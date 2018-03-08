Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Торги по передаче в доверительное управление без права выкупа назначены на 13 марта. Желающие приобрести ГКП «Костанайский городской парк культуры и отдыха» в доверительное управление должны внести гарантийный взнос в размере 5 200 944 тенге - 30% от балансовой стоимости.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Да, Парк культуры и отдыха выставили на торги, - подтвердил «НГ» директор ГКП Амангельды ДОСЖАНОВ. - Мы полностью находимся на хозрасчете, на самоокупаемости, из бюджета ни копейки не получаем. Сейчас выживаем в основном за счет кредитов и еще рассчитывается за некоторые старые. Например, на покупку нового колеса обозрения взяли кредит несколько лет назад, а рассчитываемся до сих пор. В этому году должны, наконец, его закрыть. Поэтому, если найдется хороший управленец, будем только за.
По словам Досжанова, предполагается, что новый управленец организует работу аттракционов, купит новые и из этого будет извлекать прибыль. В руководстве ГКП также надеются, что правильная организация работы позволит парку работать без кредитов. Балансовая стоимость всего предприятия, включая здания, технику, аттракционы, сейчас составляет около 173 млн тенге.
Напомним, в октябре 2015 года ГКП «Костанай-Су» также планировали передать в доверительное управление без права выкупа, но в итоге предприятие так и осталось на балансе городского акимата.
ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
112: То есть если я приеду в Кушмурук покупать дом, меня ласково встиетит у дороги начальник полиции и вытащит у меня денег? Это там в Кушмуруне традиция такая? Марик, лучше не надо пробовать! Ты...
«Мы живем, как 50 лет назад...»
Ну.. Вон олимпийская чемпионка, Алина Загитова, живет вообще в нечеловеческих условиях, жила по крайней мере и на съемных хатах, без хорошей еды, со старыми советскими шмотками из СССР.. А ведь дух в...
ДВД Костанайской области проводит расследование по видеоролику, в котором сирота рассказал о своей беде
Этот парень обращался еще в прошлом году, повстречался на трассе и рассказал подобную историю. Я хотел помочь ему и попросил его зайти, чтобы записать видео с его слов. Но он так и не появился. Потом...
Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в доверительное управление
Товарищ Ын: Деревья вырубят как всегда, атракционы сдадут на металлолом, а на месте этой красоты построят очередной Март. Бывалый, Хохол, 112-й и чекушка будут довольны :lol: Они ещё его...
Звезда из мексиканского сериала 90х скончался на 81 году.
Нет повести тоскливее на свете, Чем пациенты телекладбищ в интернете! :lol: Victor Yang: Не знаю ни одного человека, который не смотрел первые сериалы. А вы в зеркале отражаетесь? ;-)