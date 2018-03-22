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В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с регистрации

Евгений ШИБАРШИН

21 марта 2018, 18:16 |  Государство

Окружная комиссия по избирательному округу № 4 отменила ранее принятое решение о регистрации Ольги Березуцкой в качестве кандидата в депутаты Рудненского городского маслихата. На довыборах она баллотировалась от филиала КНПК.

Фото из архива "НГ"

- После того, как окружная комиссия зарегистрировала Березуцкую в качестве кандидата в депутаты, органы госдоходов проверили достоверность сведений, указанных в ее декларации, и обнаружили расхождения, - пояснила «НГ» председатель Костанайской областной избирательной комиссии Антонина МАРКОВА. – На этом основании комиссия прежнее постановление о регистрации отменила. Березуцкая обратилась с заявлением в суд. На заседании 20 марта суд принял решение об отказе в удовлетворении заявления из-за недостоверности данных, указанных в декларации.

Второй секретарь Костанайского обкома КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА считает, что так получилось из-за неопытности их кандидата. Согласно п. 1-1 ст. 104 Закона «О выборах», в декларации указываются активы и обязательства «на первое число месяца начала срока выдвижения». В нынешней выборной кампании выдвижение кандидатов проходило с 26 января по 25 февраля. Это означает, что сведения в декларации должны быть указаны на 1 января 2018 года.

- Ольга Березуцкая первый раз участвовала, поэтому посчитала, что для отсчета нужно брать начало месяца, когда заканчивается выдвижение, и написала декларацию на 1 февраля, - пояснила Масленкова. - Когда она составила декларацию, в окружной избирательной комиссии никто не сказал, что она неправильно учитывала сроки, ничего не сказали и комитете госдоходов. Если бы вовремя подсказали, она могла бы написать другую декларацию.

На 13 освободившихся депутатских мандатов в городских и районных маслихатах Костанайской области был выдвинут 41 кандидат. По информации облизбиркома, ко дню голосования – 25 марта - в бюллетени включат 39. Кроме кандидата от КНПК, выбыл претендент от партии «Ак жол», снявший свою кандидатуру. Таким образом, из партийцев в кандидатах осталось только 13 представителей «Нур Отана», которые баллотируются в каждом округе. Им противостоят самовыдвиженцы.
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Комментарии к новости

За КПСС!
Re: В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с...




Отправлено: 21.03.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй секретарь Костанайского обкома КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА считает, что так получилось из-за неопытности их кандидата.
Выдвигаю от своей партии кандидата, и не позаботились заранее об о всех нюансах, где у них юрист? как то предлагал свои услуги по юридическому сопровождению, при чем безвозмездно, мне ответили в лице партийца по фамилии А по этическим соображениям не буду называть полностью, что у них есть юрист, хотя знаю что с этим у них напряг, просто хотел помочь им в память моего отца и деда, Коммунистов, партия какая то закрытая, не подступится.

Народный контроль
Re: В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с...




Отправлено: 21.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За КПСС!:
Выдвигаю от своей партии кандидата, и не позаботились заранее об о всех нюансах, где у них юрист?

А у них как и у Грудинина,то зарубежные счета не закрыли то недвижимость в Италии не задекларировали,вообщем как всегда! Наверное сама подамся в депутаты! Только от другой партии .

§ Дантист
Re: В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 21.03.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не этот, так другой повод нашелся бы. А сколько кандидатов от Нур Отана отклонили? Или такого не было ни разу? Интересно просто.
Профайл

За КПСС!
Re: В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с...




Отправлено: 21.03.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
За КПСС!:
Выдвигаю от своей партии кандидата, и не позаботились заранее об о всех нюансах, где у них юрист?

А у них как и у Грудинина,то зарубежные счета не закрыли то недвижимость в Италии не задекларировали,вообщем как всегда! Наверное сама подамся в депутаты! Только от другой партии

Просто смешно, такой толпой, одного кандидата не смогли пропихнуть,в какой то Костанайский маслихат, а еще претендуют на власть, уже не смешили бы народ, да закрылись и разошлись.

За КПСС!
Re: В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с...




Отправлено: 21.03.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Ну не этот, так другой повод нашелся бы. А сколько кандидатов от Нур Отана отклонили? Или такого не было ни разу? Интересно просто.

Просто нормально надо относиться к своей работе, раз претендуешь на власть, биться, бороться, раз у них такой мощный соперник, а не сидеть по старинке, и ждать чего то, просто слов не нахожу...

§ white-out
Re: В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с...
white-out


(Пользователи)
Сообщений: 794
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 21.03.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За КПСС!:
, партия какая то закрытая, не подступится.

Ну дык клоунам,создающим массовку на выборах , и не надо чтоб к ним подступались. У них и так все по плану.
Профайл

Народный контроль
Re: В Рудном кандидата в депутаты маслихата от КНПК сняли с...




Отправлено: 21.03.18 - 23:08
Комментарий удален модератором.

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