашев

Актузинский сс, Тайпакский р-н, Западно-Казахстанская обл.

убит 26.12.43

212 сд 369 сп

1200 м. Западнее поселка Ключи

Уркумбай Бекмухаметов

колхоз «Жинатолы», Чимкентский р-н, Южно-Казахстанская обл.

убит 8.03.

1944

290 сд, 878сп

труп оставлен на территории противника район поселков Скварск, Пырцы, Барышевка

Мокат Тахтабаев

колхоз «Жинатолы», Чимкентский р-н, Южно-Казахстанская обл.

9.03.1944 умер от ран В 291 МСБ

290 сд

поселок Быново

Егозбай Телепов

Станция Уштобе, Каратальский р-н, Алма-Атинская обл.

8.03.1944 убит под деревней Барышевка

290 сд, 878сп

труп оставлен на территории противника

Жуман Шильмухамед

Бескубанский с/с, Хобдинский р-н, Актюбинская обл.

8.03.1944

290 сд, 882сп

поселок Скварс 1.5 км. лес

Канапья Токушев

колхоз «Ворошилов», Ворошиловский р-н, Карагандинская обл.

убит 8.03.1944 поселок М. Пырцы

290 сд, 885 сп

поселок Скварс 1.5 км. лес

Тулипберген Сутамиров

свиносовхоз Атплакинский р-н, Чкаловская обл.

убит в бою 15.01.1944 поселок Староселье

76 сд, 216 сп

Юго-западнее 500 метров поселок Н. Александровка

Кпакчакпай Карбеков

колхоз «Акобоз», Октябрьский с/с, Сузанский р-н, Чимкенская обл.

убит 4.1.1944 в районе поселок Барышевка

290 сд, 882 сп

1 км севернее поселок Прилеповка

Мусаим Битимиров

Колхоз им. Жданова, Кировский р-н, Южно-Казахстанская обл.

убит в районе послека Смирный

290 сд,878 сп

поселок Скварс 1.5 км. лес

Абдры Утаров

станция Мокрое, Макатский р-н, Западно-Казахстанская обл.

убит 8.03.1944

330 сд, 1109 сп

поселок Желивье

Бурбай Ахрамов

колхоз им. Куйбышева, Бостандыкский р-н, Южно-Казахстанская обл.

убит 8.03.1944

330 сд, 1109 сп

труп оставлен на поле боя в районе деревни Борышевка

 
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...




Отправлено: 08.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро уже будет сто лет как война закончилась. Неужели раньше когда ещё были живы родственники погибших объявить этот список скончавшихся во время Великой Отечественной войны
в Чаусском районе Могилевской области? Какое безалаберное отношение к памяти тех кто защищал Беларусию ценой собственной жизни.

§ Сыкымы
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Неужели раньше

Как только находят останки или документы, так и объявляют розыск.
Профайл

...
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...




Отправлено: 08.02.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все они были без вести пропавшие...

Народный контроль
Re: Белорусские поисковики ищут родственников солдат, погибших...




Отправлено: 08.02.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как только находят[/qu
Кто им мешал искать документы? Наверное всё это время картошку копали. Да и вообще это им надо?

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