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В ДВД Костанайской области не могут пояснить, почему полицейские допустили нарушение правил парковки "Лексуса" во время отчета главы региона

Ольга ЛИХОГРАЙ

7 марта 2018, 15:03 |  Государство

Пресс-служба ДВД ответила на запрос "НГ" по поводу парковки Lexus с госномером 570 АР на стоянке для инвалидов возле здания спорткомплекса в микрорайоне Аэропорт. Точнее, ответ предоставили только на два вопроса, еще два остаются без ответа.

Факт нарушения ПДД был зафиксирован нашим корреспондентом 23 февраля, в то время , когда в спорткмплексе проходила встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с населением.

Фото из архива "НГ"

- Сотрудниками местной полицейской службы УВД Костаная 1 марта водитель автомашины марки Lexus с государственным регистрационным номером 570 AP 10 привлечен к административной ответственности по ст. 597 ч. 4 КоАП РК, - значится в ответе пресс-службы. - Данный водитель нарушил пункт 1.5.2. Правил дорожного движения, а именно - осуществил стоянку транспортного средства под знаком «Инвалид». Автомобиль принадлежит одному из частных предприятий области. Санкция ст. 597 КоАП РК предусматривает штраф в размере 10 МРП или 24 050 тенге. В связи с тем, что он был оплачен сразу, сумма составила 50%, или 12 025 тенге.

То, что за явное нарушение правил парковки предусмотрен штраф, было очевидно. Сложнее было понять, почему полицейские, регулирующие движение в этом месте, допустили это нарушение и что им за это грозит. Именно эти два вопроса в ДВД области проигнорировали.

- Я ответила на вопросы в рамках своей компетенции, - сообщила «НГ» инспектор административной полиции Оркен ТЛЕУКЕНОВА. - Все остальные вопросы - в пресс-службу ДВД.

В пресс-службе ДВД нас отправили... назад в административную полицию.

В связи с чем «НГ» 6 марта продублировала вопросы о компетентности полицейских, допустивших нарушение правил парковки, в запросе начальнику ДВД Бекета Аймагамбетова. Ждем ответа.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: В ДВД Костанайской области не могут пояснить, почему...




Отправлено: 07.03.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
почему полицейские, регулирующие движение в этом месте, допустили это нарушение и что им за это грозит.
Что значит "почему допустили"?
Они что - должны были под колеса лечь, не давая заехать?
Или противотанковые ежи там установить?
Или на руках вынести этот лексус с места для инвалидов?
Вы там совсем уже рехнулись, дарагая ридакцыя?

ПС.
Номер прикольный.
Случайно достался ))))))

Горожанин
Re: В ДВД Костанайской области не могут пояснить, почему...




Отправлено: 07.03.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они только по улицам города придираться до простых горожан могут, а привлечь к ответственности акиматовских, проявив принципиальность, на это кишка тонка.

не ту страну назвали Гондурасом
Re: В ДВД Костанайской области не могут пояснить, почему...




Отправлено: 07.03.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название частной компании в студию, страна должна знать своего героя....

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