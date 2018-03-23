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Евгений ШИБАРШИН: Четкий сигнал
362 - "а наши даже украсть как надо не умеют, позор!!!" Глазам не верю))) Это о чём сей персонаж пишет???
23.03.18 23:52
112
Евгений ШИБАРШИН: Четкий сигнал
На Акима, на президента, тут столько выливают оскорблений, даже тогда, когда они всех поздравляют, это ли не свобода? По моему Свободы тут более чем достаточно и уже бы пора наказывать за оголтелую...
23.03.18 23:49
Светлана
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Это не правда... для начала это случилось в ночь с 20 на 21 Нам позвонили 21 марта утром и сообщили о смерти Вами.уже не правда!!! Мой друг был в числе погибших (Васенька пусть земля тебе будет...
23.03.18 23:46
Аноним
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Карамерген: как можно выпить метан? Метанол. Кто-то где-то обшибся...
23.03.18 23:46
Victor Yang
Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии
Карамерген: Что в школе по физике было?))) О таких вещах, вообще-то на химии говорят ;-)
23.03.18 23:41
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Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и еще четверо - в тяжелом состоянии

23 марта 2018, 21:41 |  Происшествия

Так был "отпразднован" Наурыз за колючей проволокой в Костанайской области. Подробности ЧП сообщил собкор газеты "Время" Стас Киселёв.

Иллюстративное фото

Это случилось в ночь на 22 марта. С тяжелейшими симптомами в центральную райбольницу доставили пять человек. Люди были без сознания, у них наблюдались судороги, рвота и прочие признаки серьезной интоксикации. Двое находились в критическом состоянии.

- Установлено, что люди выпили метансодержащий растворитель, - сообщила нам замруководителя Костанайского облздрава Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - Вообще, говорить об этом происшествии не в моей компетенции, я могу только подтвердить, что вся необходимая врачебная помощь пострадавшим была оказана в полном объеме. Проблем с медикаментами в Аулиекольской ЦРБ нет. Еще один отравившийся был обнаружен в колонии позже, его доставили в больницу днем 22 марта. Всего пострадавших 8 человек, половина из них скончались.

Как пишет журналист, узнать какие-либо подробности в Костанайском облдепартаменте УИС не представилось возможным, дозвониться туда не удалось. Однако, по сведениям Киселёва, сотрудники управления спецпрокуратуры Костанайской области провели в колонии проверочные мероприятия. Факты гибели и отравления людей расследуются в уголовном порядке
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Комментарии к новости

Вован
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...




Отправлено: 23.03.18 - 22:10
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...




Отправлено: 23.03.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тут никто а они там!

Карамерген
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...




Отправлено: 23.03.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
люди выпили метансодержащий растворитель, - сообщила нам замруководителя Костанайского облздрава Екатерина СЛОБОДЕНЮК.
Слободенюк, как можно выпить метан? Что в школе по физике было?)))

Читатель 1
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...




Отправлено: 23.03.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Метилсодержащий", наверное?

Василий
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...




Отправлено: 23.03.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газета пишет не правильно! Это было с 20 на 21 марта.

§ Victor Yang
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10475
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.03.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Что в школе по физике было?)))


О таких вещах, вообще-то на химии говорят ;-)
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Аноним
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...




Отправлено: 23.03.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
как можно выпить метан?

Метанол. Кто-то где-то обшибся...

Светлана
Re: Четверо заключенных Кушмурунской колонии УК 161/4 погибли и...




Отправлено: 23.03.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не правда... для начала это случилось в ночь с 20 на 21 Нам позвонили 21 марта утром и сообщили о смерти Вами.уже не правда!!! Мой друг был в числе погибших (Васенька пусть земля тебе будет пухом😔) если ложь началась с даты то люди делайте выводы, что там случилось одному Богу известно, а наша доблестная полиция сделает все что бы прикрыть свою жопу

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