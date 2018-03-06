Быстрее не бывает

Форум
Мухтар
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112: Все кто хочет жить лучше, все кто пользуется айфоном или интернетом или фордом и шевролетом, потеряли свою совесть.. Да прям. Он наверно имел ввиду. Не совесть, а внешнее управление. Как...
06.03.18 18:04
112
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
ТАНОМИ: Кстати, Кёнигсберг мог стат Хм.. Вам мало как стало наше все Литва, Эстония, Латвия, Украина? Ну стали они нашими и? Где же они? Поменьше читайте всякой пропаганды, особенно перед 8м...
06.03.18 18:02
Мухтар
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
112: Все кто хочет жить лучше, все кто пользуется айфоном или интернетом или фордом и шевролетом, потеряли свою совесть.. Да прям. Он наверно имел ввиду. Не совесть, а внешнее управление. Как...
06.03.18 18:02
112
Львов: архитектурный, пряничный, смачный
ТАНОМИ: какая бы страна это стерпела? Хех.. То есть если Киргизия отправила в свое время отдыхать американскую базу, то американцам нужно было напасть на нее и захватить территорию в пол...
06.03.18 18:00
шанхай уральская
Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
продлен до района ПЧСТР редакция, вы хоть поясняйте, что это за набор согласных букв Хочу поинтерисоваться где вы Жили были что район ПЧСТР не знаете так он и есть так сказать в народе его называют...
06.03.18 17:58
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят казахстанцам в российских вузах

6 марта 2018, 09:36 |  Государство

В министерстве также привели рейтинг популярности российских университетов среди абитуриентов из Казахстана, передает Informburo.kz.

В соответствии с планом приёма иностранных граждан на обучение в российских вузах Республике Казахстан предоставлено 452 государственные стипендии. Об этом сообщает пресс-служба посольства РК в РФ со ссылкой на министра образования и науки России Ольгу Васильеву.

Мониторинг показал, что уезжая поступать в Российскую Федерацию, казахстанские абитуриенты чаще всего выбирают Высшую школу экономики, МИФИ, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт. Среди наиболее востребованных казахстанцами специальностей в министерстве назвали "экономику", "лечебное дело", "юриспруденцию", "менеджмент", "международные отношения", "прикладную математику и физику" и "ядерную физику и технологию".

Подготовка специалистов осуществляется также в расположенных на территории Казахстана филиалах МГУ им. Ломоносова, Московского авиационного института, Челябинского государственного университета, РЭУ имени Плеханова и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

"Граждане Казахстана наряду с гражданами Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана поступают в российские организации высшего образования на равных правах, что даёт им возможность сдавать ЕГЭ в пунктах приёма экзамена, открытых в этих странах. Минобрнауки России предпринимаются необходимые меры по удовлетворению потребностей Казахстана в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных экономикой республики", – отметила Васильева.

По информации МОН РФ, в настоящее время в российских вузах обучается почти 67 тысяч граждан Казахстана, из них 26,8 тысяч – за счёт федерального бюджета и чуть более 40 тысяч человек – на платной основе.

Казахстан уже несколько лет является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. В 2017 году большинство казахстанских выпускников, выбравших для учёбы заграницу, предпочли российские университеты. По мнению президента Ассоциации высших учебных заведений РК Рахмана Алшанова, одной из причин тому является выделение Россией большего числа бюджетных мест.

Тем временем в Восточном Казахстане в 2017 году удалось вдвое сократить студенческую миграцию. Улучшению ситуации способствовало изменение формата ЕНТ и увеличение числа грантов в вузах РК, отметили в управлении образования ВКО.

5 марта на совместном заседании палат Парламента Президент Казахстана Нурсултан сообщил о выделении в 2018-2019 годах дополнительных 20 тысячах грантов, а также пообещал решить проблему с общежитиями в ближайшие годы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.03.18 16:21 Предварительную программу празднования Наурыза обнародовала пресс-служба акима Костаная
06.03.18 16:01 В Костанайской области к вечеру ожидается понижение температуры и усиление ветра
06.03.18 12:40 Политика Трампа повлияет на курс тенге - эксперт
06.03.18 11:51 Автобусы №№ 8 и 10 изменят схему движения в Костанае
06.03.18 10:58 В связи с погодными условиями в Костанайской области перекрыли трассу
06.03.18 10:08 Два человека заблудились в степи в Аулиекольском районе Костанайской области
05.03.18 18:45 "Вы - краса и гордость Казахстана!" - женщин Костанайской области поздравили с 8 Марта
05.03.18 17:49 Выставка работ, выполненных в технике батика, открылась в Костанае
05.03.18 16:07 ГКП "Костанай Су" не готово назвать причину подтопления дач канализационными стоками
05.03.18 14:29 В Костанае 19-летняя девушка спрыгнула с крыши многоэтажного дома

Комментарии к новости

Владимир
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...




Отправлено: 06.03.18 - 09:51
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...




Отправлено: 06.03.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
соседи всегда нам помогут. проверено временем.
хочешь учиться в России-учись.
и на их бюджете, поступая наравне с россиянами.
главное, для них мы все -казахстанцы. одинаковые.
ни казахи, ни армяне, ни русские..
а ведь могли в принципе и по другому поступить.

FOMA
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...




Отправлено: 06.03.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тем временем в Восточном Казахстане в 2017 году удалось вдвое сократить студенческую миграцию. Улучшению ситуации способствовало изменение формата ЕНТ и увеличение числа грантов в вузах РК

Интересно, чем конкретным докажут данную информацию? Опять на "бумажечке" ля-ля и забыли. Ни чего нового, все как обычно.

Есть вопрос.
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...




Отправлено: 06.03.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, венгры, китайцы и россияне ждут наших студентов. Что по этому поводу, кто слышал с Украины, Прибалтики и других дружественных нам стран?

пурга
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...




Отправлено: 06.03.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересно, венгры, китайцы и россияне ждут наших студентов.

Китайцы пачками учатся в вузах России от Владивостока до Калининграда. Им там целые группы организуют и преподавателей на языке. А у нас образование в Китае - это мечта! Что же все так вывернулось? Понты зарубежного образования, однако.

§ 07Litra
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9375
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5 марта на совместном заседании палат Парламента Президент Казахстана Нурсултан сообщил
обана... газета та с АБИШЕВИЧЕМ на короткой ноге... чую,инвестиции,по блату,посыпятца.... :lol:
Профайл

§ 07Litra
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9375
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть вопрос.:
Интересно, венгры, китайцы и россияне ждут наших студентов.

не ждут... но двери открыты... даже распахнуты... вот у нас,в катманде,на BOSCHе полно практикантов с раши,беларуси,вукрайны.... отпрыск грит,живут и работают без конфликтов.... а в больничке,где я тружусь,есть молодые врачи из туркмении,узбекистана,армении...
Профайл

андрей
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...




Отправлено: 06.03.18 - 14:28
Комментарий удален модератором.

§ 07Litra
Re: В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9375
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 06.03.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
,есть молодые врачи из туркмении,узбекистана,армении...

в смысле... не ИЗ туркмении врачи,а ребята туркмены,но выучившиеся в катманде... здеся,наверна,и остануца...
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 2
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх