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lisitsin
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
"строения и объекты инфрастуктуры построенные этими нехорошими коммуняками" Типичный совкодрочер, ни прибавить, ни убавить. Самый что ни на есть абсурдный аргумент
01.03.18 01:14
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
Dron: Интересно, есть ли статистические данные в цифрах - сколько было переименовано улиц, населенных пунктов по стране за 2017 и первый квартал 2018 гг.? Ну так, что бы офигеть. Во всех...
01.03.18 01:08
Ильяс
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
112: Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит.. Конечно неохота второй Украины, но одними переименованиями этого не решить.. Когда штангенциркуль доставать...
01.03.18 01:05
Dron
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Махно: Работы нет Да недалекие люди просто эти варюги. В ономастический комитет нужно было работать идти, там сейчас работы полно. Могли бы просто цивильнинько прийти в магазин и переименовать...
01.03.18 00:56
Dron
«Я и моя машина». Красный, большой и легкий
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В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа

Евгений ШИБАРШИН

28 февраля 2018, 18:58 |  Общество

Сегодня, 28 февраля, на заседании общественного совета Костанайской области обсудили предложения о переименовании некоторых сел и сельских округов, которые поступили в облмаслихат и облакимат.

Как сообщил заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ, жители села Давыденовка Александровского сельского округа на сходе большинством голосов приняли решение переименовать его в село Енбек. Республиканская ономастическая комиссия по этому поводу сделала положительное заключение.

- Во многом на решение сельчан повлияла история села, - отметил Бекенов. - Колхоз «Енбек» был основан в 1928 году. В марте 1952 года он был объединен с колхозом им. Ворошилова, который располагался в Давыденовке.

Аналогичное предложение из этого района поступило о переименовании села Семеновка Глазуновского сельского округа в село Костомар, а Борис-Романовки-  в село имени Дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова.

В Алтынсаринском районе Маяковскому сельскому округу предлагают дать имя Омара Шипина, а Щербаковскому - Мариям Хакимжановой. В Камыстинском районе Свердловский сельский округ предлагают называть Камыстинским, в Джангильдинском название села Карасу сменить на село Ахмета Байтурсынова.

Члены Общественного совета дали согласие внести эти инициативы на рассмотрение сессии облмаслихата, которая состоится 2 марта.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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димон
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фотографу зачёт

§ 112
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.02.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит..
Конечно неохота второй Украины, но одними переименованиями этого не решить..
Профайл

Товарищ Ын
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю переименовать Костанай в Сиракузы )

Падлец Якин
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бестолочи, какую неразбириху устроили. Фиг поймешь теперь где какой поселок,где улицы . не найти не на картах не в навигации.

Кэт
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фу,уже слышать не охото,надоели с этими переимеинованиями. Смешно

§ yeti91
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.02.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут скорее дань -националистам местным отдают ,что бы за 25 лет прикорм и им достался .заседание на национальном языке в правительстве -это тоже из этой серии,
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Хохол
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит..
Конечно неохота второй Украины,

Нормально всё , Марик , только так и только калённым железом можно выжечь коммуняцкое прошлое . Вернутся завтра коммуняки к власти , а страна то другая . Трудно им будет когда кругом не Октябрьские , Ленинские и Урицкие , а Белая Берёза , Длинное (узынколь) и Желтое озеро (сарыколь) . Всё будет для них чужим и непонятным .

Zanoza
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая бурная деятельность!!! Этак на 3-х сменку перейдут.... Работы - прям поле непаханное. Креатива не хватает... Камысьтнский район, Камыстинский сельский округ - масло маслянное((

неравнодушная
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
дань -националистам местным отдают ,что бы за 25 лет прикорм и им достался .заседание на национальном языке в правительстве -это тоже из этой серии,

завидуешь? не тебе?

§ 112
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.02.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
заседание на национальном языке в правительстве

Ты считаешь разговаривать на государственном языке равно национализму?
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Житель
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу переименовать Костанай в НурКост. Как то можно сделать? Я тоже хочу творить историю

пэтриот
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 23:03
Комментарий удален модератором.

§ lisitsin
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
lisitsin


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 14.05.15
Отправлено: 28.02.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верной дорогой идёте, товарищи!
Профайл

Оврагов
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем, понеслась нужда по кочкам.

интернационал
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы наш мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!
Ура! :lol:

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