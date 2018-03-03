Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная, оказался сувенирным
Баллистическая экспертиза ручного пулемета Калашникова, который изъяли у водителя "Ниссан Кашкай" 26 февраля около 23.00, показала - оружие было хорошо выполненной подделкой. Об этом "НГ" только что сообщили в пресс-службе ДВД.
Иллюстративное фото
Как уже писала "НГ", по данному факту проводилось досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК «Незаконное хранение, перевозка оружия». Патруль счел, что 27-летний водитель нетрезв. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В результате в отношении него составлен протокол по статье 613 КоАП РК.
Копия оружия была выполнена настолько хорошо, что отличить ее от оригинала смогли только эксперты.
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