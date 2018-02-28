Это изменит отношение к скорой помощи, позволит сократить количество ненужных обращений и ускорит время прибытия в приёмный покой, уверен министр, передает Informburo.kz.

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Министр здравоохранения Елжан Биртанов обратил внимание на сирены в машинах скорой помощи. Большинство регионов, по его словам, звуковое сопровождение уже привели в соответствие со стандартом. Однако эту работу нужно продолжить, уверен министр.

"В общем потоке не видно и не слышно этих машин. Данные требования включены в новый стандарт, но по-прежнему не исполняются. Основной целью является изменение отношения к скорой медпомощи и внедрение принципа: скорая помощь – для скорых неотложных состояний. Это позволит снизить количество ненужных обращений на скорую помощь, и разумеется, ускорит время прибытия в приёмный покой", – сказал Елжан Биртанов во время выступления на заседании коллегии министерства.

Он добавил, что вкупе с мероприятиями, которые Минздрав проводит с приёмными покоями, мера позволит снизить догоспитальную летальность и летальность в стационарах при неотложных состояниях.

"А как вы знаете, данная группа летальности является одной из основных и наиболее характерных для Казахстана с высоким уровнем смертности при травмах", – отметил министр.

Елжан Биртанов также сообщил, что по итогам 2017 года общая смертность в Казахстане снизилась на 3,1%, младенческая – на 6,2%, материнская – на 5,5%. Общая продолжительность жизни казахстанцев составляет 72,4 года.

Вице-премьер-министр Ерболат Досаев, выступая на заседании коллегии Министерства здравоохранения, отметил, что до сих пор вызывает недовольство населения вопрос обеспечения лекарствами. Минздрав выявил случаи, когда закупленные в рамках гарантированного бесплатного объёма лекарства реализовывали в аптеках. По этим фактам идёт проверка. Также идёт проверка по выдаче бесплатных лекарств за 2017 год. Она ещё не закончилась, однако подтвердилось уже 100 случаев, когда деньги списывали, но пациенты оказывались без лекарств.