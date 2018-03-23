Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Так был "отпразднован" Наурыз за колючей проволокой в Костанайской области. Подробности ЧП сообщил собкор газеты "Время" Стас Киселёв.
Иллюстративное фото
Это случилось в ночь на 22 марта. С тяжелейшими симптомами в центральную райбольницу доставили пять человек. Люди были без сознания, у них наблюдались судороги, рвота и прочие признаки серьезной интоксикации. Двое находились в критическом состоянии.
- Установлено, что люди выпили метансодержащий растворитель, - сообщила нам замруководителя Костанайского облздрава Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - Вообще, говорить об этом происшествии не в моей компетенции, я могу только подтвердить, что вся необходимая врачебная помощь пострадавшим была оказана в полном объеме. Проблем с медикаментами в Аулиекольской ЦРБ нет. Еще один отравившийся был обнаружен в колонии позже, его доставили в больницу днем 22 марта. Всего пострадавших 8 человек, половина из них скончались.
Как пишет журналист, узнать какие-либо подробности в Костанайском облдепартаменте УИС не представилось возможным, дозвониться туда не удалось. Однако, по сведениям Киселёва, сотрудники управления спецпрокуратуры Костанайской области провели в колонии проверочные мероприятия. Факты гибели и отравления людей расследуются в уголовном порядке
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362 - "а наши даже украсть как надо не умеют, позор!!!" Глазам не верю))) Это о чём сей персонаж пишет???
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Карамерген: как можно выпить метан? Метанол. Кто-то где-то обшибся...
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Карамерген: Что в школе по физике было?))) О таких вещах, вообще-то на химии говорят ;-)