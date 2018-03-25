Отравление заключенных в Костанайской области: Заработал телефон информслужбы ДУИС
Tengrinews.kz
ДУИС по Костанайской области запустил в работу телефон информационной службы после отравления осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС области, сообщает Tengrinews.kz.
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"Позвонить можно по номеру 8 -714-53-28-0-91, время работы: с 09.00 часов до 21.00 часов", - сообщила пресс-секретарь Динара Молдабаева.
Родственники всех осужденных могут узнать информацию о состоянии нужного им человека по данному номеру.
20 марта 2018 года в учреждении средней безопасности УК-161/4 в поселке Кушмурун в вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии выпили растворитель 646 и получили тяжелое отравление. Все осужденные были вывезены и госпитализированы в центральную районную больницу Ауликольского района.
"Несмотря на принятые меры медицинского характера, четверым осужденным жизнь спасти не удалось", - сообщали в КУИС МВД.
23 марта один из отравившихся из реанимации был переведен в специальную медицинскую палату. Еще трое осужденных по состоянию на 24 марта еще находятся в реанимационном отделении.
Комитетом УИС МВД по данному факту проводится служебное расследование.
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