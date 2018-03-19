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Стали известны подробности убийства костанайской школьницы

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 марта 2018, 12:30 |  Криминал

Тело 15-летней ученицы костанайской сш №11 Оксаны РУССКИХ было обнаружено вечером 17 марта. Об этом "НГ" писала 18 марта. Как выяснили корреспонденты «НГ», ребенок получил множество ножевых ранений. Тело нашла опекунша девочки, родная сестра ее отца, в доме, где они проживали вместе.

Тетя стала опекуном Оксаны 13 лет назад, потому что отца девочки посадили за убийство ее матери. Два года назад он вышел на свободу.

- Семья тогда жила в Денисовке, - сообщила «НГ» директор СШ №11 Гульмира ИЛЬЯСОВА. – Опекуном тетя стала, когда девочке был 1 год 8 месяцев. Потом они переехали в Костанай, жили в хорошем доме. Девочка милая, приветливая. Занималась регби. Мы не знаем, что произошло, все в школе в шоке.

Знакомые и друзья Оксаны Русских, с которыми корреспондентам «НГ» удалось поговорить в школе, сообщили, что 17 марта девочка была на тренировке. Вернулась домой вечером.

- В начале десятого вечера она писала в группе «В Контакте», что в доме что-то происходит, какой-то скандал или шум. Мол, она потом все расскажет, - поделились с нами в школе. – Но после этого она пропала, а позже ее обнаружили мертвой.

По одной из версий, тетя вышла из дома, а когда вернулась, Оксана лежала со множеством ножевых ранений. По словам друзей, у полицейских сейчас два подозреваемых - отец девочки, который досрочно освободился по амнистии, и отчим - муж тети-опекунши. Об этой версии друзья Оксаны рассказали в школе и активно выдвигают ее в социальных сетях.

В ДВД Костанайской области лишь подтвердили факт убийства, другие подробности не  разглашаются. «НГ» также направила запрос в областную прокуратуру, чтобы выяснить официальную версию произошедшего.
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Комментарии к новости

§ Vital
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5433
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что убийцу уже нашли. Дождемся официальной версии.
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Народный контроль
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и фабула убийства девушки которая жила своей прекрасной молодой жизнью . Не сомневаюсь что это преступление будет раскрыто, и преступник понесёт наказание. Жаль что отменили смертную казнь.

§ CrazyBeaver
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 19.03.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда под такими не статьями не пишу, но тут не выдержал. Какая ***** и нечеловек. В такие моменты очень жаль, что в нашей стране смертная казнь под запретом. Пусть покоится с миром.

[Исправлено: Gljuk, 19.03.2018 - 14:10]
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гость
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где там завсегдатай, философствующий о святости отца и о кощунственности отцеубийства? в этом случае когда уместно было бы брать нож в руки?

Народный контроль
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
где там завсегдатай, философствующий о святости отца и о кощунственности отцеубийства? в этом случае когда уместно было бы брать нож в руки?

По вашему значить мы тут должны стоя аплодировать отцеубийцам? А детоубийство значить по вашему не грех? Хотя о чём это я? За речкой УЙ , это распространенное преступление.

Андрей
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказать по всей строгости закона... Жалко только, что мы, налогоплательщики, должны содержать в тюрьмах таких ублюдков...

Бывалый
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 14:53
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 15:08
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 15:09
Комментарий удален модератором.

§ 112
Стали известны подробности убийства костанайской школьницы
112


(Пользователи)
Сообщений: 10261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 15:16
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 15:20
Комментарий проходит проверку.

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