Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная, оказался сувенирным

Баллистическая экспертиза ручного пулемета Калашникова, который изъяли у водителя "Ниссан Кашкай" 26 февраля около 23.00, показала - оружие было хорошо выполненной подделкой. Об этом "НГ" только что сообщили в пресс-службе ДВД.

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Как уже писала "НГ", по данному факту проводилось досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК «Незаконное хранение, перевозка оружия». Патруль счел, что 27-летний водитель нетрезв. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В результате в отношении него составлен протокол по статье 613 КоАП РК.

Копия оружия была выполнена настолько хорошо, что отличить ее от оригинала смогли только эксперты.