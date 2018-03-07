В ДВД Костанайской области не могут пояснить, почему полицейские допустили нарушение правил парковки "Лексуса" во время отчета главы региона
Ольга ЛИХОГРАЙ
Пресс-служба ДВД ответила на запрос "НГ" по поводу парковки Lexus с госномером 570 АР на стоянке для инвалидов возле здания спорткомплекса в микрорайоне Аэропорт. Точнее, ответ предоставили только на два вопроса, еще два остаются без ответа.
Факт нарушения ПДД был зафиксирован нашим корреспондентом 23 февраля, в то время , когда в спорткмплексе проходила встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с населением.
Фото из архива "НГ"
- Сотрудниками местной полицейской службы УВД Костаная 1 марта водитель автомашины марки Lexus с государственным регистрационным номером 570 AP 10 привлечен к административной ответственности по ст. 597 ч. 4 КоАП РК, - значится в ответе пресс-службы. - Данный водитель нарушил пункт 1.5.2. Правил дорожного движения, а именно - осуществил стоянку транспортного средства под знаком «Инвалид». Автомобиль принадлежит одному из частных предприятий области. Санкция ст. 597 КоАП РК предусматривает штраф в размере 10 МРП или 24 050 тенге. В связи с тем, что он был оплачен сразу, сумма составила 50%, или 12 025 тенге.
То, что за явное нарушение правил парковки предусмотрен штраф, было очевидно. Сложнее было понять, почему полицейские, регулирующие движение в этом месте, допустили это нарушение и что им за это грозит. Именно эти два вопроса в ДВД области проигнорировали.
- Я ответила на вопросы в рамках своей компетенции, - сообщила «НГ» инспектор административной полиции Оркен ТЛЕУКЕНОВА. - Все остальные вопросы - в пресс-службу ДВД.
В пресс-службе ДВД нас отправили... назад в административную полицию.
В связи с чем «НГ» 6 марта продублировала вопросы о компетентности полицейских, допустивших нарушение правил парковки, в запросе начальнику ДВД Бекета Аймагамбетова. Ждем ответа.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 3
Всего: 137
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
аргентинец: за кого бы проголосовали в бл Ну.. Наверное ты человек попросту далекий от махинаций с сослагательными наклонениями.. Веришь лжи и провокациям.. Я тоже бы ха него проголосовал, но...
Стихи мои ... и хорошие
Трое (Э. Суровый) Меня ограбили трое На тридцать два штукаря И были они не герои И не три богатыря Всё началось как в романе Машина ... девушка ... Март И ни копейки в кармане И бесшабашный азарт ...
Народный контроль: И в-пятых, хотелось бы от себя, как от избирателей, посоветовать ЦИК не позориться, Непонятки! Она же, вроде, утверждала, что гражданка Казахстана... Скорее всего, скопировала ...
Народный контроль: Сказали бы честно,что одному из акционеров ТЭС Экибастуза в лице Чубайса не хватает денег для пополнения бюджета РФ. Давай уже сразу к Златоусту переходи, че грудную клетку то...
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
Андрей: тебе этого не понять. это сложно для тебя. не Конечно сложно.. Как может капиталист сидеть в коммунистической партии? А может просто не коммунисты там сидят? Видишь, сразу напрашивается...