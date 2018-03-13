В ДВД Костанайской области прокомментировали смерть костанайского дальнобойщика

Предварительная причина смерти Федора Кареткина - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

«12 марта на 171-м километре трассы «Астана-Павлодар», в 20 км от города Ерейментау, в кабине фуры марки Renault был обнаружен труп 53-летнего костанайца. Грузовой автомобиль направлялся из Костаная в Павлодар. При осмотре умершего фельдшером ССП каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг Степногорска для проведения судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в ведомстве.

Напомним, сообщение о скончавшемся костанайском дальнобойщике в мессенджере WhatsApp распространил мужчина, который обнаружил тело.