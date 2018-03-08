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Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в доверительное управление
Товарищ Ын: Деревья вырубят как всегда, атракционы сдадут на металлолом, а на месте этой красоты построят очередной Март. Бывалый, Хохол, 112-й и чекушка будут довольны :lol: Они ещё его...
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Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в доверительное управление

Ольга ЛИХОГРАЙ

8 марта 2018, 12:37 |  Государство

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Торги по передаче в доверительное управление без права выкупа назначены на 13 марта. Желающие приобрести ГКП «Костанайский городской парк культуры и отдыха» в доверительное управление должны внести гарантийный взнос в размере 5 200 944 тенге - 30% от балансовой стоимости.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Да, Парк культуры и отдыха выставили на торги, - подтвердил «НГ» директор ГКП Амангельды ДОСЖАНОВ. - Мы полностью находимся на хозрасчете, на самоокупаемости, из бюджета ни копейки не получаем. Сейчас выживаем в основном за счет кредитов и еще рассчитывается за некоторые старые. Например, на покупку нового колеса обозрения взяли кредит несколько лет назад, а рассчитываемся до сих пор. В этому году должны, наконец, его закрыть. Поэтому, если найдется хороший управленец, будем только за.

По словам Досжанова, предполагается, что новый управленец организует работу аттракционов, купит новые и из этого будет извлекать прибыль. В руководстве ГКП также надеются, что правильная организация работы позволит парку работать без кредитов. Балансовая стоимость всего предприятия, включая здания, технику, аттракционы, сейчас составляет около 173 млн тенге.

Напомним, в октябре 2015 года ГКП «Костанай-Су» также планировали передать в доверительное управление без права выкупа, но в итоге предприятие так и осталось на балансе городского акимата.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9861
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Недорого..
Можно купить это место и перепродать под новый супермаркет или под второй макдональс..
Макдональс можно расположить на месте бассейна например..
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Без жилья
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно в ипотеку? Построю там домик себе, недалеко от работы в парке если работать, нужно всегда быть ближе к бизнесу

Без жилья
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас ошибка. Балансовая стоимость парка составляет 17 млн тнг, т.к. 30% это 5,2 млн. Я бы купил за 17 млн

§ 07Litra
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Можно купить это место и перепродать под новый супермаркет или

а яб всё снёс и засадил тополями(деревьями)... тополь мгновенно вырастает... заключил договор с немцами на поставку дружба-пил STIL и устраивал бы по выходным шоу для акиматовских древоНЕНАВИСНИКОВ... онибы тополя в парке-полигоне валили,а город бы не трогали... немцам-реклама,акиматовским-кайф,шашлычкам-опилки без смолы древесной,мне-лавэ....
на лавэ,яб прикупил деревеньку и заселил её деффками... и жыл бы там от уик-энда,до уик-энда...
P.S.
да,для древоМАНЬЯКОВ,ябы прикупил в КОМИ-асср пилы "дружба-2" :lol: :lol: :lol:
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§ olegggon
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 862
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 08.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нолик забыли дописать. А так за 5,9 млн. полгорода сбежится участвовать.
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Народный контроль
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Нолик забыли дописать. А так за 5,9 млн. полгорода сбежится участвовать.

Вы думаете там большая прибыль? Какой вы наивный! Моя соседка уволилась от туда по причине отсутствия доходов,следовательно и заработной платы. Доходя только от арендаторов. А от аттракционов одни убытки. Колесо обозрения даже не окупает расходы на электроэнергию! Плюс ежегодные платные испытания на безопасность.

Народный контроль
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, МАЛЬЧИКИ, С праздником ВАС!

§ 07Litra
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9384
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 08.03.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Моя соседка уволилась от туда по причине отсутствия доходов,следовательно и заработной платы. Доходя только от арендаторов. А от аттракционов одни убытки.

та не может быть... :-o штоб у нас,в ХАБАРланде... :-o :-o и такое... :-( :-( :-(
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Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..

Цитата:
olegggon:
С праздником

тебя поздравили
и от себя лично!

///
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 14:19
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 лямов невеликие теньги - какой то подвох кроется ? С умом Парк можно раскрутить - что-то здесь не так.
Или опечатка

пэтриот
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучшую половину человечества (глобально) с праздником !!!! Ну и всего самого лучшего!!!

ага
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 14:25
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9861
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.03.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вы думаете там большая прибыль?

Прибыль не важна, место хорошее..
Там ведь можно 24х этажку замутить, и не надо никакого чертового колеса..
Плати в ПКСК круглый год, за свет, за отопление и воду и то больше выйдет, чем от колеса..
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Товарищ Ын
Re: Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в...




Отправлено: 08.03.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, попрощайтесь с парком.

Деревья вырубят как всегда, атракционы сдадут на металлолом, а на месте этой красоты построят очередной Март.

Бывалый, Хохол, 112-й и чекушка будут довольны :lol:

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