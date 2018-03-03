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В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа

Евгений ШИБАРШИН

3 марта 2018, 12:58 |  Государство

2 марта депутаты областного маслихата на очередной сессии приняли решения сменить названия. Как уже сообщала "НГ", ранее общественный совет Костанайской области согласился с  предложением акиматов четырех районов о переименовании нескольких сел и сельских округов.

В Костанайском районе село Давыденовка Александровского сельского округа будет переименовано в Енбек, село Семеновка Глазуновского сельского округа - в Костомар, а Борис-Романовка -  в село имени Дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова. В Джангельдинском районе село Карасу получило имя Ахмета Байтурсынова.

В Алтынсаринском районе Маяковскому сельскому округу дали имя Омара Шипина, а Щербаковскому - Мариям Хакимжановой. В Камыстинском районе Свердловский сельский округ будет называться Камыстинский.

Как сообщили в аппарате областного маслихата, согласно существующему законодательству, присвоение названий селам находится в компетенции областных органов исполнительной и представительной власти.
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Комментарии к новости

Сеня
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И охота вам что бы в гробу переворачивались от матюков в их адрес достойные предки?

§ Сергей_я
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2397
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а Борис-Романовка - в село имени Дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова.

Неожиданно. Прям очень неожиданно.
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Народный контроль
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 13:07
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.03.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Неожиданно. Прям очень неожиданно.


прогнозируемо вполне, типа разбавили
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Читатель 1
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего неожиданного...."леща кинули" другой части населения)))

Бакинец
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советское время он назывался совхоз имени И.Павлова, потом в 90е вернули историческое название Борис-Романовка, теперь опять имени Павлова сделали

Николай
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь заживём ,главная работа проделана )))))

Марк Стаканыч
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Неожиданно. Прям очень неожиданно.

Цитата:
Читатель 1:
Ничего неожиданного...."леща кинули" другой части населения)))

Всё правильно.Главное , что бы прецедент был, на который всегда потом можно сослаться.

Сеня
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 13:56
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 14:09
Комментарий удален модератором.

§ Dron
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.03.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Купить или забронировать ЖД билеты онлайн в Казахстане!
В одном заказе может быть оформлено до 4-х железнодорожных билетов с указанием персональных данных всех пассажиров. ... Возможность возврата электронного Билета через сайт или кассу.
Контейнерные жд перевозки – экономичный вариант для грузоперевозок на дальние расстояния!

И куда предлагаешь уехать из этого жд тупика?
Нет, я автомобиле как нибудь, а вещи газелькой перевезу. :-P
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§ Dron
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 03.03.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сеня:
Купил уже? И сколько до чимкента стоить будет?

Зачем ей какой то Чимкент? Она Златоустом бредит!
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1
Re: В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских...




Отправлено: 03.03.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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