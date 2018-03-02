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лимон
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Медный: да, когда за пять секунд пролетает маркер целый квартал это, повод использовать менее быстрый и более безопасный транспорт Только что автобус десятого маршрута облетел город и вернулся...
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Икар
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02.03.18 15:27
лимон
В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике пулемет Калашникова
курок: Не отбрехается. Нужны большие деньги и связи а для приобретения пулемета это не нужно?
02.03.18 15:25
Икар
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В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике пулемет Калашникова

2 марта 2018, 14:25 |  Криминал

Автопатруль Костанайского УВД 26 февраля задержал 27-летнего мужчину, который перевозил в багажнике автомобиля ручной пулемет Калашникова. Водитель был пьян. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК «Незаконное хранение, перевозка оружия», сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото

Около 23.00 часов в дорожно-патрульные полицейские совместно с инспектором СОБР остановили автомашину марки «Ниссан Кашкай». За рулем находился нетрезвый водитель. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

При досмотре багажника полицейские обнаружили незачехленное огнестрельное оружие - ручной пулемет Калашникова, а также нож.  На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Назначена баллистическая экспертиза изъятого оружия.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2621
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не фига себе , час от часу не легче , скоро танки пройдут по центральной
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* лимон
Re: В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отбрехается?
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курок
Re: В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике...




Отправлено: 02.03.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не отбрехается. Нужны большие деньги и связи.
А новость уже запущена, общественное мнение
создано.

* лимон
Re: В Костанае задержан мужчина, перевозивший в багажнике...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.03.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
курок:
Не отбрехается. Нужны большие деньги и связи


а для приобретения пулемета это не нужно?
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