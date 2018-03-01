Сегодня, 28 февраля, на заседании общественного совета Костанайской области обсудили предложения о переименовании некоторых сел и сельских округов, которые поступили в облмаслихат и облакимат.
Как сообщил заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ, жители села Давыденовка Александровского сельского округа на сходе большинством голосов приняли решение переименовать его в село Енбек. Республиканская ономастическая комиссия по этому поводу сделала положительное заключение.
- Во многом на решение сельчан повлияла история села, - отметил Бекенов. - Колхоз «Енбек» был основан в 1928 году. В марте 1952 года он был объединен с колхозом им. Ворошилова, который располагался в Давыденовке.
Аналогичное предложение из этого района поступило о переименовании села Семеновка Глазуновского сельского округа в село Костомар, а Борис-Романовки- в село имени Дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова.
В Алтынсаринском районе Маяковскому сельскому округу предлагают дать имя Омара Шипина, а Щербаковскому - Мариям Хакимжановой. В Камыстинском районе Свердловский сельский округ предлагают называть Камыстинским, в Джангильдинском название села Карасу сменить на село Ахмета Байтурсынова.
Члены Общественного совета дали согласие внести эти инициативы на рассмотрение сессии облмаслихата, которая состоится 2 марта.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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