Гибель заключённых Кушмурунской колонии прокомментировали в КУИС

В Костанайской области от отравления органическим растворителем скончались четверо осужденных, сообщило сегодня, 24 марта, Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

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ЧП зарегистрировано 20 марта 2018 года в учреждении средней безопасности УК-161/4 в поселке Кушмурун.

"В вечернее время группа осужденных, находясь на рабочем месте в промышленной зоне колонии, употребили химическое изделие на спиртовой основе (растворитель 646) и получили тяжелое отравление. Бригадой скорой медицинской помощи все осужденные были незамедлительно вывезены и госпитализированы в центральную районную больницу Ауликольского района. Несмотря на принятые меры медицинского характера, четверым осужденным жизнь спасти не удалось", - говорится в сообщении.

23 марта один из отравившихся из реанимации переведен в специальную медицинскую палату. Еще трое осужденных, по состоянию на 24 марта еще находятся в реанимационном отделении.

Факты смерти осужденных зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, сотрудниками ОВД Аулиекольского района проводится досудебное расследование.

Комитетом УИС МВД по данному факту проводится служебное расследование.

Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии