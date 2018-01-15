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Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН

15 января 2018, 13:43 |  Государство

Минимальные и максимальные зарплаты учителей средних школ озвучила вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Турара Казангапова

- Должностной оклад учителя со стажем три года без категории составляет 56 тысяч тенге. Есть еще ряд надбавок и доплат за проверку тетрадей, за заведование кабинетом и так далее - они составляют порядка 22 тысяч тенге. На сегодня у него зарплата около 78 тысяч тенге, - рассказала Асылова на пресс-конференции в здании правительства.

По ее словам, после надбавки к окладу за переход на обновленное содержание такой учитель будет получать на 16 тысяч больше, то есть порядка 94 тысяч тенге.

- У учителя со стажем свыше 25 лет, с высшей категорией должностной оклад на сегодня составляет 83 тысячи тенге, доплаты за различные виды дополнительной нагрузки предусмотрены в размере около 25 тысяч тенге, плюс 24 тысячи тенге у него будет доплата за обновленное содержание. В целом он будет получать 133 тысячи тенге, - сообщила она.

По словам Асыловой, на 1 января 2017 года заработная плата в системе образования по стране составляла в среднем 99 тысяч тенге. С учетом увеличения заработной платы учителей, перешедших на обновленное содержание, средняя зарплата в системе образования увеличится до 130-140 тысяч тенге.

Напомним, с января текущего года, по данным МОН РК, повысятся зарплаты учителей 1, 2, 5, 7 классов, с сентября 2018 года будет увеличена заработная плата учителям 3, 6, 8 классов. С сентября 2019 года включаются учителя 4, 9, 10 классов и с 2020-го - учителя 11 классов. Размер надбавки составит 30 процентов от должностного оклада.

- На примере, надбавка учителю со стажем 15 лет первой категории на уровне города будет 24 тысячи тенге, на селе - 25 тысяч 860 тенге. Это при полной нагрузке, - отметила Асылова.
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Комментарии к новости

§ Rem
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 15.01.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Должностной оклад учителя со стажем три года без категории составляет 56 тысяч тенге. Есть еще ряд надбавок и доплат за проверку тетрадей, за заведование кабинетом и так далее - они составляют порядка 22 тысяч тенге. На сегодня у него зарплата около 78 тысяч тенге

оффигенно вчерашние выпускники могут прожить, семью завести, квартиру купить в ипотеку. И это еще без вычетов пенс. и прочего
Профайл

Народный контроль
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не знаю,знакомая учительница в школе получает на данный момент порядка 170 000 тенге.

учитель труда
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rem:
оффигенно вчерашние выпускники могут прожить, семью завести, квартиру купить в ипотеку. И это еще без вычетов пенс. и прочего

а вы все думали, что они в золоте купаются и бездельничают плюс на них все общественные мероприятия, типа переписи населения, выборы, сборы подписей, ходьба на различные концерты, спектакли, симфонии, оперы, спектакли, при чем со всем классом, выписка газет и журналов и т.д.

Вопрос
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как это повышение коснется тренеров,которые при школах ведут различные секции,школьных психологов и логопедов? Или они опять не относятся ни к какой категории?

земляк
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ну не знаю,знакомая учительница в школе получает на данный момент порядка 170 000 тенге.


мало что-то. В России раза в два-три больше.

друид
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ну не знаю,знакомая учительница в школе получает на данный момент порядка 170 000 тенге.

Молодые 56 тысяч тенге.

§ Медный
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1631
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.01.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Цитата:
Вопрос:

никак.. как не коснётся и преподавателей ВУЗов и других людей от образования но другой формы собственности.

54 я так понимаю это начисления, а на руки сколько? 49? А минималка?
Ну можете пнуть в мою сторону, я считаю деньги государства, когда один депутат получает как 10 учителей, а то и более... больше 100 лет не было такого расслоения в обществе. :-x
Профайл

Леший
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец 50 тысяч зарплаты. Бедные учителя...

Аноним
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Ну не знаю,знакомая учительница в школе получает на данный момент порядка 170 000 тенге.

В Назарбаев-школе? Или ваша знакомая - завуч?

Аноним
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с января текущего года, по данным МОН РК, повысятся зарплаты учителей 1, 2, 5, 7 классов, с сентября 2018 года будет увеличена заработная плата учителям 3, 6, 8 классов. С сентября 2019 года включаются учителя 4, 9, 10 классов и с 2020-го - учителя 11 классов.

А в чём различие между 2-м и 3-м, 5-м и 6-м, 7-м и 8-м и т.д. классами? Меньше крови пьют ученички? Или есть разница в объёме доносимых до мозга ученика знаний?

Базылбек
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
земляк:
Народный контроль:
Ну не знаю,знакомая учительница в школе получает на данный момент порядка 170 000 тенге.


мало что-то. В России раза в два-три больше.

во счастливчики, если так пойдет их учителя могут нанимать наших учителей в дом работницы, где то проверять тетради, учебные планы составлять, где то дома прибраться приготовить пищу, вот где действительно народ купается в золоте, где не возьми два три раза, а где и пять раз больше наших получают, эх был бы я Русским, все бросил бы даже квартиру вместе с гаражом и дачей подарил бы государству и умотал бы туда, взял бы кредит и два гектара тайги, построил бы избу этажа три, завел бы скотину нанял бы на работу земляков и жил бы барином, эх почему я не Русский...а все благодаря умной политике Руководства РФ.

365
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Ну не знаю,знакомая учительница в школе получает на данный момент порядка 170 000 тенге.

В Назарбаев-школе? Или ваша знакомая - завуч?

не .. там с надбавками по более будет.

гость
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
А в чём различие между 2-м и 3-м, 5-м и 6-м, 7-м и 8-м и т.д. классами? Меньше крови пьют ученички? Или есть разница в объёме доносимых до мозга ученика знаний?

Та нет, это чтоб разделять и властвовать.

Вова
Re: Максимальные зарплаты учителей озвучили в МОН




Отправлено: 15.01.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседская девочка закончила педколледж,а работает продавцом в обувном отделе.Говорит,что учителем она получала 56 тысяч,а продавцом 90.

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