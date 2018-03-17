В Рудном на объекте, из-за которого осужден заместитель акима города, теперь новый подрядчик
Галина ПЕТРЕНКО
На площадке у насосной станции Соколовского накопителя 16 марта побывал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Отсюда начинается строящийся 9-километровый водовод, по которому очищенные городские стоки будут попадать в Васильевский испаритель.
Этот объект входит в государственную программу «Нурлы жол» и должен был сдаваться в ноябре прошлого года. И еще в мае, когда грянул скандал по поводу 15 млн тенге взятки, полученной заместителем акима Рудного Максутом Дуспуловым от подрядчика, рудненская власть уверяла, что на сроки сдачи это не повлияет, дескать, работы шымкентское ТОО «Оркен» продолжает. Однако объект сдан не был. Сейчас работы начинает карагандинское ТОО «Стинк ТФК».
Общаясь с представителем компании, аким области об уголовном скандале не вспоминал. Сказал, что предыдущие работы шли с отставанием от графика и напомнил, что объект «в этом году сдаточный» и очень серьезный.
Общая стоимость строительства – 1,4 млрд тенге, на эти деньги должен быть проложен водовод с более высокой, чем раньше, пропускной способностью. Срок окончания строительства – ноябрь 2018 года.
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Власти Костанайской области рассчитывают, что продукция Рудненского цементного завода пойдет на стройки в этом году
У нас же университетов пруд пруди, а вот Белгородский делает. Значит наши не шарят в цементе. Так то если свой цемент будет это же очень хорошо.