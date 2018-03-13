В ДВД Костанайской области прокомментировали смерть костанайского дальнобойщика
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Предварительная причина смерти Федора Кареткина - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
«12 марта на 171-м километре трассы «Астана-Павлодар», в 20 км от города Ерейментау, в кабине фуры марки Renault был обнаружен труп 53-летнего костанайца. Грузовой автомобиль направлялся из Костаная в Павлодар. При осмотре умершего фельдшером ССП каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг Степногорска для проведения судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в ведомстве.
Напомним, сообщение о скончавшемся костанайском дальнобойщике в мессенджере WhatsApp распространил мужчина, который обнаружил тело.
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