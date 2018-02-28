Заседание правительства прошло на казахском языке

Заседание правительства прошло на казахском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта primeminister.kz

В отличие от заседаний, проводимых ранее, министры, озвучивая свои доклады, не делили выступление на русско- и казахоязычное, предпочитая говорить только на казахском языке. Тенденцию задал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, приветствуя и предоставляя слово министрам на государственном языке. После него выступил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, далее доклад зачитал глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

По селекторной связи на заседании правительства выступили акимы областей, которые также зачитали свои отчеты на государственном языке. Исключением стал аким Акмолинской области Малик Мурзалин, начавший свое выступление на казахском языке, как и все, но в середине речи перешедший на русский.

Часть своего доклада на русском языке озвучил министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Она касалась просьбы к премьер-министру поручить обеспечение сельских школ компьютерами и доступом к Интернету.

Также на заседании правительства на русском языке выступила директор КГУ "Гимназия № 38 Усть-Каменогорска" Инесса Чернышева.

Напомним, 25 февраля Глава государства Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым заявил, что деятельность Парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке.