В Костанайской области переименовали 4 села и 3 сельских округа

2 марта депутаты областного маслихата на очередной сессии приняли решения сменить названия. Как уже сообщала "НГ", ранее общественный совет Костанайской области согласился с предложением акиматов четырех районов о переименовании нескольких сел и сельских округов.

В Костанайском районе село Давыденовка Александровского сельского округа будет переименовано в Енбек, село Семеновка Глазуновского сельского округа - в Костомар, а Борис-Романовка - в село имени Дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова. В Джангельдинском районе село Карасу получило имя Ахмета Байтурсынова.

В Алтынсаринском районе Маяковскому сельскому округу дали имя Омара Шипина, а Щербаковскому - Мариям Хакимжановой. В Камыстинском районе Свердловский сельский округ будет называться Камыстинский.

Как сообщили в аппарате областного маслихата, согласно существующему законодательству, присвоение названий селам находится в компетенции областных органов исполнительной и представительной власти.