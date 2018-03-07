Быстрее не бывает

Форум
112
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
аргентинец: за кого бы проголосовали в бл Ну.. Наверное ты человек попросту далекий от махинаций с сослагательными наклонениями.. Веришь лжи и провокациям.. Я тоже бы ха него проголосовал, но...
07.03.18 17:44
Эдуард Суровый
Стихи мои ... и хорошие
Трое (Э. Суровый) Меня ограбили трое На тридцать два штукаря И были они не герои И не три богатыря Всё началось как в романе Машина ... девушка ... Март И ни копейки в кармане И бесшабашный азарт ...
07.03.18 17:44
ТАНОМИ
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
Народный контроль: И в-пятых, хотелось бы от себя, как от избирателей, посоветовать ЦИК не позориться, Непонятки! Она же, вроде, утверждала, что гражданка Казахстана... Скорее всего, скопировала ...
07.03.18 17:42
Александр Родионович Бородач
Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу
Народный контроль: Сказали бы честно,что одному из акционеров ТЭС Экибастуза в лице Чубайса не хватает денег для пополнения бюджета РФ. Давай уже сразу к Златоусту переходи, че грудную клетку то...
07.03.18 17:41
112
Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
Андрей: тебе этого не понять. это сложно для тебя. не Конечно сложно.. Как может капиталист сидеть в коммунистической партии? А может просто не коммунисты там сидят? Видишь, сразу напрашивается...
07.03.18 17:40
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

7 марта 2018, 10:46 |  Общество

С 1 марта среднеотпускная цена на электроснабжение за 1 кВт/ч в Костанае составит 21,44 тенге с учетом НДС. Как поясняется на сайте ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», повышение произошло «в связи с повышением тарифов на транспортировку электрической энергии по межрегиональным и региональным сетям».

Для физических лиц, потребляющих электроэнергию на бытовые нужды, среднеотпускная цена составит 16,33 тенге без НДС или 18,29 тенге с НДС за 1 кВт/ч; для прочих потребителей – 21,57 тенге без НДС или 24,16 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

Фото из архива "НГ"

Напомним, 2 февраля прошли общественные слушания по повышению тарифа, на которых руководство ТОО «КЭЦ» заявило цену в 21,99 тенге с учетом НДС против действующей с 2016 года цены 20,12 тенге с учетом НДС.

Таблица с сайта kec-eso.kz

Выслушав мнение населения, департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области выдал мотивированное заключение, снизив заявленную предприятием цену на 55 тиынов.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.03.18 16:29 Сколько стоят цветы в Костанае накануне 8 Марта
07.03.18 16:09 Прогноз на праздничные дни: морозно, ветрено, возможен снег
07.03.18 15:03 В ДВД Костанайской области не могут пояснить, почему полицейские допустили нарушение правил парковки "Лексуса" во время отчета главы региона
07.03.18 13:56 Подтопление садоводческого общества фекальными водами прокомментировали в акимате Костаная и ГКП "Костанай-Су"
07.03.18 10:09 Повышение тарифа на проезд в автобусах обсудит общественный совет Костаная
07.03.18 09:52 Жительница Лисаковска осуждена за ложный донос об изнасиловании
07.03.18 08:54 Проголосовать на выборах президента России в Костанае можно будет на одном избирательном участке
06.03.18 16:21 Предварительную программу празднования Наурыза обнародовала пресс-служба акима Костаная
06.03.18 16:01 В Костанайской области к вечеру ожидается понижение температуры и усиление ветра
06.03.18 12:40 Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

Народный контроль
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
повышение произошло «в связи с повышением тарифов на транспортировку электрической энергии по межрегиональным и региональным сетям».
Довольно интересная формулировка. То есть туже самую электроэнергию стали возит с более большими затратами? Электроэнергия вроде как пульсирует по одним и тем же проводам.

МИМКА
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на 55 тиынов
ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЁМ!

Народный контроль
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказали бы честно,что одному из акционеров ТЭС Экибастуза в лице Чубайса не хватает денег для пополнения бюджета РФ.

нано
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 11:37
Комментарий удален модератором.

Сакен
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Нашей газета за радостную весть в канун праздника

ордынец
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
в лице Чубайса

поднятие цены за проезд в автобусе тоже его козни.

mikhail
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И как после этого производителям не поднимать цены на свою продукцию: как после этого торговле не поднимать цены::: когдаж вы нажретесь!!!

[Исправлено: Gljuk, 07.03.2018 - 12:52]

Читатель 1
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
55 тиынов....мда, большая цифра, а чего не 56-57?? (а ведь уверяли что подешевеет э/эн)

декаданс
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Электроэнергия вроде как пульсирует по одним и тем же проводам.

...которые наверное уже много лет никто не меняет,но в отчетах пишет что тратит огромные средства на их замену в связи с изношенностью...

Герцена 52
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы платим 21,57 тенге как ИП. Как юридическое лицо. Хотя мы все физические, живем и не производим доходы

Узнать
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Сказали бы честно,что одному из акционеров ТЭС Экибастуза в лице Чубайса не хватает денег для пополнения бюджета РФ.

А причём тут ТЭЦ Экибастуза и Чубайс если речь об ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»? Или просто ляпнуть? Мы кстати в РФ сами электроэнергию покупаем в немалых объёмах.

Сережка
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот спасибо

Аноним
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Герцена 52:
А мы платим 21,57 тенге как ИП. Как юридическое лицо. Хотя мы все физические, живем и не производим доходы

Это в извещении так написано или вы так думаете?

Народный контроль
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу




Отправлено: 07.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сережка:
Вот спасибо

Не за что. Будут ещё на всё цены поднимать. Тухнем...

§ yeti91
Re: Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 07.03.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется разрешено подымать поквартально, не 1 ли апреля имеют право повышать?
Профайл

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 3
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх