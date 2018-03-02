Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева объяснила, почему свой депутатский запрос озвучила на русском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турара Канзагапова
"Русский язык никто не отменял, я сделала (депутатский запрос - прим. автора) на том языке, на котором мне было удобно. Мы все стараемся исполнять поручения Президента. Никто еще не отменял русский язык, этого, наверное, и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие, этого никто не отменял. Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в госорганах, на сегодня утверждены Конституцией страны", - сказала Дарига Назарбаева.
Депутатский запрос сенатора был адресован председателю Нацбанка Данияру Акишеву и был озвучен на пленарном заседании Сената.
26 февраля Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым заявил, что деятельность Парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке.
На следующий день заседание правительства прошло на казахском языке.
Новости незалежной ономастии
Aza: Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего! Не нужно сейчас сидеть и плюваться ядом! Я так...
Новости незалежной ономастии
Aza: Меньше тут сидите и критикуйте, а лучше предложите свои варианты! Может ваш вариант понравиться и вы внесете свою лепту в создание будущего! 托博尔 - это слово Тобол, на...
Как меня за фотографию вокзала наказали
Бывалый: Это не повод чтобы его фотографировали. Станции московского метро тоже представляют архитектурную и историческую ценность, как и картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено. Иди...
С 1 марта на дорогах Казахстана вводят ограничения для грузовиков
Народный контроль: На улице -21 ! Не обдуманное решение! Обдуманное решение - не их конёк! :lol:
В Костанайском теннисном центре пройдет день открытых дверей
А до этого двери открывались только для одного теннисиста? :lol: :lol: :lol: