В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с регистрации

Окружная комиссия по избирательному округу № 4 отменила ранее принятое решение о регистрации Ольги Березуцкой в качестве кандидата в депутаты Рудненского городского маслихата. На довыборах она баллотировалась от филиала КНПК.

Фото из архива "НГ"

- После того, как окружная комиссия зарегистрировала Березуцкую в качестве кандидата в депутаты, органы госдоходов проверили достоверность сведений, указанных в ее декларации, и обнаружили расхождения, - пояснила «НГ» председатель Костанайской областной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА. – На этом основании комиссия прежнее постановление о регистрации отменила. Березуцкая обратилась с заявлением в суд. На заседании 20 марта суд принял решение об отказе в удовлетворении заявления из-за недостоверности данных, указанных в декларации.

Второй секретарь Костанайского обкома КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА считает, что так получилось из-за неопытности их кандидата. Согласно п. 1-1 ст. 104 Закона «О выборах», в декларации указываются активы и обязательства «на первое число месяца начала срока выдвижения». В нынешней выборной кампании выдвижение кандидатов проходило с 26 января по 25 февраля. Это означает, что сведения в декларации должны быть указаны на 1 января 2018 года.

- Ольга Березуцкая первый раз участвовала, поэтому посчитала, что для отсчета нужно брать начало месяца, когда заканчивается выдвижение, и написала декларацию на 1 февраля, - пояснила Масленкова. - Когда она составила декларацию, в окружной избирательной комиссии никто не сказал, что она неправильно учитывала сроки, ничего не сказали и комитете госдоходов. Если бы вовремя подсказали, она могла бы написать другую декларацию.

На 13 освободившихся депутатских мандатов в городских и районных маслихатах Костанайской области был выдвинут 41 кандидат. По информации облизбиркома, ко дню голосования – 25 марта - в бюллетени включат 39. Кроме кандидата от КНПК, выбыл претендент от партии «Ак жол», снявший свою кандидатуру. Таким образом, из партийцев в кандидатах осталось только 13 представителей «Нур Отана», которые баллотируются в каждом округе. Им противостоят самовыдвиженцы.