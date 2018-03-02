В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике пулемет Калашникова

Автопатруль Костанайского УВД 26 февраля задержал 27-летнего мужчину, который перевозил в багажнике автомобиля ручной пулемет Калашникова. Водитель был пьян. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК «Незаконное хранение, перевозка оружия», сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

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Около 23.00 часов в дорожно-патрульные полицейские совместно с инспектором СОБР остановили автомашину марки «Ниссан Кашкай». За рулем находился нетрезвый водитель. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

При досмотре багажника полицейские обнаружили незачехленное огнестрельное оружие - ручной пулемет Калашникова, а также нож. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Назначена баллистическая экспертиза изъятого оружия.