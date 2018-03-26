Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах Костанайской области заняли представители «Нур Отана»
Евгений ШИБАРШИН
Голосование на довыборах депутатов маслихатов вместо выбывших прошло в Казахстане в воскресенье, 25 марта. В Костанайской области выборная кампания проходила в 13 избирательных округах пяти районов и двух городов.
Фото из архива "НГ"
Окружные комиссии зарегистрировали 41 кандидата в депутаты. Большая часть из них - самовыдвиженцы. 13 кандидатов были выдвинуты местной организацией «Нур Отан», по одному кандидату баллотировалось от Демократической партии «Ак жол» и КНПК.
В ходе компании кандидат от «Ак жола» свою кандидатуру снял, а регистрацию представителя «народных коммунистов», который баллотировался в Рудном, отменила окружная избирательная комиссия. Причиной такого решения стала недостоверность данных, указанных декларации, которую после регистрации кандидата выявили органы госдоходов.
Как сообщила "НГ" сегодня, 26 марта, председатель Костанайской областной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА, в голосовании 25 марта участвовало 78,8% избирателей, зарегистрированных в этих округах.
- Наиболее активно голосовали избиратели на выборах депутата Денисовского районного маслихата, - отметила она. – Самая низкая активность – около 60% - зафиксирована в Рудном. Все 13 вновь избранных депутатов баллотировались от партии «Нур Отан».
По данным облизбиркома, в Рудненский городской маслихат по избирательному округу № 4 избран Кудайбергенов Е. К., в Лисаковске депутатский мандат вручат Езесель Е. А. и Тулендинову К. М.
В Карасуский и Наурзумский районные маслихаты избраны по 3 депутата: в первый - Ускумбаева А. М., Пилепенок Д. А. и Труховская Ж. А., во второй - Мирамова Ж. Н., Овсянникова О. Н. и Бадильдинов К. К.
Ранее освободившиеся депутатские места в Денисовском раймаслихате займет Михайлев Р. Н., в Костанайском – Ахметов А. Ж. и Фищук А. А., в Амангельдинском – Ахметов Н. С.
В день голосования на избирательных участках работали 55 наблюдателей от кандидатов в депутаты и от партии «Нур Отан».
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