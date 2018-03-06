В МОН РФ рассказали, сколько госстипендий выделят казахстанцам в российских вузах

В министерстве также привели рейтинг популярности российских университетов среди абитуриентов из Казахстана, передает Informburo.kz.

В соответствии с планом приёма иностранных граждан на обучение в российских вузах Республике Казахстан предоставлено 452 государственные стипендии. Об этом сообщает пресс-служба посольства РК в РФ со ссылкой на министра образования и науки России Ольгу Васильеву.

Мониторинг показал, что уезжая поступать в Российскую Федерацию, казахстанские абитуриенты чаще всего выбирают Высшую школу экономики, МИФИ, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт. Среди наиболее востребованных казахстанцами специальностей в министерстве назвали "экономику", "лечебное дело", "юриспруденцию", "менеджмент", "международные отношения", "прикладную математику и физику" и "ядерную физику и технологию".

Подготовка специалистов осуществляется также в расположенных на территории Казахстана филиалах МГУ им. Ломоносова, Московского авиационного института, Челябинского государственного университета, РЭУ имени Плеханова и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

"Граждане Казахстана наряду с гражданами Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана поступают в российские организации высшего образования на равных правах, что даёт им возможность сдавать ЕГЭ в пунктах приёма экзамена, открытых в этих странах. Минобрнауки России предпринимаются необходимые меры по удовлетворению потребностей Казахстана в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных экономикой республики", – отметила Васильева.

По информации МОН РФ, в настоящее время в российских вузах обучается почти 67 тысяч граждан Казахстана, из них 26,8 тысяч – за счёт федерального бюджета и чуть более 40 тысяч человек – на платной основе.

Казахстан уже несколько лет является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. В 2017 году большинство казахстанских выпускников, выбравших для учёбы заграницу, предпочли российские университеты. По мнению президента Ассоциации высших учебных заведений РК Рахмана Алшанова, одной из причин тому является выделение Россией большего числа бюджетных мест.

Тем временем в Восточном Казахстане в 2017 году удалось вдвое сократить студенческую миграцию. Улучшению ситуации способствовало изменение формата ЕНТ и увеличение числа грантов в вузах РК, отметили в управлении образования ВКО.

5 марта на совместном заседании палат Парламента Президент Казахстана Нурсултан сообщил о выделении в 2018-2019 годах дополнительных 20 тысячах грантов, а также пообещал решить проблему с общежитиями в ближайшие годы.