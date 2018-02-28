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От этих охранников - толку, как от козла молока. Собственно, как и от полицейских с их камерами, самый центр же, пешеходов или за поворотник они в режиме реального времени мониторят и путь следования...
28.02.18 14:30
Горожанин_kst
Заседание правительства прошло на казахском языке
Бывалый: Пойдете в магазин или в учреждение, начнете говорить на русском, а вам в ответ "мы вас не понимаем, учите казахский!", ну как в советские годы русские казахам говорили...
28.02.18 14:17
100
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Смысл грабить втроем продуктовый магазин? Там налички мизер, еще и на троих делить. Интересно, а что бы делала полиция, если бы не было камер? Вообще. Как-то же раскрывали раньше и без видео.
28.02.18 14:14
Горожанин_kst
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Интересно, ещё вчера в заметке о задержании двух мужчин в районе Складской некто Сеня писал: Сеня Re: Двух парней задержали на складской #3 Отправлено: 27.02.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в...
28.02.18 14:12
Народный контроль
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Потеряли бдительность! Надо искать концы у бывших работников магазина. Как говорят мудрые евреи : «Спасибо, Господи, что взял деньгами!». Главное все живы и здоровы! А видео камеры надо бы установить...
28.02.18 14:11
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Увеличить громкость сирены машин скорой помощи поручил глава Минздрава

28 февраля 2018, 12:22 |  Государство

Это изменит отношение к скорой помощи, позволит сократить количество ненужных обращений и ускорит время прибытия в приёмный покой, уверен министр, передает Informburo.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz

Министр здравоохранения Елжан Биртанов обратил внимание на сирены в машинах скорой помощи. Большинство регионов, по его словам, звуковое сопровождение уже привели в соответствие со стандартом. Однако эту работу нужно продолжить, уверен министр.

"В общем потоке не видно и не слышно этих машин. Данные требования включены в новый стандарт, но по-прежнему не исполняются. Основной целью является изменение отношения к скорой медпомощи и внедрение принципа: скорая помощь – для скорых неотложных состояний. Это позволит снизить количество ненужных обращений на скорую помощь, и разумеется, ускорит время прибытия в приёмный покой", – сказал Елжан Биртанов во время выступления на заседании коллегии министерства.

Он добавил, что вкупе с мероприятиями, которые Минздрав проводит с приёмными покоями, мера позволит снизить догоспитальную летальность и летальность в стационарах при неотложных состояниях.

"А как вы знаете, данная группа летальности является одной из основных и наиболее характерных для Казахстана с высоким уровнем смертности при травмах", – отметил министр.

Елжан Биртанов также сообщил, что по итогам 2017 года общая смертность в Казахстане снизилась на 3,1%, младенческая – на 6,2%, материнская – на 5,5%. Общая продолжительность жизни казахстанцев составляет 72,4 года.

Вице-премьер-министр Ерболат Досаев, выступая на заседании коллегии Министерства здравоохранения, отметил, что до сих пор вызывает недовольство населения вопрос обеспечения лекарствами. Минздрав выявил случаи, когда закупленные в рамках гарантированного бесплатного объёма лекарства реализовывали в аптеках. По этим фактам идёт проверка. Также идёт проверка по выдаче бесплатных лекарств за 2017 год. Она ещё не закончилась, однако подтвердилось уже 100 случаев, когда деньги списывали, но пациенты оказывались без лекарств.
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Комментарии к новости

водитель службы 103
Re: Увеличить громкость сирены машин скорой помощи поручил глава...




Отправлено: 28.02.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В общем потоке не видно и не слышно этих машин
интересно как это сделать??? фары чаще протирать :-x или покрышки пинать??? какой из данных методов, прибавит громкости...Китайской сирене ;-) нормальные СГУ ( выпущенные в России ) стоят на новых машинах. УАЗы, кьторых большинство, а автопарке МинЗдрава...ничем не оборудованны...а Российские СГУ ( Примьер,Элина,Смерч и прочие ) стоят очень дорого...ОЧЕНЬ...ОЧЕНЬ. дорого 8-)

Василий Евсеевич.
Re: Увеличить громкость сирены машин скорой помощи поручил глава...




Отправлено: 28.02.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Громкость сирен будут усиливать водители, а вот когда появятся бесплатные лекарства это зависит от министра

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