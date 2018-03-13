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В ДВД Костанайской области прокомментировали смерть костанайского дальнобойщика

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

13 марта 2018, 13:11 |  Происшествия

Предварительная причина смерти Федора Кареткина - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

«12 марта на 171-м километре трассы «Астана-Павлодар», в 20 км от города Ерейментау, в кабине фуры марки Renault был обнаружен труп 53-летнего костанайца. Грузовой автомобиль направлялся из Костаная в Павлодар. При осмотре умершего фельдшером ССП каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг Степногорска для проведения судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в ведомстве.

Напомним, сообщение о скончавшемся костанайском дальнобойщике в мессенджере WhatsApp распространил мужчина, который обнаружил тело.
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Комментарии к новости

Лора
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали смерть...




Отправлено: 13.03.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно мне приходило сообщение ,что водитель молодой совсем.

Бывалый
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали смерть...




Отправлено: 13.03.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в кабине фуры

LOL.
Так-то у фуры нет никакой кабины.
Кабина есть у тягача...

PS
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали смерть...




Отправлено: 13.03.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смешно...Если уж писать только для того чтоб написать то зря ты так....

Lena
Re: В ДВД Костанайской области прокомментировали смерть...




Отправлено: 13.03.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лора:

Молодой это хозяин фуры, а умерший мужчина водитель

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