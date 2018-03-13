Костанайский дальнобойщик скончался на трассе в Акмолинской области
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Аудиосообщение о ЧП распространил по WhatsApp очевидец, внимание которого привлекла фура Renault, внезапно остановившаяся на трассе неподалеку от города Ерейментау Акмолинской области. В кабине оказался мужчина, у которого, судя по всему, только что случился сердечный приступ.
Фото прислано по WhatsApp
Как уточняет свидетель, он пытался сделать водителю искусственное дыхание, но ничего не помогло. Вызванные им сотрудники скорой помощи констатировали смерть.
К аудиосообщению в WhatsApp были прикреплены фотографии фуры с костанайскими номерами и личные данные погибшего - 54-летнего Федора Кареткина.
В ДВД Костанайской области обещали прокомментировать происшествие позже.
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