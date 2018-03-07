Костанайцы оплатят электроэнергию за март по новому тарифу

С 1 марта среднеотпускная цена на электроснабжение за 1 кВт/ч в Костанае составит 21,44 тенге с учетом НДС. Как поясняется на сайте ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр», повышение произошло «в связи с повышением тарифов на транспортировку электрической энергии по межрегиональным и региональным сетям».

Для физических лиц, потребляющих электроэнергию на бытовые нужды, среднеотпускная цена составит 16,33 тенге без НДС или 18,29 тенге с НДС за 1 кВт/ч; для прочих потребителей – 21,57 тенге без НДС или 24,16 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

Фото из архива "НГ"

Напомним, 2 февраля прошли общественные слушания по повышению тарифа, на которых руководство ТОО «КЭЦ» заявило цену в 21,99 тенге с учетом НДС против действующей с 2016 года цены 20,12 тенге с учетом НДС.

Таблица с сайта kec-eso.kz

Выслушав мнение населения, департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области выдал мотивированное заключение, снизив заявленную предприятием цену на 55 тиынов.