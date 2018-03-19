Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской области подарят квартиру
Галина ПЕТРЕНКО
Об этом заявил сегодня, 19 марта, глава региона на коллегии управления занятости и соцпрограмм.
Лыжника, выигравшего золото Паралимпийских игр в Пхёнчхане в спринте на полтора километра, торжественно встретят на родине через несколько дней.
- Сегодня мы вместе со всеми казахстанцами радуемся победе нашего земляка Александра Колядина, - сказала на коллегии руководитель управления занятости и соцпрограмм Гульнар АБЕНОВА. - Безусловно, он достиг таких высоких результатов, прежде всего, благодаря огромной силе духа.
Вместе с тем, отметила она, при поддержке местного бюджета в 2015 году Александр был обеспечен протезом голени, который позволял заниматься лыжным спортом, интенсивно тренироваться. Такой протез стоит 1,9 млн тенге. И в этом году уже предусмотрена такая же сумма для замены протеза.
- В 2017 году подобная помощь была оказана еще одному нашему спортсмену, подающему большие надежды, - сообщила Абенова. - Кирилл Остапенко получил протез бедра с гидравлическим коленным модулем, который стоит более 3,5 млн тенге.
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ отметил, что Александр Колядин - это очень позитивный пример для других, что нужно продолжать создавать инвалидам условия для занятий спортом, важно, чтобы они не теряли присутствия духа, вели здоровый образ жизни.
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