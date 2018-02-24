Встреча акима Костанайской области с населением закончилась упоминаем событий в Украине

23 февраля, состоялась традиционная отчетная встреча акима Костанайской области Архимеда МУХМБЕТОВА с населением. Местом встречи стал новое здание спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне Аэропорт. В большом зале, вместившем около 1 500 человек, главу региона ждали с 14.30.

В 14.50 на парковке непосредственно напротив здания спорткомплекса уже не было свободных мест – все было занято объемными внедорожниками чиновников. Автомобили остальных полицейские направляли дальше. И в упор не замечали припаркованный на стоянке для инвалидов «Лексус» с номером «Р 570 АP».

При этом автобусу, который привез людей с ограниченными возможностями, пришлось парковаться намного дальше здания комплекса и не на асфальтированной площадке, а на пока не оборудованном месте.

Архимеда Мухамбетова встретили в зале комплекса ровно в 15.00 аплодисментами. Доклад начался перечислением цифр, сумм и объемов достижений. Со слов главы региона, в рост в 2017 году пошло все – от «поголовья практически всего животноводства» до производства яиц, увеличившегося в 3 раза и подсолнечного масла, увеличившегося в 3,9 раза. Больше отремонтировано дорог, больниц, построено жилья.

- 2017 год был объявлен годом дорог, - сказал Мухамбетов. – Было отремонтировано 485 км дорог: 8,3 км попали под реконструкцию, 46 км – под капитальный ремонт, 430 км – под средний ремонт. Это на 80% больше, чем в 2016 году. На эти виды ремонтов было потрачено 28 млрд 700 млн тенге. План на 2018 год – отремонтировать 486 км дорог.

В этом году закончат разработку ПСД на строительство Корейского моста, планируется ремонт взлетно-посадочной полосы. На эти цели выделено 8 млрд 60 млн тенге. Полосу удлинят на 300 метров – с 2,5 до 2,8 км, сам терминал увеличат по площади и проходимости. Сейчас он находится в республиканской коммунальной собственности, его нужно перевести в областную коммунальную собственность.

Глава региона рассказал, что в прошлом году за счет строительства 1 700 000 кв.м. жилья условия проживания улучшили 26 000 семей. Но «этот минимум», как выразился аким, нужно увеличивать.

Нужно также увеличивать средства, вкладываемые в здравоохранение. Например, в 2017 году на улучшение качества медицинский услуг было потрачено 2,2 млрд тенге. На эти деньги купили 7 реанимобилей, 11 санитарных автомобилей, были капитально отремонтированы 4 объекта здравоохранения в районах и городах, куплены 429 компьютера.

- В этом году количество средств на улучшение качества медуслуг увеличится на 300 млн – до 2,5 млрд тенге, - отметил Мухамбетов. – Будут куплены еще 7 реанимобилей, 14 санитарных автомобилей и 1 427 компьютеров – в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, потому что запущена программа по цифровизации. Останется только повысить грамотность сотрудников сферы здравоохранения.

Большие надежды в этом году возлагают на частно-государственное партнерство, в рамках которого планируют построить два теннисных центра в Лисаковске и Рудном и физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае.

- Модернизацию сознания общественность восприняла с воодушевлением, - констатировал Мухамбетов. – В целом нам удалось отремонтировать 101 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Плохие дороги, отсутствие воды, пеньковый Костанай – о чем спрашивали Мухамбетова?

Несмотря на радужную картинку костанайского благополучия практически во всех сферах, присутствующие навстрече граждане задали много проблемных вопросов. Многие аким области переадресовывал своим заместителям, акимам городов и районов, руководителям управлений.

Первый вопрос был по поводу бездействующего элеватора в Житикаринском районе, куда возили зерно сельхозпроизводители трех районов. Из-за проворовавшихся начальников элеватор не работает, крестьянам приходится наматывать лишние километры, терпеть убытки.

Аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ ответил, что нужно запускать процесс банкротства элеватора, чтобы могла вмешаться Продкорпорация, а пока «позитивных изменений не видно».

В самой Житикаре большие проблемы со строительством жилья. В очереди стоят уже 984 человек, а в этом году лишь собираются разработать ПСД на восстановление 80 квартир.

Много вопросов поступало от жителей различных районов о плохих дорогах. Спрашивали, когда построят дорогу до п. Буревестник Наурзумского района, где дороги в ужасном состоянии? Когда сделают 74 км трассы до Боровского по маршруту Костанай-Узунколь через Мендыкаринский район? Когда отремонтируют дороги в п. Новоильиновка Тарановского района? И когда в том же районе восстановят объездную трассу, которую «убили» во время строительства Тобольского путепровода? Когда появятся нормальные дороги в Карасуском районе?

Со слов районных акимов, практически во всех перечисленных районах ремонты запланированы в этом году, если не всех участков, то хотя бы части. Ремонт не планируется лишь в Новоильиновке.

- Объездная, по которой шел транспорт во время ремонта Тобольского путепровода, будет отремонтирована, - заверил Архимед Мухамбетов. – Деньги на это уже выделили. По Новоильиновке надо смотреть, может можно включить в программу ремонтов.

Один из студентов с ограниченными возможностями поинтересовался, когда в городские автобусы смогут заезжать люди на колясках?

- Да, на всех автобусах должны выдвигаться пандусы, эти моменты нужно отрабатывать, – согласился глава региона и попросил акима Костаная Базыла Жакупова взять вопрос на контроль.

Много вопросов было про отсутствие водоснабжения и газа в селах. Аким области отвечал, что эти сферы требуют больших вложений, поэтому назвать конкретные сроки, когда в том или другом районе появится центральное водоснабжение или газ, невозможно.

Большой ложкой меда почти в самом конце встречи стало выступление жительницы района КЖБИ, представителя КСК «Партнер» Татьяны САЛКЕНОВОЙ. Она хвалила акима области за красивые карусели, качели, горки и благоустройство дворовых площадок в КЖБИ.

- Теперь нашим детям не нужно ехать в центр, чтобы поиграть и покататься, - сказала Салкенова. – Еще спасибо за благоустройство Набережной в районе КЖБИ, которая любима всеми нашими костанайцами! Все отмечают, что это ваша личная заслуга. Нам хотелось бы еще одну футбольно-баскетбольную площадку рядом с домом по ул. Мирошниченко, 3.

Архимед Мухамбетов попросил записать адрес и дал привычный ответ:

- Благодарить нужно не меня, а главу государства за мудрую и дальновидную политику.

Председатель ассоциации перевозчиков Костаная Алексея БОЙЧЕНКО поинтересовался, когда будет рассмотрено обращение перевозчиков о повышении тарифа на проезд.

- Девять фирм-перевозчиков обратились с просьбой повысить стоимость проезда до 129 тенге, - пояснил ситуацию городской аким Базыл Жакупов. – Сейчас проект на рассмотрении общественного совета, потом его рассмотрят в Палате предпринимателей и скажут, какой в итоге смогут утвердить тариф.

- Наш регион в плане автобусных перевозок нужно сравнивать с Петропавловском, Павлодаром, Кокшетау. У нас похожие климатические условия, схожие затраты на зимнее и летнее топливо, - дал рекомендации Архимед Мухамбетов. – Конечно, любое повышение – это лишние затраты для населения, смотреть нужно очень внимательно. Но, если в нашем регионе, действительно, самая низкая цена на проезд, нужно объяснять это населению. Перевозчикам надо ведь автобусы покупать, запчасти, те же пандусы предусматривать, которые люди просят. Внимательно нужно все просчитывать.

Один из последних вопросов жительницы Тарановки Ольги ВЕЛЕР вызвал аплодисменты в зале, хотя и не такие бурные, какими встречали акима области.

- Я специально приехала сюда из Тарановки, чтобы поддержать костанайцев в их протесте против кронирования деревьев, - сказала Велер. – Наши села, как и города, превращают в пеньковые населенные пункты. Хотелось бы спросить, почему нельзя доверить обрезку деревьев профессионалам? Когда нам показывают такие города, как Луганск и Славянск, где идут боевые действия, мы видим, что они утопают в зелени. У нас войны нет, но из-за сплошных пеньков ощущение, что наш регион, как после бомбежек. И еще я прочитала в одной из газет о детях, которые живут в подъездах. Как это возможно в нашем таком благополучном Костанае?

По поводу повсеместного очурбанивания Архимед Мухамбетов не нашел, что ответить. И сказал лишь, что аким Тарановского района разберется с некачественной обрезкой, не заметив, что Ольга Велер говорила о проблеме озеленения по всей области. Зато на вопрос о бездомных детях глава региона отвечал долго, объясняя, что детские дома переполнены, что мы мало строим арендного жилья и т.д, но проблему надо решать.