Минимальные и максимальные зарплаты учителей средних школ озвучила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото Турара Казангапова
- Должностной оклад учителя со стажем три года без категории составляет 56 тысяч тенге. Есть еще ряд надбавок и доплат за проверку тетрадей, за заведование кабинетом и так далее - они составляют порядка 22 тысяч тенге. На сегодня у него зарплата около 78 тысяч тенге, - рассказала Асылова на пресс-конференции в здании правительства.
По ее словам, после надбавки к окладу за переход на обновленное содержание такой учитель будет получать на 16 тысяч больше, то есть порядка 94 тысяч тенге.
- У учителя со стажем свыше 25 лет, с высшей категорией должностной оклад на сегодня составляет 83 тысячи тенге, доплаты за различные виды дополнительной нагрузки предусмотрены в размере около 25 тысяч тенге, плюс 24 тысячи тенге у него будет доплата за обновленное содержание. В целом он будет получать 133 тысячи тенге, - сообщила она.
По словам Асыловой, на 1 января 2017 года заработная плата в системе образования по стране составляла в среднем 99 тысяч тенге. С учетом увеличения заработной платы учителей, перешедших на обновленное содержание, средняя зарплата в системе образования увеличится до 130-140 тысяч тенге.
Напомним, с января текущего года, по данным МОН РК, повысятся зарплаты учителей 1, 2, 5, 7 классов, с сентября 2018 года будет увеличена заработная плата учителям 3, 6, 8 классов. С сентября 2019 года включаются учителя 4, 9, 10 классов и с 2020-го - учителя 11 классов. Размер надбавки составит 30 процентов от должностного оклада.
- На примере, надбавка учителю со стажем 15 лет первой категории на уровне города будет 24 тысячи тенге, на селе - 25 тысяч 860 тенге. Это при полной нагрузке, - отметила Асылова.
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