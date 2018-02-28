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Vital
Зиме - финал, щукарям - заботы
Это вы рыбаки хвастаитесь друг перед другом. А я поделился радостью своего родственика.
28.02.18 00:14
yeti91
Жулики продают поддельные айфоны
Это не подделка,это сейчас -«репликой» называется,по 28 тыщ полный интерет
28.02.18 00:09
неравнодушная
Жулики продают поддельные айфоны
Антиквар .: когда вышел бы из тюрьмы да , там работают парикмахеры профессионалы :-P :-P :-P :-P :-P и помоют и побреют . наголо под ноль. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
27.02.18 23:51
неравнодушная
Жулики продают поддельные айфоны
Vital: Одно меня радует. супер, золотые слова хоть что то радует, но не надолго. :-P :-P :-P :-P
27.02.18 23:48
Падлец Якин
Заседание правительства прошло на казахском языке
Народный контроль: Вот заливает Танюха про языковой патриотизм. Учить ты стала язык по причине простой, позднее замужество ,скорей всего долгожданое, за человека кореной нации.
27.02.18 23:45
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
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11.01.14 18:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
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01.04.17 22:52
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (11334)
Хороший Гость: Да нет, закон по вей Германии оди, ;-) Да,Конституция. А так в каждой Федеральной Земле, своё Правительство. Аким Земли называется - Министр - Президент. У законодателей свой-...
27.02.18 22:00
Хохол
Флуд и оффтопик (часть 3) (10119)
Уважаемая НГ , а можно исповедь ? Лоббируя интересы РФ , на что Вы рассчитываете ? Вы можете в большем случае рассчитывать на ихтамнет . При развале СССР , в Беловежской пуще был подписаны документы...
27.02.18 22:50
Гость
Ваши вопросы редакции и сообществу (2548)
Уважаемая редакция НГ прошу вас разобраться с вопросом установки знака "Стоянка запрещена" на перекрестке в районе автовокзала (если следовать со стороны проспекта Абая). Знак установлен...
26.02.18 14:44
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Заседание правительства прошло на казахском языке

27 февраля 2018, 13:29 |  Государство

Заседание правительства прошло на казахском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта primeminister.kz

В отличие от заседаний, проводимых ранее, министры, озвучивая свои доклады, не делили выступление на русско- и казахоязычное, предпочитая говорить только на казахском языке. Тенденцию задал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, приветствуя и предоставляя слово министрам на государственном языке. После него выступил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, далее доклад зачитал глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

По селекторной связи на заседании правительства выступили акимы областей, которые также зачитали свои отчеты на государственном языке. Исключением стал аким Акмолинской области Малик Мурзалин, начавший свое выступление на казахском языке, как и все, но в середине речи перешедший на русский.

Часть своего доклада на русском языке озвучил министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Она касалась просьбы к премьер-министру поручить обеспечение сельских школ компьютерами и доступом к Интернету.

Также на заседании правительства на русском языке выступила директор КГУ "Гимназия № 38 Усть-Каменогорска" Инесса Чернышева.

Напомним, 25 февраля Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым заявил, что деятельность Парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
112


(Пользователи)
Сообщений: 9674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то, а то сами с усами как говорится..
Профайл

Владимир
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть на китайском. Жизнь лучше не становится.

Учитель музыки
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно не поймем ничего. Теперь легче станет воровать, народ понимать не будет о чем будет речь

§ pensioner
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 27.02.18 - 14:16
Комментарий удален модератором.
Профайл

вано
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 14:38
Комментарий удален модератором.

Канат
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то! Теперь надо все улицы Костаная переименовать! И аким пускай на казахском ведет свои аппаратки!

гость
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Учитель музыки:
Теперь легче станет воровать, народ понимать не будет о чем будет речь

они то и сами в большинстве своем ничего не понимают. им подчиненные написали тексты, а они его просто читают, даже не задумываясь о содержимом

пэтриот
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость ни о чем !
Из серии : В Эстонии провели заседание правительства на эстонском языке ( не на казахском же или русском им разговоры вести).

ss
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь диктует своё! все вворачивается к истоком своим! Я бы посмотрел если в России на Татарском вели заседания?

Онамаст
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 16:57
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
112


(Пользователи)
Сообщений: 9674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.02.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Учитель музыки:
Все равно не поймем ничего. Теперь легче станет воровать, народ понимать не будет о чем будет речь

Ну в 1985м народ все понимал на русском и?
Это как то помешало разворовать все свое государство и разграбить?
Или тогда русского тоже не понимали?
Профайл

Мнение
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот еще один караван, а где же собаки?

молодой да ранний
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это как то помешало разворовать все свое государство и разграбить?

А говорят в СССР ничего не было, что бы воровать и грабить?
Ты бы определился уже, плохо жили, а до сих пор разворовываем и грабим?
Нонсенс какой то? А чего до 1985 не разворовывали и не грабили?
Столько вопросов, а нет ответов.
Цитата:
Мнение:

Грызут сладкие косточки, а вам мослы кидают.

Аубактар
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно! давно пора на казахском всё делать! Это наш национальный язык

§ 112
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
112


(Пользователи)
Сообщений: 9674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.02.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
молодой да ранний:
говорят в СССР ничего не было

Хех..
Вообще изучал хоть что нибудь?
Даже в самой нищей стране Мира ЦАР, есть что грабить, это золото, алмазы, нефть, уран и много другое..
Но знание либо не знание языкового вопроса тут ни причем..
Я про это самое..
А не про грабеж.
И впредь читай название темы..
Профайл

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