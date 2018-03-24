Гибель заключённых Кушмурунской колонии прокомментировали в КУИС
Tengrinews.kz
В Костанайской области от отравления органическим растворителем скончались четверо осужденных, сообщило сегодня, 24 марта, Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.
Иллюстративное фото
ЧП зарегистрировано 20 марта 2018 года в учреждении средней безопасности УК-161/4 в поселке Кушмурун.
"В вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии, употребили химическое изделие на спиртовой основе (растворитель 646) и получили тяжелое отравление. Бригадой скорой медицинской помощи все осужденные были незамедлительно вывезены и госпитализированы в центральную районную больницу Ауликольского района. Несмотря на принятые меры медицинского характера, четверым осужденным жизнь спасти не удалось", - говорится в сообщении.
23 марта один из отравившихся из реанимации переведен в специальную медицинскую палату. Еще трое осужденных, по состоянию на 24 марта еще находятся в реанимационном отделении.
Факты смерти осужденных зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, сотрудниками ОВД Аулиекольского района проводится досудебное расследование.
Комитетом УИС МВД по данному факту проводится служебное расследование.
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
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