Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии

Так был "отпразднован" Наурыз за колючей проволокой в Костанайской области. Подробности ЧП сообщил собкор газеты "Время" Стас Киселёв.

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Это случилось в ночь на 22 марта. С тяжелейшими симптомами в центральную райбольницу доставили пять человек. Люди были без сознания, у них наблюдались судороги, рвота и прочие признаки серьезной интоксикации. Двое находились в критическом состоянии.

- Установлено, что люди выпили метансодержащий растворитель, - сообщила нам замруководителя Костанайского облздрава Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - Вообще, говорить об этом происшествии не в моей компетенции, я могу только подтвердить, что вся необходимая врачебная помощь пострадавшим была оказана в полном объеме. Проблем с медикаментами в Аулиекольской ЦРБ нет. Еще один отравившийся был обнаружен в колонии позже, его доставили в больницу днем 22 марта. Всего пострадавших 8 человек, половина из них скончались.

Как пишет журналист, узнать какие-либо подробности в Костанайском облдепартаменте УИС не представилось возможным, дозвониться туда не удалось. Однако, по сведениям Киселёва, сотрудники управления спецпрокуратуры Костанайской области провели в колонии проверочные мероприятия. Факты гибели и отравления людей расследуются в уголовном порядке