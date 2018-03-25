Быстрее не бывает

Форум
Алиса
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
07Litra: "дуальное образоваание",эт чо такое... как это будет па руски? это типа от "красивых" из колледжа дети будут уходить временами к "умным" на производство...
25.03.18 19:03
ордынец
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
elektron: Вот вам и демократия и свобода слова я разве когда то обратное говорил? да и своя она у каждого, у вас тоже разрешена до определенных пределов.
25.03.18 18:57
ордынец
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
07Litra: фрау призналась? не смешите, она таким способом попыталась оправдаться, не более. и вы также как и мы лапшу развешанную значит любите.
25.03.18 18:55
07Litra
На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
док Джекель,а чо с комментом 19,получилосЬ ни в цвет? а...
25.03.18 18:40
112
Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
КГСПС: Дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами! И.В.Сталин Сила духа нашего неоспорима.. М.З.Тулепов..
25.03.18 18:40
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Отравление заключенных в Костанайской области: Заработал телефон информслужбы ДУИС

Tengrinews.kz

25 марта 2018, 17:37 |  Государство

ДУИС по Костанайской области запустил в работу телефон информационной службы после отравления осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС области, сообщает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

"Позвонить можно по номеру 8 -714-53-28-0-91, время работы: с 09.00 часов до 21.00 часов", - сообщила пресс-секретарь Динара Молдабаева.

Родственники всех осужденных могут узнать информацию о состоянии нужного им человека по данному номеру.

20 марта 2018 года в учреждении средней безопасности УК-161/4 в поселке Кушмурун в вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии выпили растворитель 646 и получили тяжелое отравление. Все осужденные были вывезены и госпитализированы в центральную районную больницу Ауликольского района.

"Несмотря на принятые меры медицинского характера, четверым осужденным жизнь спасти не удалось", - сообщали в КУИС МВД.

23 марта один из отравившихся из реанимации был переведен в специальную медицинскую палату. Еще трое осужденных по состоянию на 24 марта еще находятся в реанимационном отделении.

Комитетом УИС МВД по данному факту проводится служебное расследование.

Гибель заключённых Кушмурунской колонии прокомментировали в КУИС
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.03.18 14:20 Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны
25.03.18 10:52 Вице-министр образования РК: профессии будущего начали готовить в колледжах
25.03.18 10:14 Толстый кот-миротворец оригинально остановил драку
24.03.18 18:53 Пользователей YouТube предупредили о новом опасном вирусе
24.03.18 17:31 На китайском телевидении запретили шутить и смеяться
24.03.18 11:54 Байтерек и "Кок-Тобе". Какие здания погаснут в Казахстане в "Час Земли"
24.03.18 10:50 Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи
24.03.18 09:10 Гибель заключённых Кушмурунской колонии прокомментировали в КУИС
24.03.18 08:47 Сборная Казахстана забила три гола Венгрии и одержала победу в дебютном матче Стойлова
24.03.18 08:19 Фемиду одели в национальное платье в здании суда в Шымкенте

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Отравление заключенных в Костанайской области: Заработал...




Отправлено: 25.03.18 - 17:43
Комментарий удален модератором.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 102
Пользователей: 2
Всего: 104

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх