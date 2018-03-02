Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева объяснила, почему свой депутатский запрос озвучила на русском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

"Русский язык никто не отменял, я сделала (депутатский запрос - прим. автора) на том языке, на котором мне было удобно. Мы все стараемся исполнять поручения Президента. Никто еще не отменял русский язык, этого, наверное, и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие, этого никто не отменял. Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в госорганах, на сегодня утверждены Конституцией страны", - сказала Дарига Назарбаева.

Депутатский запрос сенатора был адресован председателю Нацбанка Данияру Акишеву и был озвучен на пленарном заседании Сената.

26 февраля Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым заявил, что деятельность Парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке.

На следующий день заседание правительства прошло на казахском языке.