Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат учителям и врачам – Сагинтаев

По мнению депутатов, реальная оплата труда гражданских служащих не растёт из-за неизменно низкого уровня базового должностного оклада, передает Informburo.kz.

Депутаты Мажилиса обратились к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с запросом об оплате труда работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Авторы запроса отмечают, что задача повышения реального уровня оплаты труда гражданских служащих в Послании Президента названа одной из приоритетных, но несмотря на это, не исполнена.

"В 2016 году реальная среднемесячная зарплата работников здравоохранения выросла всего на 0,7%, а в 2017 году уменьшилась на 4,3%. По факту получается, что заработная плата не увеличилась, а уменьшилась", – отмечают депутаты.

В запросе сообщается, что уровень оплаты труда отдельных работников составляет чуть больше двух долларов в день, по международным стандартам это отметка крайней бедности.

Депутаты пояснили, что одна из основных причин сложившегося уровня оплаты труда гражданских служащих – низкий уровень базового должностного оклада, который уже семь лет не меняется и составляет 17 697 тенге (на 40% ниже прожиточного минимума).

"Неоднократное повышение уровня оплаты труда работников социальной сферы сводилось к увеличению коэффициентов, применяемых для исчисления должностных окладов. Однако принятые меры никак не отразились на увеличении реального размера заработной платы", – говорится в депутатском запросе.

Поэтому депутаты предложили должностной оклад заменить на установленный законом гарантированный минимум денежных выплат работнику – минимальный размер месячной заработной платы.

"При таком подходе труд будет оцениваться более объективно, так как будет регулироваться реальными факторами, ведь минимальный размер месячной заработной платы индексируется ежегодно с учётом уровня инфляции", – пояснили своё предложение депутаты.

Бакытжан Сагинтаев произвёл расчёты и в ответе депутатам сообщил, что денег на реализацию их предложения в бюджете нет.

"Размер минимальной заработной платы, исходя из прогноза на 2019 год, составит 29 981 тенге. Это приведёт к одномоментному увеличению заработной платы гражданских служащих на 69,4%", – пояснил Сагинтаев.

По предварительным расчётам, на эти расходы дополнительно из бюджета в 2019 году потребуется около 875,6 млрд тенге, в 2020 году – 961,1 млрд тенге, в 2021 году – 1 050 млрд тенге, в 2022 году – 1 142,4 млрд тенге.

"Учитывая большую нагрузку на государственный бюджет при изменении базового должностного оклада, полагаю целесообразным вопросы повышения оплаты труда работников бюджетной сферы рассматривать поэтапно, с учётом темпов экономического развития страны и возможностей республиканского бюджета.

В ответе на депутатский запрос премьер-министр приводит данные по уровню зарплат гражданских работников:

учитель с высшим образованием и высшей категорией со стажем работы 16-20 лет – 98,5 тысячи тенге;

учитель с высшим образованием без категории со стажем работы 5-7 лет – 74,4 тысячи тенге;

воспитатель с высшим образованием и первой категорией со стажем работы 13-16 лет – 78,1 тысячи тенге;

врач высшей категорией с высшим образованием со стажем работы 16-20 лет – 142,9 тысяч тенге;

врач с высшим образованием без категории со стажем работы 5-7 лет – 73,5 тысячи тенге;

медсестра с высшей категорией и высшим образованием со стажем работы 16-20 лет – 127,1 тысячи тенге;

медсестра с высшим образованием без категории, со стажем работы 5-7 лет – 66,9 тысячи тенге;

социальный работник с высшим образованием и высшей категорией со стажем работы 16-20 лет – 91 тысяча тенге;

социальный работник с высшим образованием без категории со стажем работы 5-7 лет – 73,5 тысячи тенге;

санитарка четвёртого разряда – 42,3 тысячи тенге.

В начале года Министерство образования и науки сообщило, что учителя, которые работают по программам обновлённого содержания, с января получают повышенную зарплату. Остальным оклад повысят поэтапно.

О том, что зарплаты казахстанских учителей в реальном выражении снижаются, а не повышаются, ранее также заявил директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев.