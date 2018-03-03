Быстрее не бывает

Форум
архимед
657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года
На всех владельцев собак: больших и маленьких надо ввести ежегодный налог в размере в зависимости от размера собаки: от 2 МРП до 100 МРП! Ввести на законодательном уровне ответственность владельцев...
03.03.18 16:06
Медный
Новости незалежной ономастии
Маня с трудоднями: тю, как дети малые по шаблону штампуют и штампуют
03.03.18 16:04
Маня
Новости незалежной ономастии
юля елиссева: я, однозначно за Самодуровку! а ты сама-то из каких мест? ато голосует она лихо) Тобыл ее не устраивает, а жить в Самодуровке прям милое дело
03.03.18 15:55
Маня с трудоднями
Новости незалежной ономастии
Елена, твой праведный гнев понятен. но уж мне б тоже не понравилось, если б меня назвали ТОБЫЛИЦЕЙ, как кобылицей))) по поводу переименования. что за кипиш?ничего не происходит. жить так и останемся...
03.03.18 15:53
Елена
Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы
Автор все правильно отметил. Специально за город собрали, чтобы те, кто хотел задать вопросы, не успели. А нагнали тех, кто лишних вопросов не задает. Поэтому и прошло все тихо мирно. К сожалению так...
03.03.18 15:47
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат учителям и врачам – Сагинтаев

3 марта 2018, 13:46 |  Государство

По мнению депутатов, реальная оплата труда гражданских служащих не растёт из-за неизменно низкого уровня базового должностного оклада, передает Informburo.kz.

Депутаты Мажилиса обратились к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с запросом об оплате труда работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Авторы запроса отмечают, что задача повышения реального уровня оплаты труда гражданских служащих в Послании Президента названа одной из приоритетных, но несмотря на это, не исполнена.

"В 2016 году реальная среднемесячная зарплата работников здравоохранения выросла всего на 0,7%, а в 2017 году уменьшилась на 4,3%. По факту получается, что заработная плата не увеличилась, а уменьшилась", – отмечают депутаты.

В запросе сообщается, что уровень оплаты труда отдельных работников составляет чуть больше двух долларов в день, по международным стандартам это отметка крайней бедности.

Депутаты пояснили, что одна из основных причин сложившегося уровня оплаты труда гражданских служащих – низкий уровень базового должностного оклада, который уже семь лет не меняется и составляет 17 697 тенге (на 40% ниже прожиточного минимума).

"Неоднократное повышение уровня оплаты труда работников социальной сферы сводилось к увеличению коэффициентов, применяемых для исчисления должностных окладов. Однако принятые меры никак не отразились на увеличении реального размера заработной платы", – говорится в депутатском запросе.

Поэтому депутаты предложили должностной оклад заменить на установленный законом гарантированный минимум денежных выплат работнику – минимальный размер месячной заработной платы.

"При таком подходе труд будет оцениваться более объективно, так как будет регулироваться реальными факторами, ведь минимальный размер месячной заработной платы индексируется ежегодно с учётом уровня инфляции", – пояснили своё предложение депутаты.

Бакытжан Сагинтаев произвёл расчёты и в ответе депутатам сообщил, что денег на реализацию их предложения в бюджете нет.

"Размер минимальной заработной платы, исходя из прогноза на 2019 год, составит 29 981 тенге. Это приведёт к одномоментному увеличению заработной платы гражданских служащих на 69,4%", – пояснил Сагинтаев.

По предварительным расчётам, на эти расходы дополнительно из бюджета в 2019 году потребуется около 875,6 млрд тенге, в 2020 году – 961,1 млрд тенге, в 2021 году – 1 050 млрд тенге, в 2022 году – 1 142,4 млрд тенге.

"Учитывая большую нагрузку на государственный бюджет при изменении базового должностного оклада, полагаю целесообразным вопросы повышения оплаты труда работников бюджетной сферы рассматривать поэтапно, с учётом темпов экономического развития страны и возможностей республиканского бюджета.

В ответе на депутатский запрос премьер-министр приводит данные по уровню зарплат гражданских работников:

  • учитель с высшим образованием и высшей категорией со стажем работы 16-20 лет – 98,5 тысячи тенге;
  • учитель с высшим образованием без категории со стажем работы 5-7 лет – 74,4 тысячи тенге;
  • воспитатель с высшим образованием и первой категорией со стажем работы 13-16 лет – 78,1 тысячи тенге;
  • врач высшей категорией с высшим образованием со стажем работы 16-20 лет – 142,9 тысяч тенге;
  • врач с высшим образованием без категории со стажем работы 5-7 лет – 73,5 тысячи тенге;
  • медсестра с высшей категорией и высшим образованием со стажем работы 16-20 лет – 127,1 тысячи тенге;
  • медсестра с высшим образованием без категории, со стажем работы 5-7 лет – 66,9 тысячи тенге;
  • социальный работник с высшим образованием и высшей категорией со стажем работы 16-20 лет – 91 тысяча тенге;
  • социальный работник с высшим образованием без категории со стажем работы 5-7 лет – 73,5 тысячи тенге;
  • санитарка четвёртого разряда – 42,3 тысячи тенге.

В начале года Министерство образования и науки сообщило, что учителя, которые работают по программам обновлённого содержания, с января получают повышенную зарплату. Остальным оклад повысят поэтапно.

О том, что зарплаты казахстанских учителей в реальном выражении снижаются, а не повышаются, ранее также заявил директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.03.18 15:51 Второй автопробег «Девушка рулит», посвященный 8 Марта, прошел в Костанае
03.03.18 15:14 "Одного заместителя достаточно" - Биртанов ответил на жалобы медиков на низкую зарплату
03.03.18 12:58 В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа
03.03.18 12:03 Юрий БОНДАРЕНКО: О причастности к истории
03.03.18 11:17 Перерасход ГСМ и превышение пробега служебного автотранспорта обсудили на заседании Совета по этике
03.03.18 10:16 9 сессий, 115 решений - секретарь Костанайского облмаслихата отчитался о работе за 2017 год
03.03.18 09:44 Стали известны подробности ЧП в здании рудненского телеканала
03.03.18 09:04 657 владельцев собак и кошек привлекли к ответственности в Костанае с начала 2018 года
02.03.18 22:29 На сессии Костанайского областного маслихата обсудили, как исполняется законодательство РК, защищающее права инвалидов
02.03.18 18:50 40 женщин пригласил Дом дружбы Костанайской области на концерт в честь 8 Марта

Комментарии к новости

Бюджет
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 03.03.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы побольше переименованием занимайтесь и тогда денег ваааащпе не будет.

Читатель 1
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 03.03.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уже много чего бюджет "не осилит"))) (Времена "поля чудес" закончились ....)

ВУДУ из Никарагуа
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 03.03.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное на служебные автомобили хватило :lol: а остальное подождет! 8-)

Гость
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...




Отправлено: 03.03.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое главное, что бы бюджет страны осилил повышение зарплат депутатам и министрам. Зарплата двумя траншами в месяц маловато будет.

§ olegggon
Re: Бюджет не осилит предложенное депутатами повышение зарплат...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.03.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВУДУ из Никарагуа:
Главное на служебные автомобили хватило а остальное подождет! [/quo

Вот вот, на джипари 200-ые, 570-ые для себя денег не жалеют, а как врачам простым, так денег нет.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 0
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх