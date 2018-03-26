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26.03.18 19:48
Иолис
Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах Костанайской области заняли представители «Нур Отана»
Опять оппозиция со своими счетами не может разобраться, коррупционеры, не то что нуротанОвцы, все как на подбор ни одного отвода.
26.03.18 19:38
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Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах Костанайской области заняли представители «Нур Отана»

Евгений ШИБАРШИН

26 марта 2018, 11:23 |  Государство

Голосование на довыборах депутатов маслихатов вместо выбывших прошло в Казахстане в воскресенье, 25 марта. В Костанайской области выборная кампания проходила в 13 избирательных округах пяти районов и двух городов.

Фото из архива "НГ"

Окружные комиссии зарегистрировали 41 кандидата в депутаты. Большая часть из них - самовыдвиженцы. 13 кандидатов были выдвинуты местной организацией «Нур Отан», по одному кандидату баллотировалось от Демократической партии «Ак жол» и КНПК.

В ходе компании кандидат от «Ак жола» свою кандидатуру снял, а регистрацию представителя «народных коммунистов», который баллотировался в Рудном, отменила окружная избирательная комиссия. Причиной такого решения стала недостоверность данных, указанных декларации, которую после регистрации кандидата выявили органы госдоходов.

Как сообщила "НГ" сегодня, 26 марта, председатель Костанайской областной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА, в голосовании 25 марта участвовало 78,8% избирателей, зарегистрированных в этих округах.

- Наиболее активно голосовали избиратели на выборах депутата Денисовского районного маслихата, - отметила она. – Самая низкая активность – около 60% - зафиксирована в Рудном. Все 13 вновь избранных депутатов баллотировались от партии «Нур Отан».

По данным облизбиркома, в Рудненский городской маслихат по избирательному округу № 4 избран Кудайбергенов Е. К., в Лисаковске депутатский мандат вручат Езесель Е. А. и Тулендинову К. М.

В Карасуский и Наурзумский районные маслихаты избраны по 3 депутата: в первый - Ускумбаева А. М., Пилепенок Д. А. и Труховская Ж. А., во второй - Мирамова Ж. Н., Овсянникова О. Н. и Бадильдинов К. К.

Ранее освободившиеся депутатские места в Денисовском раймаслихате займет Михайлев Р. Н., в Костанайском – Ахметов А. Ж. и Фищук А. А., в Амангельдинском – Ахметов Н. С.

В день голосования на избирательных участках работали 55 наблюдателей от кандидатов в депутаты и от партии «Нур Отан».
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Комментарии к новости

§ yudjin
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.03.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голосуй - не голосуй, всё равно получишь... нуратан!
Профайл

Qwerty
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...




Отправлено: 26.03.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда все эти выборы проходят, лично я не видел ни одного плаката ни одной листовки прызывающей идти на выборы. Явка от 60 до 78,8% очень сомневаюсь, скорее 3-5% остальное нарисовано.

Lex
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...




Отправлено: 26.03.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до кто бы сомневался. :lol:

ХХХ
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...




Отправлено: 26.03.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Создай свою партию и на выборы. А то с фотиком только .

ваще
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...




Отправлено: 26.03.18 - 12:24
Комментарий удален модератором.

)))
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...




Отправлено: 26.03.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выборы? Нет не слышал ))) Эти выборы показывают что даже на городской и районном уровне демократии нет... И всем уже безразлично что происходит в сфере выборов.

§ сайлау курманов
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2658
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.03.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то вообще глухо , ничего не слышали , видимо у них другая паралельная жизнь
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* drakon
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13610
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В Костанайской области выборная кампания проходила в 13 избирательных округах пяти районов и двух городов.

Цитата:
13 кандидатов были выдвинуты местной организацией «Нур Отан».

Цитата:
Все 13 вновь избранных депутатов баллотировались от партии «Нур Отан».

Вот она - "Чёртова Дюжина"... :lol: :lol: :-P :-P
Профайл

Гость
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...




Отправлено: 26.03.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"выборы? Нет не слышал )))"
Кто хотел,кому было надо-услышали.
Значит-так хотел...

Иолис
Re: Все 13 освободившихся мест в районных и городских маслихатах...




Отправлено: 26.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять оппозиция со своими счетами не может разобраться, коррупционеры, не то что нуротанОвцы, все как на подбор ни одного отвода.

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