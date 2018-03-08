Парк культуры и отдыха Костаная планируют передать в доверительное управление

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Торги по передаче в доверительное управление без права выкупа назначены на 13 марта. Желающие приобрести ГКП «Костанайский городской парк культуры и отдыха» в доверительное управление должны внести гарантийный взнос в размере 5 200 944 тенге - 30% от балансовой стоимости.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Да, Парк культуры и отдыха выставили на торги, - подтвердил «НГ» директор ГКП Амангельды ДОСЖАНОВ. - Мы полностью находимся на хозрасчете, на самоокупаемости, из бюджета ни копейки не получаем. Сейчас выживаем в основном за счет кредитов и еще рассчитывается за некоторые старые. Например, на покупку нового колеса обозрения взяли кредит несколько лет назад, а рассчитываемся до сих пор. В этому году должны, наконец, его закрыть. Поэтому, если найдется хороший управленец, будем только за.

По словам Досжанова, предполагается, что новый управленец организует работу аттракционов, купит новые и из этого будет извлекать прибыль. В руководстве ГКП также надеются, что правильная организация работы позволит парку работать без кредитов. Балансовая стоимость всего предприятия, включая здания, технику, аттракционы, сейчас составляет около 173 млн тенге.

Напомним, в октябре 2015 года ГКП «Костанай-Су» также планировали передать в доверительное управление без права выкупа, но в итоге предприятие так и осталось на балансе городского акимата.