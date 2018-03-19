Стали известны подробности убийства костанайской школьницы

Тело 15-летней ученицы костанайской сш №11 Оксаны РУССКИХ было обнаружено вечером 17 марта. Об этом "НГ" писала 18 марта. Как выяснили корреспонденты «НГ», ребенок получил множество ножевых ранений. Тело нашла опекунша девочки, родная сестра ее отца, в доме, где они проживали вместе.

Тетя стала опекуном Оксаны 13 лет назад, потому что отца девочки посадили за убийство ее матери. Два года назад он вышел на свободу.

- Семья тогда жила в Денисовке, - сообщила «НГ» директор СШ №11 Гульмира ИЛЬЯСОВА. – Опекуном тетя стала, когда девочке был 1 год 8 месяцев. Потом они переехали в Костанай, жили в хорошем доме. Девочка милая, приветливая. Занималась регби. Мы не знаем, что произошло, все в школе в шоке.

Знакомые и друзья Оксаны Русских, с которыми корреспондентам «НГ» удалось поговорить в школе, сообщили, что 17 марта девочка была на тренировке. Вернулась домой вечером.

- В начале десятого вечера она писала в группе «В Контакте», что в доме что-то происходит, какой-то скандал или шум. Мол, она потом все расскажет, - поделились с нами в школе. – Но после этого она пропала, а позже ее обнаружили мертвой.

По одной из версий, тетя вышла из дома, а когда вернулась, Оксана лежала со множеством ножевых ранений. По словам друзей, у полицейских сейчас два подозреваемых - отец девочки, который досрочно освободился по амнистии, и отчим - муж тети-опекунши. Об этой версии друзья Оксаны рассказали в школе и активно выдвигают ее в социальных сетях.

В ДВД Костанайской области лишь подтвердили факт убийства, другие подробности не разглашаются. «НГ» также направила запрос в областную прокуратуру, чтобы выяснить официальную версию произошедшего.