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Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах

1 марта 2018, 16:05 |  Государство

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева объяснила, почему свой депутатский запрос озвучила на русском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Фото Турара Канзагапова

"Русский язык никто не отменял, я сделала (депутатский запрос - прим. автора) на том языке, на котором мне было удобно. Мы все стараемся исполнять поручения Президента. Никто еще не отменял русский язык, этого, наверное, и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие, этого никто не отменял. Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в госорганах, на сегодня утверждены Конституцией страны", - сказала Дарига Назарбаева.

Депутатский запрос сенатора был адресован председателю Нацбанка Данияру Акишеву и был озвучен на пленарном заседании Сената.

26 февраля Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым заявил, что деятельность Парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке.

На следующий день заседание правительства прошло на казахском языке.
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Комментарии к новости
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про
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я ее на казахском никогда не слышал

Гость
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам пряник

пэтриот
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:41
Комментарий удален модератором.

Рулон Обоев
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарига Нурсултановна грамотная женщина!

Бывалый
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классика.
"Хороший и плохой следователи"
Дальше думайте сами.

§ Горожанин_kst
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.03.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах

Перебарщивать не надо..а борщить можно? Особенно если это ПАПА.
Взвешенного подхода, паритетного, вряд ли дождёмся в свете последних веяний мысли великого Кормчего.
До 2020 года ты - либо в числе 95 % владеющих языком, либо - участник программы переселения соотечественников. Такой вот "борщ". Это варево нам приготовлено с любовью, в течении долгих 25 лет.
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Бывалый
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Взвешенного подхода, паритетного

А до сегодняшнего дня был паритетный подход?
Это с отдачей-то преимущества русскому языку?
Ты бредишь?

§ Добринцофф
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Никто еще не отменял русский язык, этого, наверное, и не будет.

Ключевые слова"ещё" и "наверно"
Профайл

время
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё дело времени! Она же потом и переобуется. Большой отток идёт населения.

Карамерген
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстаном давно рулят смотрящие от англиков. А сейчас целую кодлу привезли вместо одного Блэра. Результаты сразу видно.

правп
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
та расслабтесь, там наверху сами гос языком не владеют,особенно она, которая в статье спикер. на ютьюбе есть видео, где сам министр образования (!!!!) на вопросы корреспондентов ответить на госязыке несмог :lol: тут наоборот вопрос, до кого времени и как, они там наверху смогут тянуть вопрос о языке

§ Горожанин_kst
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 01.03.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А до сих пор плелась витиеватая вязь восточной игры под названием азиатский подход в политике. "Два шага вперёд, один назад ", но поступательно вперёд! И только вперёд!
Сначала ласковым ужом, когда процентные соотношения и положения языков были не в пользу "государственного", теперь когда расклад поменялся, прикуп сел и ставки съиграли, можно сомкнуть радушные объятия питона.
Мягкое выдавливание...ну вот не могу понять чего людям русская речь сограждан покоя не даёт! Право русских казахстанцев, которых даже по официальной статистике более 30 % населения страны, на своей Родине говорить на родном языке как кость им в горле!

[Исправлено: Горожанин_kst, 01.03.2018 - 20:07]
Профайл

Гость
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 20:19
Комментарий удален модератором.

правп
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда смотришь новостя на госязыке, можно заметить, за очень очень редким исключением, как министры рысью ломятся от казахскоязычных корреспондентов, хорошо если сбежал, в худшем случае наблюдаешь как оно жалко мычит с диким акцентом чет несвязанное, двух слов же не могут произнести. О каком ущемлении русского языка может идти здесь речь в обсуждении, честно понять сложно, особенно на фоне неказахскоговорящих министров и прочих членов руководства страны.

андрей
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 01.03.18 - 21:01
Комментарий удален модератором.

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