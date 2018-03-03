2 марта депутаты областного маслихата на очередной сессии приняли решения сменить названия. Как уже сообщала "НГ", ранее общественный совет Костанайской области согласился с предложением акиматов четырех районов о переименовании нескольких сел и сельских округов.
В Костанайском районе село Давыденовка Александровского сельского округа будет переименовано в Енбек, село Семеновка Глазуновского сельского округа - в Костомар, а Борис-Романовка - в село имени Дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова. В Джангельдинском районе село Карасу получило имя Ахмета Байтурсынова.
В Алтынсаринском районе Маяковскому сельскому округу дали имя Омара Шипина, а Щербаковскому - Мариям Хакимжановой. В Камыстинском районе Свердловский сельский округ будет называться Камыстинский.
Как сообщили в аппарате областного маслихата, согласно существующему законодательству, присвоение названий селам находится в компетенции областных органов исполнительной и представительной власти.
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