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В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать... умеют, да ещё и любят :-)
03.03.18 03:07
elektron
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
ТАНОМИ: Как же вы, Хохол и Бывалый, умеете всё извращать...не иначе как проходили обучение участников информационной войны Да не всё намного проще, один да возможно профессиональный тролль, но...
03.03.18 00:24
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Были прецеденты что народ тупил и не мог открыть, потому и вставляю с пробелами.Но ты до этого варианта не допер. Да ну, я лично ещё не встречал. Нет конечно можешь и дальше свои пробелы...
03.03.18 00:04
elektron
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Бывалый: Цитата:Так что же думать простому человеку?Для начала - именно научиться думать.Чтобы не кидаться бездумно под громкие лозунги.Когда научатся - остальное приложится.Цитата:кто же был...
03.03.18 00:00
Пешим ходом
Онлайн-сервис по отслеживанию общественного транспорта запущен в Костанае
Сегодня проверил приложение на телефоне, отлично работает. Это очень удобно. Не было замечено косяков. С работы вышел смотришь, где автобус идет в реальном времени, обалденно.
02.03.18 23:47
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Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная, оказался сувенирным

2 марта 2018, 15:38 |  Происшествия

Баллистическая экспертиза ручного пулемета Калашникова, который изъяли у водителя "Ниссан Кашкай" 26 февраля около 23.00, показала -  оружие было хорошо выполненной подделкой. Об этом "НГ" только что сообщили в пресс-службе ДВД.

Иллюстративное фото

Как уже писала "НГ", по данному факту проводилось досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК «Незаконное хранение, перевозка оружия». Патруль счел, что 27-летний водитель нетрезв. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В результате в отношении него составлен протокол по статье 613 КоАП РК.

Копия оружия была выполнена настолько хорошо, что отличить ее от оригинала смогли только эксперты.

 
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эпик фэйл :lol:
хорошо что эксперты смогли рассмотреть
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Падлец Якин
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг, спецом так новости выкладывает))) шутники....

ДДД
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, пьяного героя новости. Рамс на дороге. Оппонент хватается за биту, монтировку или зовет подмогу, и "герой" достает пулемет. Уоу-уоу-уоу. Парень, полехче, обознались. Хехехе. Отморозок. блин.

§ юля елиссева
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.03.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уж не заседание ли ономастической комиссии ехал этот мужЫк? то-то бы обделались все ономасты!
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§ Сергей_я
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2395
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДДД:
Отморозок. блин.

Да или ему подарок был или вез кому-то подарок. Вот и все. А вы уже человека в отморозки записали.
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ДДД
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А вы уже человека в отморозки записали.

А чо ты бы его не назвал отморозком в такой ситуации? Это была бы твоя вторая мысль после первой: "ахтыжматьтвою у него ПУЛЕМЕТ!!!" лол

§ Сергей_я
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2395
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ДДД:
А чо ты бы его не назвал отморозком в такой ситуации?

я бы - нет. Не тот у нас город, где люди пулеметами проблемы решают. Была бы Москва, или Украина, или хотя бы столица наша южная или северная. Но уж точно не Костанай.
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неравнодушная
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Не тот у нас город, где люди пулеметами проблемы решают

да, у нас больше финки и айбалта, ну там когда судья в жену из ТТ шмальнет или любовник с мужем дуэль устроят на Гагарина. это мелочи. не тот город.

§ Змея Подколодная
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 390
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классный сувенир))) Кто такие делает?) Координаты мастера на все руки в студию) :lol: 8-)
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§ лимон
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 637
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Кто такие делает?) Координаты мастера на все руки в студию)


страйкбольный пулемет это
https://strikeplanet.ru/catalog/straykbolnoe-oruzhie/pulemety/
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капец капецкий
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет страшно жить...те кому Родина, доверила все и вся...и еще оружие...не могут макет отличить от настоящего оригинала...как так ??? это должно настораживать... :-x

§ 07Litra
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9331
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Баллистическая экспертиза ручного пулемета Калашникова, который изъяли у водителя "Ниссан Кашкай" 26 февраля около 23.00, показала - оружие было хорошо выполненной подделкой
ба-а-аха-аха-а-листическая.... ах-ах-а... макета.... чо за балисты были? из чего "балистовали".... внатуре "грёбаный стыд" за песателей газеты.... :-x :-x :-x
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§ 07Litra
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9331
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 21:15
Комментарий удален модератором.
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§ 07Litra
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9331
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 02.03.18 - 21:53
Комментарий удален модератором.
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FOMA
Re: Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная,...




Отправлено: 02.03.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пулемет, обнаруженный в багажнике у жителя Костаная, оказался сувенирным

Сотрудники ДВД занервничали, но дело на всякий случай завели!

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