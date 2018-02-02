Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае

Заявка ТОО «КЭЦ» о повышении действующего тарифа на 9,3% поступила в департамент КРЕМиЗК 15 января. Сегодня, 2 февраля, состоялись публичные слушания. Несмотря на малочисленность собравшихся, обсуждение получилось бурным, но нерезультативным. Стороны разошлись, недовольные друг другом.

Доклад директора ТОО «КЭЦ» Кайрата БИБОЛОВА занял добрых полчаса. По традиции он перечислил возросшие статьи расходов и пожаловался на убыточность предприятия.

- Так что же заставило нас обратиться с заявкой на повышение тарифа? - вопрошал директор ТОО. - Давайте смотреть фактам в глаза! Тариф на электроэнергию согласован с 1 января 2016 года. При имеющей место инфляции, росте цен на ГСМ, увеличении тарифов на передачу электрической энергии энергоснабжающая компания удерживала тариф на прежнем уровне. Это стало возможным в результате снижения затрат на покупку электроэнергии. ДКРЕМ и ЗК была проведена экспертиза, на основании которой дифференцированный тариф на электроэнергию 25 января текущего года был снижен. С начала текущего года предприятие несет убытки. Наша миссия - бесперебойная подача энергии, поэтому мы были вынуждены выйти с заявкой на повышении тарифа с 1 марта. А что же стало причиной?

Причин оказалось много. Во-первых, выросли тарифы на транспортировку электроэнергии, передачу ее по электросетям. В связи с этим для оплаты покупки и передачи электроэнергии в 2018 году ТОО «КЭЦ» необходимо дополнительно 821 млн тенге. Подскочили цены на сырье и материал. Цена на бензин А-92 с декабря 2015 года по декабрь 2017 года выросла со 135 до 165 тенге за литр. Сейчас она составляет 175 тенге за литр. Аналогичная картина сложилась и по дизельному топливу.

- Значительная статья расходов - зарплата работникам, - продолжил Биболов. - Как показывает статистика, она стабильно низкая на предприятии. За 9 месяцев 2017 года средняя зарплата по предприятию составила 100 659 тенге, что на 11 539 тенге, или на 11,5%, ниже, чем по области. В сравнении со средней по республике она на 45% ниже. В связи с вводом южного участка введены дополнительные единицы и закуплены новые автомобили. Наши доходы не позволяют поднять заработную плату нашим сотрудникам, что не только несправедливо, но и может негативно отразиться на кадрах.

Влетело в копеечку предприятию и обязательное социальное медицинское страхование. Также, по словам Биболова, в связи с повсеместной цифровизацией необходимо обновить компьютеры в ТОО. По его расчетам, 33% техники справили 10-летний юбилей, а значит, уже должны быть списаны. Кроме того, существенно снизились объемы потребления электроэнергии в области.

- Заявленная в Костанае цена составит 21,99 тенге против действующей с 2016 года 20,12 с учетом НДС, - резюмировал Биболов. - Прогнозируемый рост - 9,3%. Это означает, что за приобретение одним абонентом 100 кВт/час в месяц плата вырастет на 187 тенге. При потреблении 120 квт/час - на 224 тенге, при потреблении 150 квт/час - на 280 тенге.

Заместитель руководителя ДКРЕМиЗК Нурлан Джалгасбаев спросил, по какой причине упали объемы потребления электроэнергии.

- За счет того, что юридические лица снижают свои обороты, - ответил Биболов. - Могу привести примеры. «АгромашХолдинг», «ЕвразКаспиан Сталь», та же «Иволга» уменьшают объемы. Есть такие факты, когда потребители уходят к поставщикам, у кого ниже тарифы.

Председатель областного филиала КНПК Алпысбай АЛИМБАЕВ поинтересовался, почему электроэнергия, которую закупают по 8 тенге в Экибастузе, до потребителя доходит почти за 22 тенге за 1 кВт/час.

- При этом вы ничего не производите, являясь просто посредником, - отметил Алимбаев. - К тому же вы берете кредиты на свои нужды - покупку машин и все прочее, а проценты за эти кредиты вешаете на нас, потребителей! Вы с МРЭТ и «ЭПК-Forfait» с одного кармана берете, в другой кладете. Здесь тоже получается маржа. Не поэтому ли у нас в Костанае самая высокая цена на электроэнергию в Казахстане? Наша зарплата не соответствует вашим тарифам!

- Костанайская область находится очень далеко от Экибастуза, - пояснил Биболов. - Я плачу за транспортировку. Это не моя прихоть!

В зале пошутили, что единственный выход из положения - передвинуть область поближе к Экибастузу.

Секретарь обкома КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА высказала подозрения, что публичные слушания по повышению тарифа специально проводят в здании ДКРЕМиЗК, которое находится далеко от центра, да еще и на 4 этаже, куда может забраться не всякий пенсионер.

- Если бы это было в центре и на первом этаже, пришли бы много людей и можно было обеспечить больше прозрачности, - заявила Масленкова. - Мы против повышения! И не только на электроэнергию, а на все виды услуг для населения! Вы без конца лезете к нам то в левый карман, то в правый! Вы уже догола раздели нас, уж простите за выражение. Один директор ничего не обновил, бросил все и ушел... Второй - точно так же. Уважаемые господа, не справляетесь с работой, не можете руководить, передайте предприятие в собственность государства! Народ сможет руководить!

Консенсус достигнут не был. Как сообщил Нурлан Джалгасбаев, теперь заявка будет со всех сторон рассмотрена в ДКРЕМиЗК.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА