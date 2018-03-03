Перерасход ГСМ и превышение пробега служебного автотранспорта обсудили на заседании Совета по этике

Заседание Совета по этике департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции Костанайской области прошло 2 марта.

Сначала совет рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Бурлинского сельского округа Карабалыкского района Алмата САГЫНБЕКА. Согласно материалам дела, 25 января 2018 года, с 9.00 до 17.00, Сагынбек находился в Карабалыке, куда приехал на служебном автотранспорте, а в 18.00 поехал в детский сад «Айналайын», чтобы забрать ребенка. На заседании совета продемонстрировали видео, сделанное, судя по всему, из окна детского сада. На нем видно, как Сагынбек усаживает ребенка в служебный автомобиль с госномером 786 AZ. Аким вину признал, пояснив, что его назначили на эту должность только в августе 2017 года.

- Семью перевезти из Карабалыка не успел, - рассказал Сагынбек. - Поэтому ребенок ходит в садик в райцентре. Я был по делам в Карабалыке и забрал его. Расстояние от райцентра до поселка в сельском округе - 30 км.

Председатель Совета по этике Асхат ИСКИНДИРОВ сообщил, что Сагынбеку предложено вынести наказание от замечания до строгого выговора. Посовещавшись, члены совета ограничились замечанием.

И перешли к обсуждению другой проблемы, связанной со служебным автотранспортом: эффективности использования ГСМ.

- Лимит по пробегу для акимов районов и городов составляет 5 000 км, для заместителей районов и городов - 3 500 км, для госслужащих из аппарата районов и городов - 2 600 км в месяц, - сообщил главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Талгат СЫЗДЫКОВ. - Пробег на служебных авто у госслужащих некоторых районов в 2017 году превысил 355 527 км. В частности, из Жангельдинского, Карабалыкского, Тарановского и Карасусского районов. Необоснованное списывание ГСМ было зафиксировано в Аулиекольском, Тарановском, Узункольском и Федоровском районах.

Члены совета спросили - мог ли чиновник превысить лимит пробега, но использовать свой бензин? И является ли это нарушением? Сыздыков ответил, что «этот вопрос пока не выясняли», но позже, в разговоре с корреспондентом «НГ», сообщил:

- Речь идет о нарушениях при использовании служебного автотранспорта. Если госслужащий превысил установленный лимит пробега, даже оплатив бензин из своего кармана, но использовал автомобиль в личных целях, то это нарушение. Если он ездил по служебным делам, у него должен быть лист о командировке.

Член Совета по этике Михаил ЩУР предложил устанавливать системы GPS, которые будут отслеживать, куда именно и как часто ездят госслужащие.

- В правительстве недавно поднимали вопрос о переводе служебного автотранспорта госслужащих на сжиженный газ, - заметил директор КОФ РОО общенациональное движение против коррупции «Жанару» Дастан ЖУМАБАЕВ. - Он гораздо экономичнее, слить его невозможно без специальной аппаратуры и так далее.

Но эти предложения повисли в воздухе. Как и вопрос о наказании госслужащих, превысивших лимит пробега. Члены совета заметили, что подобные нарушения, особенно в районах, происходят «сплошь и рядом», но их «нужно тщательно проверять».

Талгат Сыздыков также сообщил «НГ», что проверка по пробегу и расходу ГСМ коснулась только районных и городских чиновников, распоряжения о проверке областных чиновников не поступало.

Отметим, что избирательный подход и суровость подхода исключительно к чиновникам мелкого ранга в подобных проверках - явление очень странное. Аким сельского округа, забравший ребенка из детского сада на служебном авто, стоил целого почти получасового разбирательства, а установка подложного частного номера 743 ESA 10 на служебном Lexus акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, которую корреспонденты «НГ» зафиксировали в июне прошлого года, - нет. Более того, представители антикоррупционного ведомства заявили «НГ», что неоднократные фокусы с перестановкой государственных номеров на служебных авто не подрывают доверия к нашим госслужащим и не нарушают этических норм.

Поводом для разбирательства на дисциплинарном совете не стал и факт парковавки автомобиля Lexus 570 AP 10 на стоянке для инвалидов во время проведения встречи с акимом области. Напомним, из-за этого микроавтобусу, который привез людей с ограниченными возможностями, пришлось парковаться гораздо дальше от здания спорткомплекса на необорудованном месте. 1 марта «НГ» направила запрос начальнику ДВД Костанайской области Бекета Аймагамбетова с просьбой пояснить, кому принадлежит Lexus и как получилось, что водитель нарушил ПДД в присутствии трех полицейских, регулирующих в этом месте движение. Ответ пока не поступил. Видимо, данное нарушение тоже не подрывает этических норм и доверия к госслужащим. Вот и остается вылавливать районных акимов и журить их за мелкие нарушения - не сидеть же Совету по этике без дела...